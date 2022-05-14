Получить статус кандаса стало возможным онлайн

НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - На eGov.kz доступна государственная услуга на присвоение или продление статуса кандаса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Этнические казахи, ранее прожившие и самостоятельно въехавшие на территорию Республики Казахстан, могут подавать заявку на присвоение статуса кандаса или его продление на портале eGov.kz.

Теперь на портале eGov.kz пользователь может заказать услугу на себя, а также на всех членов семьи онлайн. Услуга оказывается физическим лицам на бесплатной основе. Обязательными требованиями для пользователей являются наличие ИИН и ЭЦП", - говорится в сообщении пресс-службы АО "Национальные информационные технологии".

Пользователь на портале электронного правительства ( eGov.kz ) выбирает услугу: "Присвоение или/либо продление статуса кандаса". Согласно выбранному виду услуги будет осуществляться проверка посредством информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения РК для получения статуса пользователя.

Необходимо заполнить все обязательные поля и приложить запрашиваемые документы (в формате pdf или jpg).

Также при подаче заявки пользователь может заполнить сведения по членам семьи, которым также необходимо присвоить либо продлить статус кандаса. Количество добавляемых членов семьи неограничено. Далее необходимо подписать запрос одним из доступных методов подписания.

Результатом оказания услуги является удостоверение кандаса, решение местного исполнительного органа о продлении статуса кандаса либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги, направленное в личный кабинет пользователя в форме электронного документа. Срок оказания государственной услуги - в течение 4 рабочих дней.

Видеоинструкцию можно посмотреть здесь

Также по итогам оказания услуги удостоверение кандаса появится в разделе "Цифровые документы" на портале egov.kz и в приложении Egov Mobile.

Услуга оказывается также в ЦОНах и местных исполнительных органах городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, районов и городов областного значения.