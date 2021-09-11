Сотрудники специнтерната ВКО пресекли попытку сексуального контакта между воспитанниками

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 10 СЕНТЯБРЯ - В Аягозском центре специальных социальных услуг сотрудники пресекли попытку сексуального контакта между воспитанниками, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как пишет региональное издание YK-news.kz , сотрудники интерната заметили и пресекли попытку сексуального контакта среди мальчиков, когда просматривали записи с камер видеонаблюдения 9 сентября.

Информация об инциденте появилась на странице Instagram управления координации занятости и социальных программ ВКО. По данным пресс-службы, сейчас проводится медицинский осмотр детей, с ними работает психолог.

По поручению акима области создана межведомственная комиссия. Соответствующее заявление и материалы переданы в правоохранительные органы для принятия процессуальных мер.

В специальном учреждении Аягоза воспитываются и лечатся дети с нарушениями нервно-психического развития и опорно-двигательного аппарата. Весной 2020 года интернат попал в эпицентр скандала, когда один за другим умерли четверо воспитанников, лежавших в паллиативном отделении. У троих из них экспертиза обнаружила серьезные травмы.

В 2020 году эти случаи детально расследовались. В интернате сменилось руководство, была проведена модернизация материально-технической базы. В том числе была смонтирована система видеонаблюдения - 44 внутренних и восемь наружных камер. Эта система должна была закрыть вопрос о возможности насилия в отношении больных детей.

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