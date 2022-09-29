Акимат Алматы не будет производить выплаты по программе "АртСпорт" на основе угроз - Кырыкбаев

АЛМАТЫ. 28 СЕНТЯБРЯ - Акимат Алматы не будет производить выплаты по программе "АртСпорт" на основе угроз, заявил на заседании общественной рабочей группы по реализации спортивного и творческого заказа заместитель акима города Арман Кырыкбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Никаких выплат на основе угроз, в том числе митингами, ажиотажем, хайпом, и так далее не будет производиться. Все будет выплачиваться на основе закона исходя из результатов проверок, о котором говорят ревизионная комиссия и прокуратура, исключая всевозможные недостоверные сведения, то есть строго в рамках установленных правил. Поручение президента страны является для нас абсолютным приоритетом, и оно будет в любом случае выполнено. Мы знаем, что какие-то новые правила уже разработаны министерством или еще разрабатываются, но это уже вопрос следующего года. Сейчас мы работаем по тем правилам, которые действуют", - цитирует kaztag.kz Армана Кырыкбаева.
Он уточнил, что в 2022 году для оплаты услуг поставщикам по действующим ваучерам до сентября текущего года выделено 11,7 млрд тенге.
На сегодня количество занимающихся, по данным сайта artsport.edu.kz., составляет 83 тысячи детей, из них 35,5 тысячи спортом и 47,5 тысячи творчеством. По состоянию на 27 сентября на основании выставленных актов у акимата имеется задолженность в размере 2,2 млрд тенге за услуги, оказанные с июня до конца августа. Хочу сразу сообщить, что бюджетная комиссия акимата города Алматы эту сумму одобрила, заявка направлена в маслихат. Заседание маслихата состоится 30 сентября. Мы надеемся, что депутаты поддержат эту заявку. По этой причине вопрос задолженности акимата снят, то есть, как только маслихат в пятницу одобрит, мы постараемся, чтобы дальнейшие процедуры быстро прошли, и мы рассчитаемся со всеми поставщиками. Но, как вы знаете, в целом по самой системе "АртСпорт" имеются очень серьезные вопросы. Это подтверждают и представители прокуратуры и ревизионной комиссии", - добавил замакима.
По словам замглавы города, сейчас, учитывая предварительные данные ревизионной комиссии и прокуратуры, власти Алматы понимают, что объем предполагаемых средств, необходимых до конца года, уже снизился с 8,5 млрд тенге до 5 млрд тенге.
В ближайшее время по мере проверки мы уверены, что эта цифра уменьшится еще больше. Это уже говорит о наличии серьезных проблем с некоторыми поставщиками и самой системой как минимум. Об этом мы говорим давно. Тем не менее мы хотим сообщить, что все обязательства по акцептованным управлениям и ваучерам будут выполнены, но только в том случае, если речь идет о добросовестных поставщиках, реально существующих детях, проживающих и прописанных в городе Алматы и которые точно посещали секции и кружки", - подчеркнул он.
Напомним, ранее акимат Алматы заявил, что программа "АртСпорт" регистрирует "мертвые души".
Позже активисты "АртСпорт" потребовали у акимата официальное письмо о прекращении программы в Алматы.
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района Алматы заявил, что программа временно приостановлена в связи с нехваткой финансов. Задолженность по программе составила 2,2 млрд тенге.
Маслихату Алматы рекомендовали выделить средства для погашения задолженности по программе "АртСпорт".
В прокуратуре Алматы по результатам проверки заявили, что по программе "АртСпорт" с детьми работали ранее судимые тренеры.