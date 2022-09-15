Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях

НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Улытауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Жетысуской, Актюбинской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 15 сентября на юге, севере, западе Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, на юге, севере, западе области 15-20 метров в секунду.

15 сентября на севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на востоке и юге 15-20 метров в секунду. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 15 сентября на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на севере, востоке области при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

15 сентября ночью в северной половине Карагандинской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 3 градуса.

15 сентября в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, в центре области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

15 сентября ночью на севере и востоке Улытауской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1 градус.

15 сентября ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на юго-востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

15 сентября на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, на севере, западе, в горных районах области 15-20 метров в секунду, днем на горных перевалах порывы 25 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

15 сентября ночью на севере Абайской области ожидается туман, на поверхности почвы заморозки 3 градуса. Ветер северо-западный, северный, ночью на западе, в центре, днем на большей части области 15-20 метров в секунду.

15 сентября ночью на большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, на северо-востоке, востоке области сильные, днем на северо-востоке, востоке области осадки (дождь, мокрый снег). На северо-востоке, востоке области туман. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы заморозки 3 градуса. Ветер северо-западный, на севере, западе, юге области 15-20 метров в секунду.

15 сентября на севере Акмолинской области ночью и утром ожидается туман. Ночью на северо-востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

В Нур-Султане 15 сентября ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

15 сентября ночью на западе, юге Павлодарской области ожидаются заморозки 3 градуса.

15 сентября на севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

15 сентября на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

15 сентября ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере области 15-20 метров в секунду. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.