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Спартакиада среди школьников к юбилею Независимости прошла в Акмолинской области

17.12.2021, 19:59 97666
Спартакиада среди школьников к юбилею Независимости прошла в Акмолинской области
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 17 ДЕКАБРЯ - В городе Атбасаре состоялись соревнования среди учащихся общеобразовательных школ региона по настольным видам спорта и стрельбе из пневматической винтовки в программе национальной школьной лиги, посвященные 30-летию Независимости страны, сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в управлении образования, в состязаниях приняли участие более 140 участников из 16 команд районов и городов области. Школьники показали свои умения и навыки по настольному теннису, шахматам и стрельбе из пневматической винтовки.
 
Соревнования проведены с целью укрепления здоровья учащихся, привлечения их к регулярным занятиям физической культурой и спортом, интеллектуального развития.
 
По итогам нелегкой борьбы в соревнованиях по настольному теннису победителем стала команда Атбасарского района, второе место заняла команда города Кокшетау, третьими стали участники из Шортандинского района.
 
В соревнованиях по шахматам лучшей стала команда областного центра, второе место у команды Бурабайского района, третье место заняли участники из Целиноградского района.
 
В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки "Снайпер" победили представители Бурабайского района, второй стала команда города Степногорска, третьей - команда Астраханского района.
 
Торжественное закрытие и награждение призеров состоялось на базе ФОК "Олимп" города Атбасар. В церемонии награждения приняли участие представители акимата Атбасарского района, управления образования, ветераны спорта, которые поздравили ребят и пожелали им новых достижений.
 
Победителям и призерам спартакиады вручены медали, грамоты и памятные призы.
 

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Главную елку страны установят в Нур-Султане возле сферы "Нур Алем"

18.12.2021, 12:16 10786
Главную елку страны установят в Нур-Султане возле сферы "Нур Алем"
Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 18 ДЕКАБРЯ - Церемония зажжения главной новогодней елки состоится 19 декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Символ Нового года расположился на территории выставки ЭКСПО возле сферы "Нур Алем", сообщает управление культуры Нур-Султана.
 
В программе мероприятия предусмотрены официальная и концертная часть. В концертной программе примут участие звезды казахстанской эстрады.
 
Высота главной елки составляет 25 метров.
 
Посетить мероприятие смогут все жители и гости столицы.
 

В ЗКО из-за непогоды закрыли трассу

18.12.2021, 10:19 21856
УРАЛЬСК. 18 ДЕКАБРЯ - Трассу республиканского значения Самара - Шымкент закрыли 18 декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В связи с ухудшением погодных условий (дождь со снегом, туман, гололед) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения Самара - Шымкент, сообщает портала "Мой ГОРОД".
 
Закрыт участок трассы с 266 по 394 километр (от поселка Подстепное Теректинского района до поселка Жымпиты Сырымского района).
 
17 декабря в связи с ухудшением погодных условий в Алматинской области закрыли трассу республиканского значения Ушарал - Достык для всех видов транспорта.
 

В Актау 32 семьи переселили в новое жилье из аварийных домов

17.12.2021, 21:21 84586
АКТАУ. 17 ДЕКАБРЯ - 32 семьи из аварийных домов в Актау переселили в новые квартиры, сообщила пресс-служба акима города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2014 году 15 жилых домов этого микрорайона были признаны аварийными, и на их месте построены новые жилые дома в рамках программы реновации. Сегодня жители последних аварийных домов - 71 и 72 - переселены в новые дома. С праздником вас. Пусть ваши дома будут наполнены счастьем", - отметил заместитель акима города Алпысбай Таубаев.

 
По информации акимата, строительством многоэтажного жилого дома в рамках программы реновации занимался "Курылыс Строй Сервис". Новый дом расположен рядом со старыми.
 
Построенные более полвека назад два аварийных дома, будут снесены, и на их месте появится новое жилье. Таким образом, проблема аварийных домов по городу будет полностью решена, проинформировали в акимате.
 

Более тысячи дольщиков получают ключи от квартир ЖК "Шыгыс" в Нур-Султане

17.12.2021, 20:55 88801
Более тысячи дольщиков получают ключи от квартир ЖК "Шыгыс" в Нур-Султане
Фото: Акимат Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 17 ДЕКАБРЯ - Более тысячи дольщиков получают ключи от квартир ЖК "Шыгыс" в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает официальный сайт акимата города, в канун 30-летия Независимости завершается история самого крупного долгостроя ЖК "Шыгыс". 
 

Многоквартирный жилой комплекс состоит из нескольких очередей, где сконцентрировано самое большое количество дольщиков - около 2,5 тыс. семей. На первой очереди ЖК "Шыгыс" строительство завершено и порядка 800 дольщиков уже живут в своих квартирах, ведется процесс оформления документов. Всего в текущем году будет завершено строительство 57 домов-долгостроев, тем самым разрешится вопрос ещё более 7 тыс. 500 семей-дольщиков", - сообщили в акимате.

 
На сегодняшний день еще 1047 дольщикам ЖК "Шыгыс" 2-й и 3-й очередей выдаются ключи для проведения ремонтных работ.
 
Вопросы оставшихся 1058 дольщиков ЖК "Шыгыс" 4-й и 5-й очередей планируется решить в рамках заключенного соглашения с банком второго уровня и инвестором по проекту "Переселения". Так, дольщики 4-й, 5-й очередей и 2Б ЖК "Шыгыс", а также ЖК "Жагалау-4" = полигон 1, полигон 2 - будут переселены в готовый объект ЖК "Шыгыс", 3А и 3Б, проинформировали в акимате.
 
В 2019-2020 годах было достроено и введено в эксплуатацию 33 многоквартирных жилых комплекса. Более 5 тыс. семей-дольщиков обрели долгожданные квартиры. В 2022-2023 годах планируется завершение оставшихся домов-долгостроев. По каждому объекту долгостроя имеется пошаговый план мероприятий.
 

Первый рейс в Абу-Даби был совершен сегодня из Алматы авиакомпанией Wizz Air Abu Dhabi

17.12.2021, 20:33 93226
Первый рейс в Абу-Даби был совершен сегодня из Алматы авиакомпанией Wizz Air Abu Dhabi
Фото: Twitter
АЛМАТЫ. 17 ДЕКАБРЯ - Сегодня состоялась церемония открытия нового международного рейса по маршруту Алматы - Абу-Даби авиакомпанией Wizz Air Abu Dhabi, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает МИИР РК в своем телеграм-канале, это первый международный рейс по направлению Абу-Даби - Алматы - Абу-Даби, совершенный данной авиакомпанией благодаря достигнутым договоренностям в рамках Совместного заявления между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и авиакомпанией Wizz Air Abu Dhabi, при содействии посольства РК в ОАЭ и компетентных органов двух стран.
 
В церемонии открытия приняли участие председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев, а также чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах Мадияр Менилбеков, управляющий директор Wizz Air Abu Dhabi Кис Ван Шайк, временный поверенный в делах посольства ОАЭ в Республике Казахстан Аммар Омар Абдулла Альбрейки, президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой, сообщили в ведомстве.
 

Рейсы будут выполняться с частотой 2 рейса в неделю по понедельникам и пятницам на ВС А320/321NEO в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании, а также со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Стоимость авиабилетов в одну сторону начинается от 50 евро, в зависимости от выбранной даты", - говорится в сообщении министерства.

 
В настоящее время авиакомпания выполняет международные рейсы по 15 маршрутам: Россия (Москва, Краснодар), Украина (Киев, Одесса), Оман (Маскат), Бахрейн (Манама), Египет (Сохаг, Александрия), Израиль (Тель-Авив), Греция (Афины), Грузия (Кутаиси), Сербия (Белград), Армения (Ереван), Азербайджан (Баку), Албания (Тирана), Босния и Герцоговина (Сараево).
 
Новый авиамаршрут позволит жителям и гостям Казахстана воспользоваться всеми преимуществами и услугами, предлагаемыми авиакомпанией Wizz Air Abu Dhabi.
 
Как сообщалось ранее, с 27 декабря авиакомпания QAZAQ AIR открывает новый рейс из Нур-Султана в Екатеринбург.
 
Также напомним, что новый международный авиарейс по маршруту Алматы - Доха авиакомпании Qatar Airways открылся в Казахстане.
 

В жилом массиве Нур-Султана заработала первая круглогодичная сельхозярмарка

17.12.2021, 20:10 96016
В жилом массиве Нур-Султана заработала первая круглогодичная сельхозярмарка
Фото: Акимат Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 17 ДЕКАБРЯ - В День независимости в жилом массиве Пригородный открылась первая круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации официального сайта акимата столицы, в крытом теплом помещении площадью 7 тыс. квадратных метров представлена продукция товаропроизводителей столицы, а также регионов страны по ценам ниже рыночных.
 
В течение всех выходных дней с 8 утра до 5 часов вечера горожане смогут приобрести на ярмарке продукцию товаропроизводителей Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, а также столичных аграрий.
 
Как сообщили в акимате, цены на ярмарке лояльные: говядину здесь продают за 2 тыс. тенге за килограмм, конину - 2200 тенге за килограмм, казы, жая - 2500 тенге за килограмм.
 
На ярмарке реализована вся линейка продовольственной продукции: молочная, бакалейная, колбасная, мука, свежая рыба. Ярмарка проводится при соблюдении санитарных норм. Посетители и участники должны носить маски, не игнорировать гигиену рук, соблюдать социальную дистанцию.
 
В дальнейшем ярмарка будет проходить на еженедельной основе каждые субботу и воскресенье по адресу: жилой массив Пригородный, улица Арнасай, здание 109.
 

Бибигуль Тулегеновой исполнилось 92 года

17.12.2021, 15:39 138406
Бибигуль Тулегеновой исполнилось 92 года
Фото: qazaqstan.tv
АЛМАТЫ. 17 ДЕКАБРЯ - Казахстанской народной артистке Бибигуль Тулегеновой вчера, 16 декабря, исполнилось 92 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С днем рождения советскую и казахстанскую оперную певицу Бибигуль Тулегенову поздравил российский телеведущий Андрей Малахов.
 

Дорогая и уважаемая Бибигуль Ахметовна! Говорит и показывает Москва. Студия программы "Привет, Андрей" и все зрители России поздравляют вас с днем рождения. Желаем вам здоровья, удачи, успехов. Мы вас очень любим и ценим. И помните, вы не только жемчужина Казахстана, но и России. Так что радуйте всегда нас своим пением. Искренне ваш Андрей Малахов, с любовью из России", - сказал он в своем видеопоздравлении.



Что для нее значит День Независимости, который совпал с днем ее рождения, Бибигуль Тулегенова рассказала ранее в интервью телеканалу "Алматы".

Мы сейчас единственная республика, которая, в общем-то, стоит твердо на ногах. Много было разбито и сломано, но, по крайней мере, за очень небольшой срок все это подняли. Это говорит о том, что у нас патриотизма было много. Для нас это было огромное счастье, когда мы стали отдельным государством и стали сами решать свои дела в своем большом многонациональном государстве", - сказала она.



Бибигуль Тулегенова родилась в Семипалатинске. В 1954 году окончила консерваторию в Алма-Ате. В 1954-56 и с 1971 солистка Казахского театра оперы и балета, в 1956-71 - Казахской филармонии. Обладает голосом серебристого своеобразного звучания, ее исполнение всегда отличалось непосредственностью и глубиной. 
 
Бибигуль Ахметовна посетила с гастролями более 40 стран мира. Выступала в самых престижных залах Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Рима, Афин, Токио, Сеула, Каира и в других крупнейших городах мира. Пела в сопровождении лучших оркестров мира: Национального академического оркестра русских народных инструментов имени Осипова, Большого симфонического оркестра имени Чайковского (Россия), Камерного оркестра принца Уэльсского (Великобритания) и других.
 
По решению ЮНЕСКО она вошла в число двадцати выдающихся женщин XX столетия.
 

КТЖ запустил сервис SMS-оповещения для пассажиров

17.12.2021, 14:51 134806
НУР-СУЛТАН. 17 ДЕКАБРЯ - АО "Пассажирские перевозки" сообщает, что с декабря текущего года запущена система SMS-оповещения для пассажиров по информированию об опозданиях пассажирских поездов свыше двух часов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Данное SMS-оповещение будет приходить зарегистрированным пользователям сайта BILET.RAILWAYS.KZ и тем пассажирам, которые оставили свои контактные данные при покупке билетов в билетных кассах", - сообщили в пресс-службе АО "Казахстан темир жолы".

 
Как отметили в компании, необходимо правильно указывать свои контактные сведения при оформлении проездных документов (билетов) и постоянно их обновлять.

Как сообщалось ранее, АО "Пассажирские перевозки" запустило поезда "Тальго" по двум маршрутам: Нур-Султан / Нурлы жол - Аркалык и Алматы-2 - Мангистау.

Также напомним, что национальный перевозчик во время предстоящих декабрьских праздников - Дня независимости РК и Нового года - запускает три дополнительных пассажирских поезда.
 

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