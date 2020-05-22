Кокшетау. 21 мая. Kazakhstan Today - Акмолинская область направила помощь пострадавшим от наводнения в Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

Общественность Акмолинской области не осталась в стороне от оказания всемерной помощи пострадавшим от наводнения в Туркестанской области. Одними из первых после случившегося откликнулись предприниматели Атбасарского района, сообщили в управлении внутренней политики региона.

По словам директора ТОО "Шуйское" Атбасарского района Алтынбека Курманкулова, сразу же был выслан первый транш с 25 тоннами муки в пострадавшую местность.

Протянуть руку помощи, когда случилась беда у наших соотечественников - наша обязанность. Сейчас мы готовим к отправке второй транш с мукой", - отметил предприниматель.

Автокараван с гуманитарным грузом в виде продуктов питания, одежды и других товаров первой необходимости направлен в Махтааральский район сообществом автолюбителей "Грузовой клуб Кокшетау".

Членами Акмолинской ассамблеи народа Казахстана, областным филиалом Духовного управления мусульман Казахстана (мечеть Науан Хазрет) и фондом "Зекет" перечислены в фонд денежные средства в сумме 4 млн тенге.

В управлении внутренней политики региона отметили, что сбор необходимой помощи продолжается.

Всего от Акмолинской области в фонд гуманитарной помощи пострадавшим жителям Махтааральского района было направлено более 50 тонн гуманитарной помощи.

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