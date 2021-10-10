По среднесрочному прогнозу, сильных землетрясений на территории Казахстана не ожидается

КАРАГАНДА. 10 ОКТЯБРЯ - В Караганде общественный транспорт ходит с перебоями из-за дефицита дизельного топлива, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как пишет региональное издание ekaraganda.kz
, в редакцию поступают жалобы от горожан: люди не могут дождаться общественного транспорта.
Водители говорят, что нет солярки", - делятся карагандинцы.
Городские власти от сферы транспорта тем временем подтверждают: на автозаправочных станциях на данный момент нет дизельного топлива.
Сегодня на городских маршрутах города на линии находятся 193 автобуса - 72% от плана по расписанию выходного дня. В связи с отсутствием дизельного топлива на автозаправочных станциях сорван выход маршрута №02, на некоторых маршрутах курсирует сокращенное количество пассажирского транспорта. Маршруты №28 и 29 находятся на линии.
Завтра, 11 октября, по информации автопарков города, ожидается плановый запуск всех маршрутов. Этот вопрос находится на контроле отдела КХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды", - сообщают в профильном ведомстве.
Причина дефицита дизтоплива в Казахстане, по данным Минэнерго, в том, что Павлодарский НПЗ остановлен на ремонт.
Фото: КТЖ
НУР-СУЛТАН. 10 ОКТЯБРЯ - 8 октября на пассажирском поезде №603 сообщением Аркалык - Нур-Султан родилась девочка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
К работникам поездной бригады обратился мужчина, сказав, что у его супруги начинались роды.
По словам начальника поезда Торехана Абдраимова, поездная бригада действовала согласно должностной инструкции и на ближайшую станцию была вызвана скорая помощь. Торехан Абдраимов работает на железной дороге больше 8 лет, из них уже 3 года начальником поезда. Этот случай в его практике первый.
В пресс-служба "Казакстан темір жолы" сообщили, что до приезда врачей железнодорожники начали готовить женщину к родам. На помощь проводникам Ирине Андреевой и Жаныл Баталовой пришли врачи из Аркалыка Светлана Аяпова (акушер-гинеколог на пенсии) и Гаухар Койшугулова (руководитель лечебной организации), которые были пассажирами этого поезда. Для оказания помощи роженице в вагоне были созданы все необходимые условия и уже через некоторое время на свет появилась малышка.
По прибытии состава на станцию Державинск молодую маму Нурайлым Курманалы и ее дочку проводники передали в заботливые руки работников скорой помощи. "Казакстан темір жолы" поздравил Нурайлым с рождением ребенка и пожелал ей крепкого здоровья.
КАРАГАНДА. 9 ОКТЯБРЯ - В Караганде уволили не пустившего в туалет второклассника учителя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Преподаватель был привлечён к дисциплинарной ответственности и уволен. Об этом сообщили в департаменте по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области, пишет ekaraganda.kz
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Отдел образования города Караганды информирует о проделанной работе: с директором и педагогом проведена беседа руководителями департамента по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области, управления образования Карагандинской области, Отдела образования города Караганды. В гимназии проведено служебное расследование и заседание Совета по педагогической этике, в действиях учителя усмотрено нарушение функциональных обязанностей, а также несвоевременное информирование директора школы о случившемся. В сложившейся ситуации педагогам следовало сразу информировать маму о причинах произошедшего и принести свои извинения, чего не было своевременно сделано. Учитель привлечена к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора и уволена с 8 октября 2021 года", - сообщают в ведомстве.
Дополнительно сообщается, что для недопущения подобных случаев вопрос соблюдения педагогической этики и функциональных обязанностей учителя рассмотрен на совещании директоров и в педагогических коллективах города Караганды.