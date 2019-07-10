Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Акимат столицы обратился в полицию из-за фейковых аккаунтов Кульгинова в соцсетях, передает Kazakhstan Today.
В социальных сетях появились фейковые аккаунты акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова. В этой связи сообщаем, что Алтай Кульгинов зарегистрирован в социальных сетях Твиттер @AltayKulginov (дата регистрации в Твиттере ноябрь 2017 года), Фейсбук, Инстаграм @altay_kulginov_official", - сообщили в пресс-службе акимата города.
В акимате предупредили, что любая информация, размещенная от имени акима вне этих аккаунтов, является недостоверной.
Касательно фейковых аккаунтов аппарат акима города будет вынужден обратиться в правоохранительные органы для пресечения распространения заведомо ложной информации", - сообщили также в акимате.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства