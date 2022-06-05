Павлодарские лесники нашли недавно рожденных детенышей косули

НУР-СУЛТАН. 4 ИЮНЯ - Отрог северного антициклона по-прежнему сохранит погоду без осадков на западе страны. На остальной территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, на севере, юго-востоке Казахстана - сильные дожди с грозами, шквал, град, усиление ветра, на юге с пыльной бурей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным РГП "Казгидромет", в Акмолинской области ночью на северо-западе, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на юге, востоке, в центре - град.

На юге, в горных районах Алматинской области днем ожидаются град, шквал, на востоке, в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В горах Туркестанской области ожидается шквал, на севере - пыльная буря, на севере, в горах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере, днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются град, шквал, ночью на севере, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге Павлодарской области ожидаются град, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются град, шквал, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Ночью на юге, востоке, в горных районах, днем в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юго-западе, юге Северо-Казахстанской области, юге, востоке Восточно-Казахстанской области, днем в центре Кызылординской области, на севере Актюбинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В центре Кызылординской области, по городу Семею Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы ожидается дождь, гроза, температура воздуха +21 - +23 градуса, скорость ветра 2-7, при грозе порывы 15 метров в секунду.

В Нур-Султане - дождь, +18 - +20 градусов, скорость ветра 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.