Ерболат Досаев встретился с ветеранами Алматы

Во встрече участвовали ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, воины-интернационалисты, участники афганской войны, представители общественных организаций и др., сообщает пресс-служба акимата города.
Во время выступления Ерболат Досаев отметил особое историческое значение Дня Победы для нашего народа. В годы войны на фронт были призваны 1,3 млн казахстанцев. Боевыми орденами и медалями были награждены свыше 100 тысяч воинов из Казахстана, а более 500 человек удостоены звания героя Советского Союза.
Аким Алматы подчеркнул, что в городе с праздником поздравят каждого ветерана Великой Отечественной войны.
Я, мои заместители, акимы районов и депутаты маслихата лично посетим и поздравим каждого ветерана и участника войны в преддверии Дня Великой Победы. Для ветеранов, желающих принять участие в праздничных мероприятиях и почтить память героев у Вечного огня в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, будет организован специальный трансферт", - сообщил Ерболат Досаев.
В текущем году маслихатом города поддержано предложение акима Алматы по увеличению выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны вдвое - с 500 тысяч до 1 миллиона тенге. Лица, приравненные к ним, получат по 100 тысяч тенге, семьям и вдовам участников войны, труженикам тыла будет выплачено по 50 тысяч тенге. Всего финансовую поддержку государства получат более 15 тысяч человек, на эти цели в бюджете заложено 1,1 млрд тенге.
Ерболат Досаев также рассказал о комплексных мерах по организации досуга и поддержки пожилых людей. В городе действуют девять центров активного долголетия, которые предоставляют бесплатные социальные услуги для более 200 тысяч человек. В следующем году планируется открытие еще одного центра активного долголетия.
В ходе встречи председатель городского совета ветеранов Ахан Бижанов рассказал, что в городе Алматы активно развито ветеранское движение. В настоящее время функционируют советы ветеранов Панфиловской дивизии, военно-воздушных сил, войск ПВО, блокадников Ленинграда и узников фашизма. Члены ветеранских организаций ухаживают за местами захоронений воинов, проводят различные патриотические акции и вносят вклад в воспитание молодого поколения, в том числе в рамках проекта "Шынга орлеу". Проект привлекает представителей старшего поколения к наставничеству детей из малообеспеченных семей.
Во время пленума также выступили член Алматинского городского и Алмалинского районного советов ветеранов Хамит Биржанов, ветеран Великой Отечественной войны, академик НАН РК, доктор философских наук Досмухаммед Кшибеков, герой социалистического труда Вера Сидорова, заслуженный деятель РК Нурлан Оразалин, а также председатель Бостандыкского районного совета ветеранов Асен Беспаева. Участники рассказали об общественной деятельности ветеранских организаций, озвучили предложения по развитию города, а также поделились теплыми воспоминаниями прошлых лет.