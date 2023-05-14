13.05.2023, 15:51 39046
В аэропорту Астаны пресечен провоз крупной партии незадекларированной валюты
Изъято более 90 тысяч евро, 28 тысяч рублей и 9 тысяч долларов США
Фото: ПС КНБ РК
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 9 мая 2023 года в международном пункте пропуска "Астана" совместными действиям Пограничной службы и таможенного поста "Астана-Ауежай" пресечена попытка незаконного провоза крупной партии незадекларированных валютных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.
В ходе пограничного контроля у одного из пассажиров авиарейса Астана - Анталия выявлены денежные средства в размере 92 855 евро, 28 750 рублей и 9510 долларов США", - проинформировали в ведомстве.
Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам таможенного поста.
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13.05.2023, 20:05 29186
Какая погода ожидается в Казахстане в воскресенье
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды.
Пройдут дожди с грозами, на юго-западе, востоке области сильные. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе - туман, на юго-востоке - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
На юго-востоке, днем на востоке, юго-западе страны ожидается град.
В Астане: переменная облачность, +13, +15 °C, скорость ветра ночью 5-10 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.
В Алматы: дождь с грозой, +26, +28 °C, скорость ветра 3-8 метров в секунду, при грозе порывы 13 метров в секунду.
В Шымкенте: переменная облачность, +31, +33 °C, скорость ветра 8-13 метров в секунду.
13.05.2023, 16:18 37721
Казахстанцы застряли в Дубае: в Комитете гражданской авиации прокомментировали задержку рейса
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Рейс авиакомпании Air Astana по направлению Дубай - Алматы был задержан по технической причине. Инцидент прокомментировали в Комитете гражданской авиации и в авиакомпании.
Рейс авиакомпании "Эйр Астана" КС-898 от 12 мая 2023 года (Тип ВС - "Боинг-767") по маршруту Дубай - Алматы не вылетел по расписанию в 13.55 местного времени по техническим причинам. Количество пассажиров - 220 человек. Пассажирам рейса предоставлено питание и размещение в гостинице", - проинформировали в КГА.
Сообщается, что в 12.48 местного времени инженеры авиакомпании прибыли в Дубай для устранения технических причин. Вылет рейса запланирован на 21.45 местного времени. В случае невозможности вылета в запланированное время авиакомпанией будет рассмотрена возможность доставки другими рейсами.
В соответствии с действующим законодательством авиакомпания в случае обнаружения угроз безопасности должна принять меры по их устранению, что может привести к задержке или отмене рейсов. При этом законодательством предусматриваются услуги, которые должны предоставляться при задержке рейса по вине авиакомпании. Так, в зависимости от длительности задержки предоставляются прохладительные напитки, горячее питание, проживание в гостинице, а также транспорт до гостиницы и обратно. В случае ненадлежащего оказания вышеуказанных услуг авиакомпании привлекаются к административной ответственности в виде штрафа", - отметили в комитете.
Задержку рейса также прокомментировали в авиакомпании.
12 мая рейс КС-898 авиакомпании Air Astana по направлению Дубай - Алматы был задержан по технической причине (неисправность ламп аварийной сигнализации в салоне). Пассажирам предоставлено размещение в отеле и питание", - сообщили в авиакомпании.
По данным Air Astana, инженеры авиакомпании уже в Дубае и работают над устранением неисправности.
В случае успешной замены запчастей расчетное время вылета рейса из Дубая будет в 21.45 местного времени. В противном случае будут рассмотрены альтернативные варианты выполнения рейса. Авиакомпания выражает сожаление по поводу неудобств в связи с задержкой рейса по технической причине", - отметили в авиакомпании.
13.05.2023, 09:34 48516
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в субботу
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды.
Пройдут дожди с грозами. Днем на северо-западе, севере страны ожидается град. По республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе - туман, на юге - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Астане: дождь, +20, +22 °C, скорость ветра - 9-14 метров в секунду, днем порывы 15-20 метров в секунду.
В Алматы: дождь, гроза, +24, +26 °C, скорость ветра - 3-8 метров в секунду, порывы 13 метров в секунду.
В Шымкенте: дождь, гроза, +30, +32 °C, скорость ветра - 8-13 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.
12.05.2023, 18:55 90746
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в июне
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Курбан-айт, который выпадает на 28 июня, подарит казахстанцам дополнительный выходной день и короткую рабочую неделю, сообщает Учет.kz.
Согласно пункту 5 статьи 84 ТК РК первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, является выходным независимо от применяемых режимов работы и графиков сменности (графиков вахт).
Таким образом, при пятидневном и шестидневном графике работы 28 июня в середине недели будет выходным.
При пятидневной рабочей неделе 26, 27 июня - рабочие дни, 28 июня - выходной, 29, 30 июня 2023 года - рабочие дни; при шестидневной рабочей неделе 26, 27 июня - рабочие дни, 28 июня - выходной, 29, 30 июня и 1 июля - рабочие дни.
12.05.2023, 18:48 90196
Казахстанцам сообщили о некорректной работе услуг по недвижимости
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили о некорректной работе услуг по недвижимости.
Продолжаются пусконаладочные работы, в связи с чем наблюдаются временные перебои оказания услуг по линии недвижимости, включая регистрацию по месту жительства", - проинформировали в госкорпорации.
В пресс-службе отметили, что наблюдается временная некорректная работоспособность услуг по регистрации недвижимости через ЦОН, портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile.
Восстановление системы ожидается в ближайшее время", - заверили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на несколько дней приостановят госуслуги, связанные с недвижимостью.
12.05.2023, 17:27 94076
В Алматы по решению суда сносят летнюю террасу ресторана
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда сносят летнюю террасу ресторана "Чачапури", которая была возведена незаконно, информирует пресс-служба управления градостроительного контроля города.
На основании обращения горожан по поручению акима города Алматы Ерболата Досаева управление градостроительного контроля провело проверку пристройки к жилому дому по адресу проспект Абылай хана, 107, и летней площадки. По результатам проверки арендатор ТОО "Матадор" привлечен к ответственности по статье 322, часть 1, 319, 323 Кодекса "Об административных правонарушениях Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе.
Также параллельно в отношении собственника и арендатора управлением поданы иски в межрайонный суд по административным правонарушениям и межрайонный экономический суд о сносе незаконно возведенной летней площадки, расположенной на территории госфонда.
Исковые требования управления были удовлетворены, однако в Алматинский городской суд поступила апелляционная жалоба. Судебные разбирательства завершились 25 апреля 2023 года - постановлением апелляционного суда решение о сносе осталось без изменений. Снос начат 12 мая текущего года в присутствии судебных исполнителей", - добавили в управлении.
Ранее летнюю террасу кафе в центре Алматы снесли по решению суда.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Также в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
12.05.2023, 10:01 110191
Во всех школах Казахстана пройдут антитеррористические учения
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 12 мая Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения РК во всех школах страны будут организованы учения, направленные на антитеррористическую защиту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, в учениях примут участие учащиеся государственных и частных школ, педагоги и сотрудники организации образования.
Министерство уделяет особое внимание безопасности детей, комплексному проведению мероприятий, направленных на антитеррористическую защиту в школах. В ходе мероприятия будет проработан ряд важных вопросов. В частности, инструктаж персонала школы, в том числе охранных организаций, контроль действий и обязанностей каждого из них; Инструктаж учащихся школы и организация эвакуации персонала и обучающихся; Проверка функционирования технических средств (тревожная кнопка, турникеты и видеокамеры), а также оперативность реагирования частных охранных организаций в случае их вызова с помощью тревожных кнопок", - отметила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.
Основная цель проведения учений, помимо контроля за стабильным функционированием технических средств, - ориентация на оперативное реагирование учащихся, учителей и сотрудников в случае возникновения опасности с соблюдением надлежащей безопасности.
Для защиты организаций образования от терроризма, профилактики терроризма такие практические упражнения должны проводиться всесторонне и регулярно", - отметили в министерстве.
Напомним, после громкого инцидента в школе Петропавловска, где девятиклассник ранил топором трех учащихся, премьер-министр Алихан Смаилов поручил усилить меры безопасности в школах страны и провести проверку всех учебных заведений.
В МВД РК сообщили, что более трех тысяч школ и четырех тысяч детских садов в Казахстане не обеспечены лицензированной охраной. До конца года в школах пообещали ввести спецохрану, тревожные кнопки и турникеты.
12.05.2023, 08:15 94466
В Казахстане ожидаются дожди с грозами
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут дожди с грозами.
Днем на западе страны ожидается град. По республике ожидаются усиление ветра, на северо-западе, севере - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
На севере Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, на северо-востоке, востоке Костанайской области ожидаются заморозки 2 градуса.
В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На севере, в центре Туркестанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы синоптики прогнозируют дождь с грозой, температура днем составит +27, +29 °C, скорость ветра - 3-8 метров в секунду, при грозе порывы 13 метров в секунду.
В Астане - переменная облачность, +20, +22 °C, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.
В Шымкенте - дождь с грозой, +30, +32 °C, скорость ветра - 8-13 метров в секунду, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
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