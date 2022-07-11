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В Акмолинской области открылась мечеть

10.07.2022, 14:57 28986
Фото: Пресс-служба акима Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 10 ИЮЛЯ - В честь праздника Курбан айт в селе Родина Целиноградского района Акмолинской области открылась новая мечеть, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На торжественной церемонии открытия принял участие аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, главный имам ДУМК по Акмолинской области Куаныш Сабит, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр", - информирует пресс-служба акима региона.

 
Глава региона выразил благодарность руководителю агрофирмы "Родина", почетному гражданину Акмолинской области, почетному академику и профессору, меценату, герою труда Ивану Сауэру за внимание и заботу не только о бытовых, но и о духовных потребностях сельчан.
 
В праздничной обстановке имаму новой мечети вручены ключи от жилого дома и автомобиля.
 

Символично, что именно в этот благословенный день мы открываем мечеть здесь, в селе Родина. В Казахстане в добрососедстве и духовном единении проживают представители 18 конфессий, объединяющих более трех с половиной тысяч религиозных организаций, которые имеют возможность свободно исповедовать религию, развивать культуру и обычаи", - отметил аким области в приветственном слове.

 
Мечеть "Наубайулы Мукыш", построенная из современных строительных материалов за десять месяцев, вместимостью до 100 человек станет еще одной достопримечательностью в селе.
 
К слову, село Родина пристоличного района как образцовое по ведению хозяйства известно не только на всю страну, но и за ее пределами. В селе имеются все необходимые социальные, культурные и спортивные объекты.
 

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Кому не нужно платить госпошлину за удостоверение и паспорт, рассказали в правительстве для граждан

11.07.2022, 13:42 2846
Кому не нужно платить госпошлину за удостоверение и паспорт, рассказали в правительстве для граждан
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - В госкорпорации "Правительство для граждан" рассказали, кто из казахстанцев освобожден от уплаты госпошлины при получении документов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

К услугам документирования относятся выдача паспортов, удостоверений личности, видов на жительство и удостоверений лица без гражданства", - сообщили в госкорпорации.                                                                 

 
От уплаты госпошлин освобождаются:         
 
  • ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;
  • герои Советского Союза и социалистического труда;
  • инвалиды всех групп, а также один из родителей инвалида с детства, ребенка-инвалида;
  • престарелые, проживающие в учреждениях для престарелых и для инвалидов;
  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в детских домах или интернатах;
  • многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня", награжденные подвесками "Алтын алка" и "Кумiс алка";
  • граждане, пострадавшие вследствие чернобыльской катастрофы.
 
Данные категории лиц не должны платить госпошлину при обращении в ЦОНы за получением паспортов или удостоверений личности.        
 

Если, являясь представителем льготной категории, вы по ошибке оплатили госпошлину, вы можете вернуть свои деньги. Для этого вам сначала необходимо обратиться в территориальный орган МВД и предоставить документ, подтверждающий льготную категорию. Орган выдаст вам справку о невостребованности оплаченной квитанции. С этой справкой необходимо обратиться в ЦОН либо подать заявку через eGov на возврат суммы", - проинформировали в ведомстве.

 
После принятия заявления деньги поступят на счет клиента в течение 5 рабочих дней.
 

"Kaspi жума" пройдет 15, 16 и 17 июля

11.07.2022, 12:12 5336
"Kaspi жума" пройдет 15, 16 и 17 июля
Фото: Kaspi.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - В Казахстане вновь пройдет всенародный праздник выгодных покупок "Kaspi жума" от Kaspi.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
15, 16 и 17 июля все покупки в интернет-магазине на Kaspi.kz и в магазинах партнеров в городах по всему Казахстану в рассрочку на 24 месяца! 
 
Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал: 
 

Наши любимые клиенты и партнеры давно ждали проведения "Kaspi жума", всенародного праздника выгодных покупок. В этом году "Kaspi жума" станет самой масштабной. В интернет-магазине на Kaspi.kz представлены более 2 миллионов товаров с бесплатной доставкой. В празднике принимают участие 70 тысяч лучших магазинов по всей стране. Желаем каждому нашему любимому клиенту выгодных покупок и партнерам - больших продаж!"

 
Среди участников "Kaspi жума" такие известные бренды, как Sulpak, "Мечта", Euromebel, Zeta, "12 месяцев", Adidas, Kimex, Lucente, Pandora, Mon Amie, Marwin и многие другие. 
 
Покупайте в интернет-магазине на Kaspi.kz и лучших магазинах вашего города мебель, товары для дома, электронику, ювелирные украшения, автотовары, стройматериалы, товары для здоровья, одежду, детские товары и многое другое. Дарите радость себе и своим близким! 
 

Сильные дожди с грозами прогнозируют казахстанские синоптики в ближайшие дни

11.07.2022, 12:07 4691
Сильные дожди с грозами прогнозируют казахстанские синоптики в ближайшие дни
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 12 -14 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Отрог северного антициклона с центром над Салехардом окажет свое влияние на северную часть территории страны, южные регионы будут находится в поле пониженного давления и волновой фронтальной деятельности. На большей части республики по мере дневного прогрева воздушные массы станут неустойчивыми, что станет причиной для развития кучево-дождевой облачности и обусловит выпадение дождей: 12-13 июля в центре и на востоке республики прогнозируются сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Лишь на западе и юго-западе страны ожидается погода без осадков и очень сильная жара", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Основной фон температуры воздуха днем на западе - +34 - +42°С, на юго-западе - +40 - +45°С, на северо-западе - повышение от +28 - +35°С до +30 - +40°С, на севере - колебание от +25 - +33°С до +22 - +30°С, в центре - +22 - +30°С, на востоке - понижение температуры воздуха от +22 - +32°С до +17 - +25°С, на юге - повышение температуры от +29 - +37°С до +32 - +40°С, на юго-востоке страны - от +22 - +32°С до +25 - +35°С. 
 

В Алматы временно перекроют движение на перекрестке улиц Маметовой и Уалиханова

11.07.2022, 09:40 8866
Фото: alts.kz
АЛМАТЫ. 11 ИЮЛЯ - В Алматы временно перекроют движение на перекрестке улиц Маметовой и Уалиханова, сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С 12 по 15 июля 2022 года в Медеуском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта на пересечении улиц Маметовой и Уалиханова. Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью названного уличного сегмента. Приносим извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - говорится в сообщении.

 

Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник

11.07.2022, 08:38 10176
Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - На большей территории Казахстана 11 июля ожидаются дожди, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большей территории РК - пройдут дожди. Ожидаются грозы, град, усиление ветра, на юге - днем пыльная буря, на севере - ночью и утром туман. И только на западе и юго-западе РК под влиянием антициклона все еще сохранится погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Кызылординской области, на западе, северо-востоке Западно-Казахстанской области, на востоке, севере Атырауской области, на севере, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем в Атырауской области, на юго-западе Западно-Казахстанской области, на западе, юге Актюбинской области, на юге Мангистауской области ожидается сильная жара.
 
В Алматы ожидается дождь, гроза, +27 - +29 градусов, скорость ветра 3-8, при грозе порывы 13 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - дождь, +26 - +28 градусов, скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 

После взрыва на Тенгизе в отпуск отправили около 4 тысяч сотрудников

10.07.2022, 20:32 21331
После взрыва на Тенгизе в отпуск отправили около 4 тысяч сотрудников
Фото: Instagram/atyrau_tjd
АТЫРАУ. 10 ИЮЛЯ - Подрядная организация, проводившая испытания на месторождении Тенгиз, временно прекратила свою работу. В отпуск отправлено около 4 тысяч сотрудников, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

После инцидента работы были частично остановлены, рабочие отправлены по домам с учетом того, что эти дни будут оплачены. Была сформирована специальная комиссия для выяснения причин инцидента. Для нас это впервые. Компания придает большое значение правилам техники безопасности", - цитирует менеджера по производственным отношениям Гульмиру Бапанову lada.kz.

 
Сообщается, что компания "Сенимди курылыс" уже 30 лет является подрядчиком на Тенгизском месторождении и проводит строительные работы.
 

Один из пострадавших сейчас находится в реанимации областной больницы. В срочном порядке ему была проделана операция. У пациента 1996 года рождения, жителя Курмангазинского района, в результате взрыва были повреждены все внутренние органы, а также сломаны позвоночник и несколько ребер. Его состояние на сегодня очень тяжелое", - рассказал руководитель областного управления здравоохранения Асахан Байдувалиев.

 
По его словам, второму пострадавшему 1998 года рождения была оказана первая психологическая помощь. Работа психологов помогла молодому человеку выйти из шокового состояния. Сейчас он уже приходит в себя.
 
Третий пострадавший был доставлен в Жылыойскую районную больницу, однако на основании собственноручной расписки пациент выписан домой.
 
Напомним, 6 июля на месторождении Тенгиз произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, трое пострадали.
 

Казахстан ввел безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая

10.07.2022, 17:34 25941
Казахстан ввел безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - Казахстан с 8 июля открыл в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая, при этом специальный 72-часовой безвизовый транзитный режим для Индии и Китая прекратил свое действие, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно условиям безвизового режима, граждане Индии, Ирана и Китая смогут въезжать и находиться в Казахстане без визы сроком до 14 календарных дней с момента пересечения границы. Разрешены поездки по деловым, частным, туристическим и целям.
 

Важно отметить, суммарный срок пребывания в Казахстане по безвизовому режиму не должен превышать 42 календарных дня в течение каждого 180-дневного периода", - сообщает Комитет миграционной службы РК.

 
Нарушение условий влечет административную ответственность иностранца в виде:
 
- штрафа от 10 до 25 МРП,
 
- ареста до 15 суток,
 
- выдворения за пределы Республики Казахстан,
 
- запрета на въезд в РК в течение 5 лет (по решению суда).
 
Кроме того, иностранным гражданам запрещается осуществление трудовой и иной оплачиваемой деятельности в рамках безвизового режима. Для этих целей принимающей стороне необходимо заблаговременно оформить соответствующее разрешение на работу и визу в РК.
 

Казахстанский павильон награжден Золотым знаком ВДНХ

10.07.2022, 14:18 29361
МОСКВА. 10 ИЮЛЯ - Павильон "Казахстан" награжден Золотым знаком Выставки достижений народного хозяйства за вклад в реставрацию и активную интеграцию в событийную повестку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров вручил Золотой знак руководителю торгово-выставочного павильона "Казахстан" Тамаре Бабаковой", - сообщает МИА "Казинформ".

 
Шогуров отметил, что награждение коллективов выставки проводится впервые с советского времени.
 

Мы решили не рвать эту традицию и учредили Золотой знак ВДНХ, который сегодня вручаем национальным павильонам", - добавил он. 

 
В беседе с представителями СМИ руководитель казахстанского павильона Тамара Бабакова рассказала, что день за днем павильон посещает все больше гостей. В будние дни - порядка 3-6 тысяч человек и в разы больше на выходные и праздники. 
 

На 9 мая это был практически рекорд всех павильонов на ВДНХ, нас посетили 32 тысячи гостей. Сегодня, в День национального гостеприимства и дружбы народов, мы ожидаем 35-40 тысяч посетителей. Люди идут не только посмотреть экспозиции, но и отведать блюда национальной кухни, принять участие в наших мастер-классах, узнать новое о нашей стране", - отметила Бабакова. 

 
В августе этого года в павильоне состоится открытие торговой площадки, где будет представлен широкий ассортимент товаров пищевой и легкой промышленности от отечественных производителей. 
 

Сегодня это многофункциональный комплекс, интересные экспозиции, большое количество посетителей и одно из центральных мест вечернего времени из-за уникальной архитектурной подсветки здания", - отметил заместитель руководителя департамента стратегического развития и управления территорией ВДНХ Игнат Жолобов.

 

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