06.10.2024, 16:47 39331
Агитация и опрос общественного мнения: о нарушениях во время референдума рассказали в Генпрокуратуре
Нарушители привлечены к административной ответственности
Фото: ortcom.kz
Рассказать друзьям
Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе сегодняшнего референдума Генеральная прокуратура привлекла к ответственности двух нарушителей, сообщил на брифинге в СЦК начальник управления службы по защите общественных интересов ГП РК Бекжан Караманов.
По словам представителя Генпрокуратуры, процесс проведения республиканского референдума проходит в спокойной обстановке.
Сегодня установлено два факта нарушения. Первый касается проведения физическим лицом незаконного опроса общественного мнения. Он привлечен к ответственности по части 3 статьи 120 Кодекса об административных правонарушениях. На него наложен штраф. Второй - это незаконная агитация. Тут на гражданское лицо наложен штраф по статье 102 этого же кодекса. В обоих случаях правонарушители признали вину", - рассказал спикер.
При этом представитель еще раз напомнил, что любая агитация и распространение таких опросов в день голосования, а именно, 6 октября запрещены.
На текущее время обращения касательно референдума в прокуратуры и исковые заявления в суды не поступали", - добавил Бекжан Караманов.
Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев в свою очередь отметил, что общественная обстановка в стране стабильная, каких-либо грубых нарушений общественного порядка не зарегистрировано.
Продолжается визуальный контроль улиц и мест голосования с использованием камер видеонаблюдения центров оперативного управления МВД. По любым обращениям граждан либо избирательных комиссий органами внутренних дел принимаются своевременные меры реагирования", - добавил Шынгыс Алекешев.
новости по теме
07.10.2024, 11:09 5976
Предварительные результаты референдума по АЭС озвучил ЦИК
Рассказать друзьям
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная комиссия референдума РК озвучила предварительные результаты голосования.
Из 12 миллионов 284 тысячи 487 граждан, имеющих право участвовать в референдуме, в голосовании приняли участие 7 миллионов 820 тысяч 204 человека, или 63,66 %.
Число граждан, проголосовавших за строительство АЭС, составило 5 миллионов 561 тысяча 937 человек или 71,12 %.
По результатам exit poll, 30,2% избирателей не согласны со строительством АЭС, и 69,8% проголосовали за строительство. По данным МИД РК, все 74 участковые комиссии референдума за рубежом завершили свою работу. Общее количество проголосовавших граждан Казахстана в 59 странах составило 9976 человек. Это обеспечило явку в 81,06%.
06.10.2024, 17:00 37806
Международные миссии дали оценку проходящему в Казахстане референдуму по АЭС
Рассказать друзьям
Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Международные миссии дали оценку проходящему в Казахстане референдуму по вопросу строительства атомной электростанции в стране, сообщает служба центральных коммуникаций.
В частности, на пресс-конференции в центре содействия международным наблюдателям глава миссии наблюдателей ШОС, заместитель генерального секретаря организации Олег Копылов заявил, что созданы все необходимые условия для мониторинга процесса референдума, предоставлена исчерпывающая информация, никаких нареканий нет.
Мы расцениваем приглашением международных наблюдателей как стремление Астаны обеспечить максимальную открытость, прозрачность и демократичность референдума", - заявил спикер.
Также наблюдатели миссии Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии отметили, что на участках, где они были, была предоставлена вся необходимая информация, были созданы необходимые условия для людей с ограниченными возможностями.
Кроме того, заместитель генерального секретаря СВМДА Чжан Лин подчеркнула активное участие граждан в голосовании и профессиональный уровень подготовки работников участковых комиссий.
Мы видели высокую явку голосующих. Особенно молодые, многие пришли с семьей с детьми. Члены участковых комиссий обеспечили необходимые условия для осуществления голосования. В процессе нашего наблюдения каких-либо жалоб, замечаний от голосующих к нам, наблюдателям СВМДА, не поступало", - заявила она.
Как сообщил глава миссии, заместитель генерального секретаря ОТГ Сади Джафаров, с момента открытия участков референдума до настоящего времени миссия провела наблюдения в 17 случайно выбранных участках в Астане.
В каждом из этих мест мы отметили, что вся информация, а также материалы, которые касаются референдума, представлены. Мы смогли получить полный доступ к осуществлению мониторинга и до настоящего момента мы не наблюдали никаких случаев незаконного вмешательства со стороны административных или правоохранительных органов по деятельности избирательной комиссии. Наша наблюдательная миссия будет продолжаться до конца этого дня и мы будем участвовать на этапе подсчета голосов на одном из избирательных участков сегодня вечером", - добавил он.
Напомним, сегодня в Казахстане проходит референдум по строительству АЭС.
06.10.2024, 15:16 43961
Көкпаристы района Самар сделали свой выбор на референдуме
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Спортсмены по национальной игре көкпар из района Самар в день референдума пришли на избирательные участки в национальных костюмах, чтобы сделать свой выбор, рассказали в акимате Восточно-Казахстанской области.
Сегодня в районе Самар, включая села Көк-Жота и Бастаушы, насчитывается около 50 всадников по көкпару. На областных соревнованиях район представляет сборная команда из 12 человек. Часть этих спортсменов во главе с тренером пришли на референдум в национальных спортивных формах. Остальные участники команды планируют проголосовать на своих участках в течение дня", -сообщили в пресс-службе акимата ВКО.
Көкпаристы проголосовали на участках № 835 и № 836. По словам тренера по көкпару Серика Аймухамбетова, участие в таких всенародных мероприятиях должно быть пропитано духом спорта и проявлением гражданской активности.
Для игроков көкпара так же важно разбираться в происходящем в стране и вносить свой вклад, как и в своем виде спорта" - отметил тренер команды.
Начальник отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района Самар Аскар Ыскак отметил, что на подобных массовых мероприятиях важно также продвигать национальные ценности.
Мы стараемся привлечь внимание к этой важной кампании. Поэтому наши спортсмены пришли в форме с национальными элементами. Главное, чтобы никто не оставался равнодушным, а явка на участки была высокой", - сказал руководитель отдела.
06.10.2024, 15:07 44711
Мотоклуб проголосовал на референдуме в Усть-Каменогорске: байкеры выбрали будущее страны
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске в референдуме приняли участие участники мотоклуба Moto Corps MC.
Члены Moto Corps MC, единственного в регионе клуба формата "MC", пришли на избирательный участок в полном составе, чтобы отдать свой голос за будущее Казахстана. Этот жест стал символом их ответственности не только на дорогах, но и в общественной жизни страны", - рассказали в областном акимате.
Moto Corps MC существует с 2018 года и объединяет байкеров из таких городов, как Риддер, Семей и Усть-Каменогорск. Основная миссия клуба - популяризация мотоциклетной культуры и воспитание правильного отношения к двухколесному транспорту. Все члены клуба обязаны иметь категорию "А", и за годы существования клуба его участники активно сотрудничают с местными властями и благотворительными организациями.
Одним из важных достижений Moto Corps MC стало открытие "Байк поста" - специального места для мотопутешественников, где можно отдохнуть, отремонтировать технику и решить бытовые проблемы в дороге. Байк-пост, организованный на собственные средства клуба, уже принимал гостей из России, Бразилии, Украины, США и других городов Казахстана.
Наша миссия как граждан Республики Казахстан - участие в референдуме. Это важнейшее событие для всей страны, поскольку от его итогов зависит направление развития нашей любимой Родины", - рассказал участник клуба Ярослав Костенко.
Члены Moto Corps MC уверены, что каждый голос важен и что будущее Казахстана зависит от активной гражданской позиции всех его жителей.
06.10.2024, 13:18 47431
Пьяная воспитательница грубо обращалась с детьми в детсаду Темиртау
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Темиртау. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Отдел образования города Темиртау проводит служебное расследование в отношении воспитательницы, которая пришла на работу в нетрезвом состоянии и агрессивно обращалась с детьми.
Об инциденте в детском саду "Айгөлек" написал Telegram-паблик Patriot.
В понедельник, 30 сентября, в полицию поступил анонимный звонок о том, что воспитатель грубо обращается с детьми в детском саду, и она находится в нетрезвом состоянии. Полицейские приехали по сигналу и увезли воспитателя на медосвидетельствование", - сообщает источник.
Записи с видеокамер потребовали родители. На них видно, что воспитательница хватала детей за руки, бросала в них пижамы.
На видео было зафиксировано, как входят полицейские и уводят ее из здания. Но скопировать именно этот фрагмент с видеозаписи родителям не дали", - сообщил источник.
В отделе образования города Темиртау сообщили, что по факту проводится служебное расследование.
Воспитатель отстранена от работы. По результатам проверки к исполняющей обязанности директора детского сада и воспитателю будут приняты соответствующие меры, вплоть до увольнения", - уточнили в ведомстве.
Ранее на воспитательницу одного из частных детских садов Шымкента завели уголовное дело по факту издевательства над воспитанницей. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как воспитательница подошла к детской кроватке, сбросила с нее девочку и протащила за ногу по полу.
Еще один инцидент произошел в Караганде, где воспитательница нанесла ребенку телесные повреждения. Суд приговорил ее к административному аресту на 4 суток.
06.10.2024, 12:55 48456
Явка на референдуме по АЭС составила почти 40%
Рассказать друзьям
Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная избирательная комиссия опубликовала сведения о явке граждан на референдум по вопросу строительства АЭС на 12.00.
Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 12.00 часов 6 октября 2024 года бюллетени получили 39,23 % от общего количества граждан, включенных в списки", - сообщает ЦИК.
Всего зарегистрировано 12 244 683 участника референдума. Из них приняли участие в голосовании 4 804 102 участника. Самая высокая явка зафиксирована в Шымкенте. Там на референдум пришли 57,03 % внесенных в списки граждан. Самая низкая явка - в Алматы. Там на участки пришли только 11 % граждан.
Явка составила:
- по области Абай - 42,22 %;
- по Акмолинской области - 45,48 %;
- по Актюбинской области - 44,87 %;
- по Алматинской области - 41,76 %;
- по Атырауской области - 43,94 %;
- по Западно-Казахстанской области - 36,67 %;
- по Жамбылской области - 36,27 %;
- по области Жетiсу - 37,35 %;
- по Карагандинской области - 46,89 %;
- по Костанайской области - 44,04 %;
- по Кызылординской области - 37,63 %;
- по Мангистауской области - 38,50 %;
- по Павлодарской области - 36,54 %;
- по Северо-Казахстанской области - 39,85 %;
- по Туркестанской области - 44,52 %;
- по области Ұлытау - 43,31 %;
- по Восточно-Казахстанской области - 37,6 %;
- по г. Астанае- 41,93 %;
- по г. Алматы - 11,88 %;
- по г. Шымкенту - 57,03 %.
На 358 участках референдума в местах временного пребывания граждан голосование завершено", - уточнили в ЦИК.
Следующая оперативная информация будет представлена в 14.05 часов.
Напомним, в Казахстане проходит республиканский референдум по строительству атомной электростанции. Голосование будет проходить на избирательных участках до 20.00. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, в 07.00 все 10 249 участков приступили к голосованию.
05.10.2024, 13:10 82461
Дополнительные авиарейсы запустят из Астаны в Кызылорду
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR с 10 октября запускает дополнительные рейсы из Астаны в Кызылорду, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Теперь полеты будут выполняться с частотой 5 раз в неделю на воздушном судне канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400 новой генерации", - проинформировали в пресс-службе.
В частности, рейсы планируются по вторникам, пятницам и воскресеньям:
- IQ 425 Астана (17.15) - Кызылорда (19.10);
- IQ 426 Кызылорда (19.40) - Астана (21.20).
По понедельникам:
- IQ 425 Астана (18.00) - Кызылорда (20.00);
- IQ 426 Кызылорда (20.40) - Астана (22.30).
По четвергам:
- IQ 425 Астана (13.30) - Кызылорда (15.40);
- IQ 426 Кызылорда (16.10) - Астана (18.05).
Расширение маршрутов по внутренним направлениям поможет укрепить связи между регионами, способствуя экономическому развитию и улучшению доступности авиаперевозок для пассажиров. Безопасность и комфорт пассажиров остаются нашими основными приоритетами", - добавили в авиакомпании.
Ранее сообщалось, в Казахстане намерены штрафовать руководителей авиакомпаний за задержки рейсов.
05.10.2024, 09:52 86821
День учителя отмечают в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 5 октября, в Республике Казахстан отмечают день учителя, передает корреспондент агентства.
Празднование этой даты синхронизировано со Всемирным днем учителей. Этот праздник объединяет представителей самой благородной, ответственной и важнейшей профессии", - сообщили в Министерстве просвещения Республики Казахстан.
По данным ведомства, в стране трудятся около 600 тысяч педагогов во всех организациях образования. Из них 399 247 педагогов преподают в школах, 41 155 - в организациях технического и профессионального образования. В дошкольных учреждениях работают 100 566 воспитателей.
Также сегодня казахстанских педагогов с профессиональным праздником поздравил министр просвещения РК Гани Бейсембаев.
Учитель - это не просто профессия, это призвание, которое наполнено глубоким духовным содержанием, просветительской миссией. Во все времена просветителями считались выдающиеся личности, которые ведут общество к прогрессу. Этот термин с точностью выражает истинную суть великого труда педагога. Потому что современный мир строится на знаниях, а свет знаний несете именно вы - учителя", - заявил министр.
Он также напомнил, что в этом году Закон РК "О статусе педагога" отмечает свое пятилетие.
За это время заработная плата педагогов увеличилась в два раза, созданы условия для того, чтобы педагоги посвящали себя призванию, и были избавлены от несвойственных функций и излишней отчетности, сокращена учебная нагрузка, установлены новые стимулы и возможности. Растет зарплата педагогов детских садов и педагогов привлеченных с производства в колледжи", - добавил глава ведомства.
Напомним, в прошлом году в Казахстане была утверждена дата празднования Дня учителя.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
07.10.2024, 08:02Референдум по АЭС: озвучены результаты exit poll 07.10.2024, 08:2546016Референдум по АЭС: участковые комиссии за рубежом завершили работу 07.10.2024, 09:1042611Бауржан Аленов назначен первым заместителем министра внутренних дел РК 07.10.2024, 09:2532636Казахстан усилит контроль на границе в связи с предупреждением ВОЗ о вспышке вируса Марбурга 07.10.2024, 10:038056На шахте в Карагандинской области погибли два человека 30.09.2024, 17:10153711В Алматинской области школьница покончила с собой 30.09.2024, 11:10152691Стрельба во время конфликта футбольных фанатов в Караганде: в полиции прокомментировали инцидент 03.10.2024, 19:25139511Доходы казахстанских семей от продажи собственной животноводческой продукции упали 03.10.2024, 21:02136641Экономика Казахстана сохраняет устойчивость - МВФ 03.10.2024, 10:17135381Бурые медведи попали в объектив фотоловушки в Жонгар-Алатауском национальном природном парке 26.09.2024, 17:17254546Объем господдержки казахстанских аграриев увеличат до 1,4 трлн тенге 26.09.2024, 15:43247076Посол Абаев: Россия - лидер по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане 26.09.2024, 12:31233046До 11 млрд кубометров в год увеличится объем транзита российского газа через Казахстан в Узбекистан 26.09.2024, 12:00226996АБР снизил прогноз роста ВВП Казахстана на 2024 год до 3,6% 19.09.2024, 12:36218001Финансовые нарушения на 1,2 млрд тенге выявил госаудит в обрабатывающей промышленности
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?