Штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях

НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Шымкента, Акмолинской, Кызылординской, Карагандинской, Улытауской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 18 августа на северо-востоке Акмолинской области ночью ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду. На западе области на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки 1 градус.

18 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, утром и днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 18 августа на севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 18 августа на юге, востоке Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

18-20 августа на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах Жамбылской области ожидается северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду.

18 августа на западе и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара - 39 градуса. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 18 августа на севере, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на севере, северо-западе, в центре области днем порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара - 38 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 18 августа на северо-востоке Актюбинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, порывы 18 метров в секунду.

18 августа в Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, восточный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 37 градусов. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

18 августа ночью на западе, севере Абайской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем в северной половине области 15-20 метров в секунду. В Бескарагайском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

18 августа ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на северо-западе, севере, востоке области 15-20 метров в секунду. Ночью на северо-востоке, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

18 августа днем на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду.

18 августа на западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью на западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер северный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

18 августа на севере, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте 18 августа ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.



