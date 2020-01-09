Air Astana изменила маршрут полета в Дубай в обход Ирака и Ирана

Алматы. 8 января. Kazakhstan Today - Авиакомпания Air Astana изменила маршрут полета в Дубай, передает Kazakhstan Today.

Авиакомпания Air Astana приняла решение об изменении маршрута следования из Алматы и Нур-Султана в Дубай, исключив полеты над воздушным пространством Ирака и Ирана", - проинформировали в пресс-службе компании.

Отмечается, что время полета увеличится: Алматы - Дубай на 20 минут, Дубай - Алматы на 10 минут, Нур-Султан - Дубай на 55 минут, Дубай - Нур-Султан на 35 минут.

Уточнить расписание полетов можно на airastana.com или в Центре бронирования и информации по телефонам: 244 4477 (из Алматы) и 58 4477 (из других городов Казахстана), а также по номеру +7 702 702 4477.

Напомним, что в ночь на 3 января в Багдаде вследствие удара ВВС США погиб иранский генерал Касем Сулеймани

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