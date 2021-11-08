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Спикер сената Маулен Ашимбаев встретился с Папой Римским Франциском

07.11.2021, 11:28 38800
Спикер сената Маулен Ашимбаев встретился с Папой Римским Франциском
Фото: @VaticanMedia
ВАТИКАН. 7 НОЯБРЯ - Спикер сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев встретился с Папой Римским Франциском во время рабочего визита в Ватикан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Маулен Ашимбаев от имени президента страны Касым-Жомарта Токаева вручил понтифику приглашение принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.
 
В ходе беседы спикер сената рассказал об инициативах Казахстана в сфере межконфессионального согласия и продвижения глобального межрелигиозного диалога, которые также тесно коррелируется с деятельностью Ватикана.
 

Межэтнический мир и согласие, взаимное уважение к религиозным взглядам всех граждан являются неотъемлемой частью казахстанской культуры и менталитета. И мы делаем все необходимое для сохранения и продвижения этой культуры толерантности. Именно поэтому наш Первый Президент Нурсултан Назарбаев инициировал в 2003 году созыв Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Значительный вклад в продвижение этой площадки в качестве руководителя секретариата съезда внес президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев", - отметил Маулен Ашимбаев.

 
Он выразил признательность Ватикану за поддержку этой инициативы Казахстана.
 

За 18 лет казахстанский межрелигиозный форум превратился в представительную диалоговую платформу. Пользуясь возможностью, хочу выразить признательность Святому Престолу за поддержку инициативы Казахстана. Высокопоставленные представители Католической церкви принимали активное участие во всех шести Съездах лидеров мировых и традиционных религий", - подчеркнул спикер сената.

 
На предстоящем съезде планируется обсудить роль лидеров мировых и традиционных религий в социально-духовном развитии человечества в постпандемический период. Стороны выразили уверенность в том, что религиозные деятели могут внести значительный вклад в борьбу с пандемией, ее социально-экономическими и гуманитарными последствиями.
 

Религиозные лидеры могут внести значительный вклад в осмысление уроков пандемии и борьбу с ее последствиями. Пандемия обострила многие хронические проблемы человечества - бедность, неравенство, плачевное состояние системы здравоохранения во многих странах, низкий уровень образованности людей, экологические и другие проблемы. Кроме того, очевидно, что в постпандемический период должны быть пересмотрены потребительские приоритеты и на первый план выйти духовные и нравственные ценности", - сказал Маулен Ашимбаев.

 
Папа Римский Франциск поблагодарил президента страны Касым-Жомарта Токаева за приглашение в Казахстан на VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре следующего года. Понтифик подчеркнул важность этой инициативы Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева, отметив значимую роль Казахстана в продвижении глобального межрелигиозного диалога.
 
Собеседники также обсудили ключевые вопросы международной повестки дня, в частности ситуацию в Афганистане, глобальные климатические изменения и другие.
 
В тот же день Маулен Ашимбаев встретился с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином, в ходе которой стороны обсудили вопросы сотрудничества между Казахстаном и Ватиканом.
 
Также состоялась встреча с президентом Папского совета по межрелигиозному диалогу кардиналом Мигелем Анхелем Аюсо Гиксотом.
 

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В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

08.11.2021, 08:22 37207
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 8 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием обширного антициклона на территории РК сохраняется погода преимущественно без осадков, лишь на западе и в горах юга страны под влиянием ложбины циклона ожидаются осадки. На севере, востоке и юго-востоке страны ожидается усиление ветра, на западе и в горных районах юга туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На севере и в центре Акмолинской и Костанайской областей ожидается усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, на северо-востоке и в горных районах Жамбылской области, а также на севере Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на юго-востоке и в горных районах Жамбылской области туман. 
 
В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
На западе и севере Атырауской области, ночью на юге и в горных районах Туркестанской области, ночью и утром на северо-западе Мангистауской области туман.
 
 

Штормовое предупреждение объявили синоптики в четырех областях Казахстана

07.11.2021, 20:04 149473
Штормовое предупреждение объявили синоптики в четырех областях Казахстана
Фото: Tomasz Proszek from Pixabay
НУР-СУЛТАН. 7 НОЯБРЯ - Штормовое предупреждение объявлено на понедельник, 8 ноября, в четырех областях Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", 8 ноября на севере, юго-востоке и в центре Акмолинской области ветер юго-западный, 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду. В Кокшетау 8 ноября ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23 метра в секунду.
 
В Туркестанской области ночью в понедельник в южных и предгорных районах ожидается туман.
 
8 ноября в Костанайской области ожидается ветер юго-западный, на севере и в центре области 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23-28 метров в секунду. В Костанае 8 ноября ожидается ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Северо-Казахстанской области в понедельник ожидается ветер юго-западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 8 ноября ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 

Семьям погибших шахтеров выплатят 10-летнее денежное содержание

07.11.2021, 18:31 158194
Семьям погибших шахтеров выплатят 10-летнее денежное содержание
Фото: Pavlofox from Pixabay
КАРАГАНДА. 7 НОЯБРЯ - В соответствии с трудовым договором, заключенным между работодателем и работником, всем семьям погибших будет выплачено 10-летнее денежное содержание. Затем в рамках индивидуальных договоров будет рассматриваться вопрос покрытия кредитов, а также оплата обучения детей погибших шахтеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом на брифинге сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин.
 
Он добавил, что скопление метана на месте трагедии превысило 40%. Резкий выброс метана и угля произошел во время ремонтных работ.
 

Внезапный выброс метана. Датчики, по которым мы осмотрели и определили в диспетчерской службе, показали, что произошло многократное превышение концентрации до 41%. Залповый выброс. Соответственно те 6 человек, которые находились в забое, они не успели даже воспользоваться средством самоспасения и погибли. Два человека, которые находились на входной группе в эту шахту, успели применить первичные средства спасения и в тяжелом состоянии были госпитализированы. Что послужило причиной выброса метана, это будет определять комиссия. Они будут выяснять, были ли нарушения технологических процессов", - сообщил министр.

 
Также Ильин отметил, что на данный момент идет следствие, уже есть круг подозреваемых, которых опрашивают. В случае выявления нарушений они будут нести уголовную ответственность.
 
По словам министра, в этом году руководство шахты уже получало замечание по безопасности работы и предписание о закрытии.
 

В мае текущего года предписанием Комитета промышленной безопасности по Карагандинской области был направлен материал в судебный орган о приостановлении работы данной шахты. Решением экономического суда, после предоставления всех материалов, и выхода на контрольную проверку нашими сотрудниками было определено, что по тем замечаниям, которые выдавались для приостановления шахт, были устранены, и шахта продолжила работу", - сообщил Юрий Ильин.

 
Также выяснилось, что трагедия произошла во время ремонтных работ.
 
7 ноября на шахте "Абайская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них 8 человек в забое. В результате пострадали двое и погибли шесть шахтеров. В ходе работ в начале забоя были обнаружены двое живых шахтеров, позднее были обнаружены тела оставшихся шести шахтеров. Состояние двух выживших тяжелое.
 
Полиция начала досудебное расследование. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ведутся аварийно-спасательные работы.
 
 

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