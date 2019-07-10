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Акимат столицы обратился в полицию из-за фейковых аккаунтов Кульгинова в соцсетях

09.07.2019, 13:34 9046
Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Акимат столицы обратился в полицию из-за фейковых аккаунтов Кульгинова в соцсетях, передает Kazakhstan Today.
 

В социальных сетях появились фейковые аккаунты акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова. В этой связи сообщаем, что Алтай Кульгинов зарегистрирован в социальных сетях Твиттер @AltayKulginov (дата регистрации в Твиттере ноябрь 2017 года), Фейсбук, Инстаграм @altay_kulginov_official", - сообщили в пресс-службе акимата города. 

 
В акимате предупредили, что любая информация, размещенная от имени акима вне этих аккаунтов, является недостоверной. 
 

Касательно фейковых аккаунтов аппарат акима города будет вынужден обратиться в правоохранительные органы для пресечения распространения заведомо ложной информации", - сообщили также в акимате.

 

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