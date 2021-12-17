Туман и метель прогнозируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 16 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 17 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На западе, северо-западе, севере и востоке РК под влиянием ложбины северо-западного циклона ожидаются дождь и снег, а также низовая метель. На остальной территории республики под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по стране ожидаются усиление ветра, туман.

На севере и юго-востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе и юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере и западе Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью.

В Костанайской области, на севере, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью, на юге - туман, гололед.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На большей части Атырауской, на западе, севере Западно-Казахстанской, на западе Актюбинской, на западе и юго-востоке Мангистауской, на юге Кызылординской, Карагандинской областей, на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ночью и утром на юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области, в горных районах и на востоке Алматинской области ожидается туман.

На севере и востоке Карагандинской области, в районе Алакольских озер Алматинской, ночью в горных районах Жамбылской областей усилится ветер до 15-20 метров в секунду.