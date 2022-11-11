Штормовое предупреждение объявили в семи областях

Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Астаны, Алматы, Алматинской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Мангистауской, Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областей.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 11 ноября ночью и утром на западе и в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается туман.
В Алматы 11 ноября ночью и утром ожидается туман.
11 ноября ночью и утром на западе, востоке, юге Атырауской области ожидается туман.
В Астане 11 ноября временами ожидается гололед, поземок. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
11 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, западе, юге области ожидается низовая метель, гололед. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.
11 ноября на севере Мангистауской области ожидается туман.
11 ноября на большей части Акмолинской области ожидаются осадки (преимущественно снег). На западе, юге, востоке области ожидаются низовая метель, гололед. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
11 ноября на севере, востоке Павлодарской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, на западе области 15-20 метров в секунду.
11 ноября на севере, западе, в центре Костанайской области ожидается низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный, на севере, западе области 15-20 метров в секунду.