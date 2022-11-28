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В Государственной техслужбе назвали причину сбоев в работе интернета в Астане

27.11.2022, 10:17 42001
В Государственной техслужбе назвали причину сбоев в работе интернета в Астане
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Государственной технической службе прокомментировали сбои в работе интернета в Астане и Акмолинской области.
 

Из-за аварии электроснабжения на интернет-шлюзах в городе Астане и Акмолинской области зафиксированы сбои на телекоммуникационном оборудовании. Проведены работы по переходу на резервные источники питания. Сбой электросети не отразился на работоспособности систем, однако возникли сбои в работе интернета в Астане и Акмолинской области", - сообщили в АО "Государственная техническая служба".

 
Отмечается, что в данное время все работает в штатном режиме.
 
Напомним, вчера вечером жители столицы жаловались на перебои с доступом в интернет.
 

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Потепление и осадки ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

28.11.2022, 12:41 3941
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 29 ноября по 1 декабря в Казахстане ожидаются осадки и повышение температуры, информирует РГП "Казгидромет".

29-30 ноября восточные регионы страны останутся под влиянием отрога холодного северного антициклона, в связи с чем морозы сохранятся. На остальной территории Казахстана ожидается спад морозов", - прогнозируют синоптики.


По их словам, в период с 30 ноября по 1 декабря на большую часть страны ожидается выход южного циклона, который принесет с собой осадки, в горных районах юга и юго-востока - сильные осадки в виде дождя и снега и повышение температуры воздуха.

По республике ожидаются усиление ветра, туман, на юге, юго-востоке - гололед, на севере, востоке, в центре - метель.
 
Температура воздуха ночью на западе страны составит 5-15 мороза, на северо-западе - 10-28 мороза, в северных регионах - 15-25 мороза, в центре страны - 5-20 мороза, на востоке республики - 33-43 мороза, в конце периода - повышение до 20-30 мороза, на юге - 7 мороза - 3 тепла, на юго-востоке - повышение от 5-15 до 0-8 мороза.
 

Специалисты "Роснефти" разработали свыше 20 уникальных программных продуктов

28.11.2022, 09:00 9611
Специалисты "Роснефти" разработали свыше 20 уникальных программных продуктов
Фото: Роснефть
Москва. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты нефтяной компании "Роснефть" разработали 23 уникальных программных продукта, сообщает пресс-служба компании.
 

Роснефть" стала первой компанией в России, которая успешно создает программное обеспечение, охватывающее все ключевые процессы нефтегазодобычи. Наукоемкий софт создается при постоянной экспертной поддержке как собственных профильных сотрудников, так и инженеров-нефтяников дочерних предприятий", - сообщил представитель корпоративного научного центра "Роснефти".

 
Он подчеркнул, что в основе программных продуктов заложены новейшие технологии.
 

По техническим характеристикам программное обеспечение "Роснефти" превосходит зарубежные аналоги. Мы разрабатываем цифровые продукты в первую очередь для собственных нужд и как никто заинтересованы в эффективности результата", - отметил он.

 
По данным "Роснефти", лицензии на 10 программных продуктов уже выведены на внешний рынок.
 
Также на сегодняшний день реализовано более 600 лицензий нефтегазовым и нефтесервисным компаниям, более 1800 академических лицензий "Роснефть" безвозмездно передала ведущим вузам страны для образовательных целей.
 
Основным разработчиком ПО компании выступает научный институт "РН-БашНИПИнефть". Специалистами этого института разработан первый в Евразии промышленный симулятор гидравлического разрыва пласта "РН-ГРИД".
 

РН-ГРИД" реализуется на внешнем рынке около четырех лет. Программный комплекс позволяет наиболее точно прогнозировать сложную геометрию трещины, возникающей в породе при проведении гидроразрыва пласта", - пояснил представитель корпоративного научного центра "Роснефти".

 
 
Особым достижением научных сотрудников "Роснефти" являются полученные при создании "РН-ГРИД" ноу-хау в области высокопроизводительных вычислений, позволившие сделать отечественный симулятор одним из самых быстрых в мире.
 
Кроме того, программный комплекс стоит в несколько раз дешевле зарубежного ПО.
 
Сегодня "РН-ГРИД" реализован более 50 нефтегазодобывающим и сервисным организациям. С применением симулятора рассчитано более 30 000 дизайнов ГРП. В 2021 году компания заключила первый договор о поставке "РН-ГРИД" в Китай.
 
В мае 2022 года "Роснефть" вывела на рынок два новых программных комплекса для разведки и добычи углеводородов: гидродинамический симулятор "РН-КИМ" и цифровую систему для анализа разработки месторождений "РН-КИН".
 

РН-БашНИПИнефть" - не единственный институт "Роснефти", разрабатывающий уникальное программное обеспечение. Еще один активный участник этого процесса - входящий в структуру компании Тюменский нефтяной научный центр, один из крупнейших региональных центров в области геологии и разработки нефтяных, газоконденсатных и газовых месторождений.

 
Одна из недавних новаций ТННЦ в области ПО - программный комплекс "РН-ЦИФРОВОЙ КЕРН".
 
В его основе заложены уникальные алгоритмы, которые позволяют подобрать наиболее эффективные методы разработки месторождений и увеличить нефтеотдачу. На основании полученных трехмерных снимков высокого разрешения образцов горной породы программа создает математическую модель - цифровой двойник керна.
 

Цифровой керн как моделирование на уровне микропространства позволит нам сократить количество физических экспериментов. А самое главное - ускорить процесс", - заявил представитель научного центра компании.

 
По его словам, технология цифровых исследований керна позволит более полно изучать горную породу.
 
 
Еще один уникальный продукт ученых ТННЦ - информационная система "РН-ЛАБ".
 
Современный цифровой инструмент предоставляет пользователю полную информацию о бизнес-процессах лабораторных исследований - от приемки керна и проб флюидов, поступающих от добывающих обществ, до отбора образцов и занесения в систему результатов исследований.
 
Стоит упомянуть и успешную разработку программного комплекса для обработки и интерпретации данных геофизических исследований скважин "РН-ПЕТРОЛОГ".
 
В концепцию развития "РН-ПЕТРОЛОГ" заложены алгоритмы, соответствующие самым актуальным трендам цифровой петрофизики и интеллектуального анализа данных.
 

Роснефть" не только создает и продает ПО, но и проводит обучение пользователей и осуществляет техническую поддержку корпоративных программных продуктов. У потенциальных пользователей есть возможность познакомиться с функционалом наших продуктов в онлайн-формате. Специалисты "РН-БашНИПИнефть" в этом году провели 30 таких встреч с представителями крупных нефтегазовых компаний. Передали 138 тестовых лицензий на софт предприятиям", - сообщил представитель научного центра компании.

 
Разрабатывая и внедряя наукоемкие программные комплексы, "Роснефть" поддерживает инициативу правительства РФ по ускорению импортозамещения программного обеспечения.
 
Уникальные IT-разработки позволяют обеспечить "Роснефти" не только собственную технологическую независимость, но и независимость всей отечественной нефтегазовой отрасли.
 

Ясная и морозная погода ожидается в Казахстане в понедельник

28.11.2022, 08:28 11351
Ясная и морозная погода ожидается в Казахстане в понедельник
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием холодного северного антициклона, в связи с чем ожидается ясная и морозная погода.
 

С прохождением атмосферных фронтов на юге, юго-западе страны пройдут осадки (дождь, снег), ожидаются туман, гололед. По РК ожидается усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, востоке, в горных районах области Жетысу, ночью на юго-востоке Кызылординской области, на горных перевалах Туркестанской области ожидается очень сильный ветер - 30 метров в секунду и более.
 
В Астане: переменная облачность, температура воздуха днем -16, -18°C, скорость ветра 3-8 метров в секунду, порывы 13 метров в секунду.
 
В Алматы: переменная облачность, -2, -4°C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Шымкенте: дождь, +10 - +12°C, скорость ветра 8-13 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду, ночью временами 25 метров в секунду.
 

В Экибастузе 130 домов остались без тепла

27.11.2022, 18:00 30831
В Экибастузе 130 домов остались без тепла
Экибастуз. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе от отопления отключены 130 многоэтажных жилых домов. Сейчас требуется опорожнить систему отопления отключенных домов. Ее обещают подключить, как только закончатся ремонтные работы.
 
По информации первого заместителя акима области Олега Крука, объем утечек сетевой воды заметно снизился, сообщает Pavlodarnews.kz.
 

Если в ночное время подпитка составляла 1200 тонн, что в три раза превышает норму, то на данный момент это уже порядка 700 тонн. Мы выявили 15 повреждений, из них шесть устранены, еще девять ликвидируются. Помимо этого, проводилось частичное отключение магистральных сетей, выявили участок по улице Машхура Жусупа, обнаружили несколько затопленных камер. Сейчас производится откачка. Под отключение попали 130 многоэтажных жилых домов. Мы этим занимаемся. Ситуация под контролем. По этим домам мы попросили слить воду, чтобы опорожнили систему отопления. Как только закончатся ремонтные работы, система снова будет подключена", - прокомментировал Олег Крук.

 
По его словам, на данный момент дополнительно растапливается еще один котел.
 

Сейчас в работе 3 энергетических и один водогрейный котел. На растопке еще один котел. Температура, которую выдает ТЭЦ в город, составляет 52-53 градуса. Мы планируем поднять до 60 градусов, тем самым облегчить ситуацию по сливу воды из системы", - сообщил Олег Крук.

 
По информации акима города Аяна Бейсекина, рабочий штаб предпринимает все меры по устранению выявленных повреждений.
 
Сообщается, что детсады не будут работать 28 ноября в Экибастузе, а школьников временно переведут на дистанционное обучение.
 

Это временная вынужденная мера, направленная на сохранение здоровья детей. Ситуация с подачей тепла, по данным оперативного штаба, нормализуется в ближайшее время", - отметили в отделе образования.

 
Занятия в школах сельской зоны Экибастуза пройду в штатном режиме.
 
Напомним, 76 детей из социальных центров Экибастуза отправили в Павлодар. В областной центр также планируется отправить сантранспортом 14 пациентов больницы, в том числе семь детей.
 
По оперативным данным, 36 воспитанников из центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, перевели в школу-интернат № 7 Павлодара. Сюда же передислоцировали 11 юношей и девушек из дома юношества "Жас оркен". Еще 29 учащихся областного многопрофильного лицея перевели в лицей "Білім инновация". Всех детей сопровождают воспитатели.
 
Всего в Экибастузе 25 школ и 21 341 учащийся.
 

В Экибастузской городской больнице пребывают 300 пациентов. В случае необходимости экстренной передислокации подготовлен коечный фонд в Павлодаре и Аксу на 317 коек. На сантранспорте в Павлодар планируется передислоцировать 14 человек, из которых семеро детей", - сообщили в пресс-службе акимата области.

 
Кроме того, из центра психического здоровья планируется эвакуация 26 пациентов вместе с тремя сопровождающими.
 
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Как сообщил аким Экибастуза Аян Бейсекин, на данный момент без теплоснабжения остается три микрорайона.
 

Тепломагистраль № 2 была отключена, 130 многоквартирных жилых домов и около 100 частных жилых домов остаются без отопления. Но мы совместно с жилищной инспекцией и эксплуатирующими организациями проводим работу по опорожнению систем отопления с целью исключения риска разморозки", - отметил Аян Бейсекин.

 
По его словам, в штатном режиме работают пять котлоагрегаторов, три из них - водогрейные котлы, два - энергетические. В целом температурные параметры выдерживаются в рамках 71 на 44 градуса.
 

Кроме того, предпринимаются меры по вводу еще одного водогрейного котла к полуночи сегодня, что позволит теплопараметры вывести за 80 процентов на подаче и около 65 процентов на обратку, что поможет стабилизировать ситуацию с подачей теплоснабжения по городу", - проинформировал Аян Бейсекин.

 

В Экибастузе эвакуируют детей из центра поддержки

27.11.2022, 15:37 36646
В Экибастузе эвакуируют детей из центра поддержки
Фото: Depositphotos
Экибастуз. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков рассказал о ситуации в Экибастузе по состоянию на 14.30.
 

Обошел социальные объекты. В Павлодар перевозим постояльцев из центра поддержки детей в трудной жизненной ситуации. По больницам - пока держим наготове автобусы для возможной передислокации. В скором времени проведем заседание штаба", - сообщил глава региона.

 
Напомним, жители Экибастуза остались без тепла в 30-градусный мороз из-за аварии на ТЭЦ.

 

В полиции прокомментировали незаконный митинг в Астане

27.11.2022, 09:50 45061
В полиции прокомментировали незаконный митинг в Астане
Фото: Polisia.kz
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 26 ноября в Астане полицейские пресекли незаконную акцию. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК.
 

26 ноября в вечернее время в Астане в одном из ночных клубов было организовано культурно-массовое мероприятие для молодежи. Организатором выступал предприниматель, привлекший порядка 300 молодых людей. В ходе сбора организатор, сообщая собравшимся заведомо ложную информацию, в нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей. В результате провокации был грубо нарушен общественный порядок, создавались препятствия для полноценного функционирования транспортной и социальной инфраструктуры", - сообщает Polisia.kz.

 
Отмечается, что на требования полиции прекратить незаконную акцию ее участники не реагировали.
 

Подстрекаемые организатором, который использовал громкоговоритель, продолжали нарушать правопорядок. В целях обеспечения безопасности жителей города полиция была вынуждена принять меры по пресечению противоправных действий. При этом участники незаконного шествия оказали физическое сопротивление сотрудникам", - проинформировали в полиции.

 
Сообщается, что в настоящее время виновные лица установлены, доставлены в полицию. Их действиям в установленном порядке будет дана правовая оценка.

 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье

27.11.2022, 09:36 45351
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием холодного северного антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, а также резкое понижение температуры воздуха на юго-востоке страны.
 

С прохождением атмосферных фронтов на юго-востоке страны пройдет снег, на юге, юго-западе - осадки (дождь, снег), ожидаются туман, гололед, на востоке - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".


По РК ожидается усиление ветра.
 
В Астане: переменная облачность, температура воздуха днем -22, -24°C, скорость ветра 3-8 метров в секунду.
 
В Алматы: переменная облачность, -5, -7°C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Шымкенте: переменная облачность, +8 - +10°C, скорость ветра 8-13 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду, днем временами 25 метров в секунду.
 

Токаев посетил концерт отечественных мастеров искусств

26.11.2022, 20:37 56676
Токаев посетил концерт отечественных мастеров искусств
Фото: Акорда
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - После церемонии инаугурации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил концерт отечественных мастеров искусств, сообщает пресс-служба Акорды.
 
На сцене центрального концертного зала "Қазақстан" выступили известные певцы Роза Рымбаева, Димаш Кудайберген, Рухия Байдукенова, Алишер Каримов, Биржан Хасангалиев, Ушкын Жамалбек, Тамара Асар, а также солисты театра "Астана Балет", танцевальные коллективы Contrast, Terra и другие деятели искусств.
 
Напомним, сегодня состоялась церемония инаугурации президент РК.
 

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