Синоптики скорректировали прогноз засухи на май

НУР-СУЛТАН. 10 МАЯ - С учетом последних данных скорректирован прогноз засухи на май 2022 года. На большей части территории Казахстана в течение мая условия увлажнения ожидаются близкими к норме, сообщает РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Умеренная засуха ожидается:
- в окрестностях Степногорска Акмолинской области;
- в районе имени М. Жумабаева Северо-Казахстанской области;
- в Аральском районе Кызылординской области;
- в Айтекебийском и Хромтауском районах Актюбинской области.
Сильная засуха прогнозируется:
- в Кармакшинском районе Кызылординской области;
- в Мангистауском районе Мангистауской области.
Благоприятные условия с умеренной влажностью ожидаются:
- в основном в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а также на юге Жамбылской области и в Сузакском районе Туркестанской области;
- в Северо-Казахстанской области, в районах имени Г. Мусрепова, Тимирязевском и Тайыншинском;
- в Актюбинской области - в Иргизском и Уилском районах;
- в Алматинской области - в Енбекшиказахском и Илийском районах;
- в Восточно-Казахстанской области - в Шемонаихинском и Уржарском районах.
Ранее сообщалось, что на значительной территории Казахстана в мае условия увлажнения ожидаются близкими к норме.