Ержан Муканов назначен председателем правления Казатомпрома

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НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Решением совета директоров национальной атомной компании "Казатомпром" Ержан Муканов назначен председателем правления компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С учетом большого опыта господина Муканова в атомной отрасли, включая его роль в качестве исполняющего обязанности председателя правления с июля и главного директора по производству компании с марта 2022 года, он сможет привнести значительную экспертизу на новой должности", - сообщили в пресс-службе Казатомпрома.

Ержан Муканов родился в 1977 году.

В 1999 году окончил КазНТУ имени Сатпаева по специальности "Металлургия цветных металлов", в 2003 году - аспирантуру при РГКП "Институт металлургии и обогащения" по специальности "Металлургия черных, цветных и редких металлов" и в 2009 году - Парижскую горную школу (I’Ecоle Nationale Superieure des Mines de Paris) по специальности "Экономическая оценка горных проектов".

В 2021 году окончил программу "Executive MBA - Стратегическое управление и лидерство" Алматы менеджмент-университета и Санкт-Петербургского государственного университета.

Трудовую деятельность начал в 1999 году инженером лаборатории спецметодов обогащения и гидрометаллургии в институте металлургии и обогащения Академии наук РК.

В период с 2004 по 2006 год работал инженером-технологом в АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения".

Работу в системе АО "НАК "Казатомпром" начал в июне 2006 года в должности инженера-технолога ТОО "СП "КАТКО".

С 2012 по 2014 работал координатором по производственному развитию в AREVA Mines. После в разные годы занимал руководящие должности в дочерних и зависимых организациях АО "НАК "Казатомпром": ТОО "СП "КАТКО", ТОО "Казатомпром-SaUran", ТОО "Каратау", ТОО "Семизбай - U".

В марте 2022 года назначен на должность главного директора по производству АО "НАК "Казатомпром".