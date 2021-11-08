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Штормовое предупреждение объявили синоптики в четырех областях Казахстана

07.11.2021, 20:04 149473
Штормовое предупреждение объявили синоптики в четырех областях Казахстана
Фото: Tomasz Proszek from Pixabay
НУР-СУЛТАН. 7 НОЯБРЯ - Штормовое предупреждение объявлено на понедельник, 8 ноября, в четырех областях Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", 8 ноября на севере, юго-востоке и в центре Акмолинской области ветер юго-западный, 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду. В Кокшетау 8 ноября ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23 метра в секунду.
 
В Туркестанской области ночью в понедельник в южных и предгорных районах ожидается туман.
 
8 ноября в Костанайской области ожидается ветер юго-западный, на севере и в центре области 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23-28 метров в секунду. В Костанае 8 ноября ожидается ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Северо-Казахстанской области в понедельник ожидается ветер юго-западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 8 ноября ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 

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В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

08.11.2021, 08:22 37207
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 8 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием обширного антициклона на территории РК сохраняется погода преимущественно без осадков, лишь на западе и в горах юга страны под влиянием ложбины циклона ожидаются осадки. На севере, востоке и юго-востоке страны ожидается усиление ветра, на западе и в горных районах юга туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На севере и в центре Акмолинской и Костанайской областей ожидается усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, на северо-востоке и в горных районах Жамбылской области, а также на севере Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на юго-востоке и в горных районах Жамбылской области туман. 
 
В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
На западе и севере Атырауской области, ночью на юге и в горных районах Туркестанской области, ночью и утром на северо-западе Мангистауской области туман.
 
 

Семьям погибших шахтеров выплатят 10-летнее денежное содержание

07.11.2021, 18:31 158194
Семьям погибших шахтеров выплатят 10-летнее денежное содержание
Фото: Pavlofox from Pixabay
КАРАГАНДА. 7 НОЯБРЯ - В соответствии с трудовым договором, заключенным между работодателем и работником, всем семьям погибших будет выплачено 10-летнее денежное содержание. Затем в рамках индивидуальных договоров будет рассматриваться вопрос покрытия кредитов, а также оплата обучения детей погибших шахтеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом на брифинге сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин.
 
Он добавил, что скопление метана на месте трагедии превысило 40%. Резкий выброс метана и угля произошел во время ремонтных работ.
 

Внезапный выброс метана. Датчики, по которым мы осмотрели и определили в диспетчерской службе, показали, что произошло многократное превышение концентрации до 41%. Залповый выброс. Соответственно те 6 человек, которые находились в забое, они не успели даже воспользоваться средством самоспасения и погибли. Два человека, которые находились на входной группе в эту шахту, успели применить первичные средства спасения и в тяжелом состоянии были госпитализированы. Что послужило причиной выброса метана, это будет определять комиссия. Они будут выяснять, были ли нарушения технологических процессов", - сообщил министр.

 
Также Ильин отметил, что на данный момент идет следствие, уже есть круг подозреваемых, которых опрашивают. В случае выявления нарушений они будут нести уголовную ответственность.
 
По словам министра, в этом году руководство шахты уже получало замечание по безопасности работы и предписание о закрытии.
 

В мае текущего года предписанием Комитета промышленной безопасности по Карагандинской области был направлен материал в судебный орган о приостановлении работы данной шахты. Решением экономического суда, после предоставления всех материалов, и выхода на контрольную проверку нашими сотрудниками было определено, что по тем замечаниям, которые выдавались для приостановления шахт, были устранены, и шахта продолжила работу", - сообщил Юрий Ильин.

 
Также выяснилось, что трагедия произошла во время ремонтных работ.
 
7 ноября на шахте "Абайская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них 8 человек в забое. В результате пострадали двое и погибли шесть шахтеров. В ходе работ в начале забоя были обнаружены двое живых шахтеров, позднее были обнаружены тела оставшихся шести шахтеров. Состояние двух выживших тяжелое.
 
Полиция начала досудебное расследование. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ведутся аварийно-спасательные работы.
 
 

За коррупцию подчиненных в Алматинской области наказали 14 руководителей

07.11.2021, 15:35 175474
ТАЛДЫКОРГАН. 7 НОЯБРЯ - В Алматинской области за коррупцию подчиненных к дисциплинарной ответственности с 2019 года привлекли 14 руководителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Антикоррупционной службе по Алматинской области рассказали, что с момента проведения мониторинга реализации института по отставке и персональной ответственности первых руководителей за коррупционные преступления своих подчиненных (с конца 2019 года) в области подали в отставку четыре руководителя (политические государственные служащие), руководством области была принята отставка только у одного (экс-аким Текели), остальные трое были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора и предупреждения о неполном служебном соответствии (акимы Карасайского, Кербулакского, Панфиловского районов).
 
Кроме того, за доказанные факты коррупции, привлечены к дисциплинарной ответственности - 14 руководителей (административные государственные служащие). Из которых: замечание получили - 2, выговор - 4, строгий выговор - 5, освобождение от занимаемой должности - 2, понижение в должности - 1.
 
Среди тех, кто получил строгий выговор, - аким сельского округа поселка Жибек жолы Карасайского района, руководитель УГД по городу Капшагаю, аким Райымбекского сельского округа, руководитель отдела сельского хозяйства Панфиловского района.
 
К дисциплинарному взысканию в виде выговора привлечены директор филиала Алматинское отделение ГП АО "КТЖ-Грузовые перевозки", руководитель РГУ "Алматинская областная территориальная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК, руководитель Центра занятости населения города Текели.
 
В Антикоррупционной службе добавили, что на стадии досудебного расследования и судебного разбирательства находятся уголовные дела в отношении ряда госслужащих. В случае привлечения их к уголовной ответственности в отставку должны будут подать руководители, занимающие политические должности, тогда как административные госслужащие будут подлежать дисциплинарной ответственности в случае осуждения их подчиненных.
 

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