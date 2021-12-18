Спартакиада среди школьников к юбилею Независимости прошла в Акмолинской области

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 17 ДЕКАБРЯ - В городе Атбасаре состоялись соревнования среди учащихся общеобразовательных школ региона по настольным видам спорта и стрельбе из пневматической винтовки в программе национальной школьной лиги, посвященные 30-летию Независимости страны, сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Как рассказали в управлении образования, в состязаниях приняли участие более 140 участников из 16 команд районов и городов области. Школьники показали свои умения и навыки по настольному теннису, шахматам и стрельбе из пневматической винтовки.

Соревнования проведены с целью укрепления здоровья учащихся, привлечения их к регулярным занятиям физической культурой и спортом, интеллектуального развития.

По итогам нелегкой борьбы в соревнованиях по настольному теннису победителем стала команда Атбасарского района, второе место заняла команда города Кокшетау, третьими стали участники из Шортандинского района.

В соревнованиях по шахматам лучшей стала команда областного центра, второе место у команды Бурабайского района, третье место заняли участники из Целиноградского района.

В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки "Снайпер" победили представители Бурабайского района, второй стала команда города Степногорска, третьей - команда Астраханского района.

Торжественное закрытие и награждение призеров состоялось на базе ФОК "Олимп" города Атбасар. В церемонии награждения приняли участие представители акимата Атбасарского района, управления образования, ветераны спорта, которые поздравили ребят и пожелали им новых достижений.

Победителям и призерам спартакиады вручены медали, грамоты и памятные призы.