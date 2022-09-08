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Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях

07.09.2022, 21:24 8151
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Жамбылской, Акмолинской, Атырауской, Кызылординской, Актюбинской, Улытауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Жетысуской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 8, сутки 9, днем 10 сентября на северо-востоке области, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем 8, сутки 9 сентября в горных районах, днем 10 сентября на юго-западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 
8 сентября на севере, востоке Акмолинской области ожидается ветер западный, юго-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду. Ночью и утром на севере области ожидается туман. На северо-западе области на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки 1 градус.
 
8 сентября на юге Атырауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
8 сентября в Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
8 сентября ночью на севере Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.
 
8 сентября на западе, юге, востоке Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
8 сентября днем на юге, востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
8 сентября на западе, юге, востоке Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
8 сентября утром и днем на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере, западе области пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе области, в горных, предгорных районах 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
В Шымкенте 8 сентября во второй половине дня ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду. 
 
8 сентября на севере Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере области 15-20 метров в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
8 сентября на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду.
 
8 сентября на севере, западе Костанайской области ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на севере, западе области на поверхности почвы заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. 
 
8 сентября ночью на севере Павлодарской области ожидается ветер западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
8 сентября днем на северо-востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 17-22 метра в секунду, сохраняется сильная жара 35 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 8 сентября на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 

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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг

08.09.2022, 08:36 226
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на юге, западе, востоке, юго-востоке Казахстана пройдут дожди с грозами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На остальной территории РК сохранится погода без осадков. На большей территории республики ожидается усиление ветра, на юге - шквал, на севере, северо-западе - ночью и утром туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской областей, на юге и востоке Абайской области, на западе, юге, востоке Карагандинской области, на юге, востоке Западно-Казахстанской области, на юге Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.
 
Ночью на северо-западе Акмолинской области, на севере, западе Костанайской области, на севере Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-2 градуса.
 
Днем на большей части Жетысуской, Алматинской областей сохраняется сильная жара.
 
В Нур-Султане: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6, днем 16-18 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23, днем 31-33 тепла.
 
В Шымкенте: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 29-31 тепла.

Как сообщалось ранее, штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях.
 

"МАЭК-Казатомпром" объяснил причину дыма в районе предприятия в Актау

07.09.2022, 18:06 11411
АКТАУ. 7 СЕНТЯБРЯ - "МАЭК-Казатомпром" объяснил причину черного дыма в районе предприятия в Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В социальной сети появилось видео якобы пожара в районе "МАЭК-Казатомпром" в Актау", - информирует lada.kz

 
В пресс-службе предприятия сообщили, что это не пожар, на ТЭЦ-1 проводились работы прожига изоляции кабеля. 
 

Такие работы проводятся при повреждении кабеля или при проверке прочности изоляции", - отметили в пресс-службе комбината. 


Ранее сообщалось, что в Мангистауской области на ТЭЦ-3 произошел пожар. 

 

В полиции рассказали, какие автомобили не попадут под легализацию

07.09.2022, 12:02 17061
В полиции рассказали, какие автомобили не попадут под легализацию
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Уполномоченными государственными органами и организациями формируются поправки в законодательные акты, позволяющие гражданам провести легализацию ввезенных иностранных автомобилей на приемлемых для них условиях, а также вырабатываются механизмы ее проведения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
К настоящему времени проработаны вопросы обмена информацией между органами внутренних дел, государственных доходов и национальной безопасности по всем транспортным средствам, ввезенным в Казахстан до 1 сентября 2022 года. Сведения по таким автомобилям обобщаются МВД для исключения легализации авто, ввезенных после установленного срока.
 

Предварительно можно сказать, что кроме автомобилей, ввезенных в Казахстан после 1 сентября текущего года, под легализацию не попадут автомобили, находящиеся в розыске по криминальным учетам, имеющие юридические или судебные обременения, не снятые в установленном порядке с учета в стране прежней регистрации, с правосторонним расположением органов управления, а также автомобили, не прошедшие полную таможенную очистку либо владельцы которых не имеют регистрационных и правоустанавливающих документов", - информирует Polisia.kz.

 
Также сообщается, что в целях исключения регистрации "криминального" автотранспорта информация по всем легализуемым автомобилям будет сверяться с правоохранительными и таможенными органами стран прежней регистрации. 
 
Напомним, главой государства в послании народу Казахстана поручено провести легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в нашу страну до 1 сентября текущего года. Токаев подчеркнул, что стоимость платежей за первичную регистрацию и утилизацию не должна превышать 200-250 тысяч тенге.
 

День Первого Президента могут исключить из госпраздников РК

07.09.2022, 11:04 18671
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Депутаты мажилиса предлагают исключить из списка государственных праздников День Первого Президента, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Предлагается определить празднование Дня Первого Президента - 1 декабря - по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников", - сказано в заключении к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии и культуры". 


Вместе с тем депутатами во исполнение поручения главы государства на заседании Национального курултая в закон РК "О праздниках в Республике Казахстан" внесены поправки, которые определяют 25 октября национальным праздником - Днем Республики и устанавливают 16 декабря - День Независимости как государственный праздник. 
 

Маслихату Алматы рекомендовали выделить средства для погашения задолженности по программе ArtSport

07.09.2022, 10:50 19646
Маслихату Алматы рекомендовали выделить средства для погашения задолженности по программе ArtSport
АЛМАТЫ. 7 СЕНТЯБРЯ - В Алматы состоялось заседание рабочей группы, созданной по итогам встречи 2 сентября родителей, членов ассоциации поставщиков ArtSportEdu и сотрудников городского акимата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе обсуждения были рассмотрены проблемные вопросы финансирования программы и выявленные акиматом недоработки действующей платформы artsport.edu.kz.
 
Как сообщили в городском акимате, по итогам встречи приняты следующие решения:
 
1) настоятельно рекомендовать маслихату города Алматы рассмотреть вопрос выделения средств для погашения образовавшейся кредиторской задолженности перед поставщиками государственного спортивного и творческого заказа;
 
2) пригласить на обсуждение разработчика системы - директора ТОО SoftDeCo С. Алабугина и/или уполномоченное лицо в Алматы для устранения выявленных акиматом города недоработок платформы artsport.edu.kz.

Напомним, в акимате Алматы заявили о серьезных недоработках платформы подушевого финансирования "АртСпорт".

Активисты "АртСпорт" потребовали у акимата официальное письмо о прекращении программы в Алматы.
 

Какая погода ожидается в Казахстане в среду

07.09.2022, 07:58 22616
Какая погода ожидается в Казахстане в среду
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере Казахстана пройдут дожди с грозами, на севере - сильный дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На остальной территории Казахстана сохранится погода без осадков. На большей части республики ожидается усиление ветра, днем на севере - град, шквал", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской областей, на юге и востоке Абайской области, на западе, юге, востоке Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.
 
Днем на большей части Жетысуской, Абайской, Восточно-Казахстанской областей, на севере, юге Алматинской области, на западе, севере и юге Жамбылской области сохраняется сильная жара.
 
В Нур-Султане: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18, днем 18-20 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22, днем 33-35 тепла.
 
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 36-38 тепла.
 
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в девяти областях. 
 

Заморозки, гроза, жара - штормовое предупреждение объявили в девяти областях

06.09.2022, 21:25 30481
Заморозки, гроза, жара - штормовое предупреждение объявили в девяти областях
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 7 сентября ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
7 сентября ночью на западе, севере, юге, днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере, юге области 15-20 метров в секунду, в северной половине области порывы 23-28 метров в секунду. 
 
6 сентября в Актюбинской области ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
7 сентября в Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный, в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
7 сентября на западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
7 сентября на западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
7 сентября днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов.
 
7 сентября днем на севере, западе Абайской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
7 сентября на северо-западе Северо-Казахстанской области ночью ожидается сильный дождь. На юге, востоке области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, ночью на юге, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
7 сентября на севере, юге Костанайской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, ночью на юге области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, на юге области порывы 23-28 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. 
 

Еще один детеныш появился на свет в зоопарке Алматы

06.09.2022, 17:46 33366
АЛМАТЫ. 6 СЕНТЯБРЯ - В алматинском зоопарке еще одно пополнение. В конце июля там появился на свет жеребенок лошади Пржевальского, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Видео с жеребенком опубликовал Instagram-паблик зоопарка. 
 
"Представляем вам еще одно подросшее пополнение в нашем зоопарке - жеребенок лошади Пржевальского. Напомним, что на сегодняшний день это самый редкий вид диких азиатских лошадей, которые живут на земле с доисторических времен", - сообщает пресс-служба зоопарка. 

В ней подчеркнули, что лошади, открытые в 1878 году русским географом и исследователем Николаем Пржевальским в Средней Азии, сохранились только благодаря зоопаркам. 
 

Лошадь Пржевальского занесена не только в Красную книгу Казахстана, но и в мировую", - напомнили в зоопарке. 

 

Это девочка, которую назвали Кармэла. Она родилась 30 июля. Ее отца зовут Бурабай, а мать - Жуманкул. Малышка растет веселой, игривой и с отменным аппетитом. Желаем маленькой Кармэле крепкого здоровья и долгих лет жизни!" - сообщается в посте.



Ранее сообщалось, что в алматинском зоопарке появился на свет детеныш жирафа. 
 

 

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