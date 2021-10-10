По среднесрочному прогнозу, сильных землетрясений на территории Казахстана не ожидается

Причина дефицита дизтоплива в Казахстане, по данным Минэнерго, в том, что Павлодарский НПЗ остановлен на ремонт.

Завтра, 11 октября, по информации автопарков города, ожидается плановый запуск всех маршрутов. Этот вопрос находится на контроле отдела КХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды", - сообщают в профильном ведомстве.

Городские власти от сферы транспорта тем временем подтверждают: на автозаправочных станциях на данный момент нет дизельного топлива.

Фото: КТЖ

НУР-СУЛТАН. 10 ОКТЯБРЯ - 8 октября на пассажирском поезде №603 сообщением Аркалык - Нур-Султан родилась девочка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

К работникам поездной бригады обратился мужчина, сказав, что у его супруги начинались роды.

По словам начальника поезда Торехана Абдраимова, поездная бригада действовала согласно должностной инструкции и на ближайшую станцию была вызвана скорая помощь. Торехан Абдраимов работает на железной дороге больше 8 лет, из них уже 3 года начальником поезда. Этот случай в его практике первый.

В пресс-служба "Казакстан темір жолы" сообщили, что до приезда врачей железнодорожники начали готовить женщину к родам. На помощь проводникам Ирине Андреевой и Жаныл Баталовой пришли врачи из Аркалыка Светлана Аяпова (акушер-гинеколог на пенсии) и Гаухар Койшугулова (руководитель лечебной организации), которые были пассажирами этого поезда. Для оказания помощи роженице в вагоне были созданы все необходимые условия и уже через некоторое время на свет появилась малышка.

По прибытии состава на станцию Державинск молодую маму Нурайлым Курманалы и ее дочку проводники передали в заботливые руки работников скорой помощи. "Казакстан темір жолы" поздравил Нурайлым с рождением ребенка и пожелал ей крепкого здоровья.