В Акмолинской области открылась мечеть

КОКШЕТАУ. 10 ИЮЛЯ - В честь праздника Курбан айт в селе Родина Целиноградского района Акмолинской области открылась новая мечеть, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На торжественной церемонии открытия принял участие аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, главный имам ДУМК по Акмолинской области Куаныш Сабит, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр", - информирует пресс-служба акима региона.

Глава региона выразил благодарность руководителю агрофирмы "Родина", почетному гражданину Акмолинской области, почетному академику и профессору, меценату, герою труда Ивану Сауэру за внимание и заботу не только о бытовых, но и о духовных потребностях сельчан.

В праздничной обстановке имаму новой мечети вручены ключи от жилого дома и автомобиля.

Символично, что именно в этот благословенный день мы открываем мечеть здесь, в селе Родина. В Казахстане в добрососедстве и духовном единении проживают представители 18 конфессий, объединяющих более трех с половиной тысяч религиозных организаций, которые имеют возможность свободно исповедовать религию, развивать культуру и обычаи", - отметил аким области в приветственном слове.

Мечеть "Наубайулы Мукыш", построенная из современных строительных материалов за десять месяцев, вместимостью до 100 человек станет еще одной достопримечательностью в селе.

К слову, село Родина пристоличного района как образцовое по ведению хозяйства известно не только на всю страну, но и за ее пределами. В селе имеются все необходимые социальные, культурные и спортивные объекты.