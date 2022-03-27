При проведении розыскных мероприятий отделением природоохранной полиции нашего подразделения установлен гражданин Ж., который перевозил свою лошадь в автобусе 12-го маршрута. Свою ошибку он признал сразу же. Владелец животного привлечен к административной ответственности", - сообщил начальник управления полиции Медеуского района Алматы Даурен Утебаев.
Алматинца оштрафовали за перевозку лошади в автобусе
новости по теме
Сильные осадки ожидаются завтра в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Осадки ожидаются завтра на большей части территории Казахстана, на севере и востоке страны преимущественно в виде снега, на юго-востоке страны ожидается снег с дождем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В целом по республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед, на севере, северо-западе, востоке - низовая метель, сообщает РГП "Казгидромет".
На юге Акмолинской области ожидается туман, гололед, ночью и утром на западе, юге, востоке области - низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В горных районах Алматинской области ожидается туман, на юге и востоке области - усиление ветра 15-20, порывы до 25 метров в секунду.
На севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20, в горных перевалах - до 25 метров в секунду.
На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем - гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На большей части Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20, с порывами до 23-28 метров в секунду, ночью на востоке области туман.
На западе, севере Мангистауской области ожидается туман.
В центре, северо-западе, юго-востоке Актюбинской области ожидается туман, на западе, юго-западе, юго-востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На юге, западе Костанайской области ожидается низовая метель, на севере области - туман, гололед, днем на юге, западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман, гололед.
На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман, на севере, юге и в центре области - низовая метель, гололед, на юге в центре области - усиление ветра до 15-20, с порывами до 23 метров в секунду.
На западе, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на дорогах - гололедица, на западе, юго-западе, центре области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем - порывы до 23 метров в секунду.
В центре и юге Кызылординской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на севере, и в центре - туман, гололед.
На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20, с порывами до 23-28 метров в секунду, днем на северо-востоке и в горных районах - туман, гололед.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Высотность зданий в предгорных районах планируют ограничить в Алматы
Параметры зданий, расположенных южнее Восточной объездной дороги (ВОАД), проспекта Аль-Фараби, проспекта Саина, улицы Жандосова (от проспекта Саина до границы города), определить не более трех этажей плюс цокольный этаж для всех видов застройки с максимальной высотой не более двенадцати метров до верха парапета (конька кровли) от средней планировочной отметки земли, за исключением строительства объектов здравоохранения и образования, но не более 15 метров", - говорится в тексте документа, опубликованного на портале "Открытые НПА".
Вышеуказанные нормы не распространяются на перепланировку (переоборудование, перепрофилирование), реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт жилых домов всех типов и объектов предпринимательской деятельности, осуществляемых в пределах существующих параметров", - подчеркивается в документе.
Дворцу школьников передали подарок от президента
Автобус отвечает всем современным требованиям и рассчитан для комфортной езды, в том числе для поездок на дальние расстояния при различных погодных условиях. Помимо систем кондиционирования и отопления, автотранспорт оснащен 4 камерами видеонаблюдения, кнопкой оповещения водителя об остановке, пандусом для людей с особыми потребностями и другими удобствами", - сообщили в акимате Алматы.
Метель на севере и дождь на юге прогнозируют синоптики в субботу
Лишь на западе страны сохраняется погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед, на севере, северо-западе, востоке - низовая метель", - сообщает Казгидромет.
Скорый поезд Алматы - Ташкент запустят со 2 апреля
Первый пассажирский поезд международного назначения начнет курсировать в Республику Казахстан сообщением Нукус - Бейнеу - Нукус с 1 апреля текущего года", - сообщается на сайте "Узбекистанские железные дороги".
С железнодорожного вокзала "Ташкент-Центральный" в Казахстан данный поезд будет отправляться по вторникам, четвергам и воскресеньям. А с железнодорожного вокзала "Алматы-2" в Узбекистан - по понедельникам, средам и субботам", - сообщает сайт.
В Акмолинской области утвержден новый состав общественного совета
Объявление о конкурсном наборе в общественный совет было опубликовано в областных СМИ, на сайте областного маслихата и в социальных сетях 15 февраля 2022 года. Всего поступило 44 заявления. На собеседование допущено 39 кандидатов. Для равных условии требования для всех конкурсантов были одинаковые", - пояснил спикер.
Жительница Уральска случайно узнала, что числится мертвой
Вышла из ЦОНа, и тут мне звонит медсестра из поликлиники и говорит, что у нее есть результаты вскрытия и заключение судебных экспертов. Сказать, что я была в шоке, - не сказать ничего. Я по своим каналам неофициально узнала, что я "умерла" криминально, якобы меня убили в селе Перемётном Байтерекского района еще 8 марта", - рассказывает женщина.
Пообещали исправить ошибку, просили извинения, сказали, что в ЗАГС ходить не нужно, сделают все сами. Тем не менее я буду требовать возмещения причиненного мне вреда, не оставлю это просто так. Теперь мне придется заниматься волокитой, и еще не известно, смогу ли я получить пособие на ребенка за март", - говорит Асиль Исаева.
Жители Балхаша не хотят присоединяться к новой области
Город Жезказган расположен почти в два раза дальше, чем город Караганда. И очень многие жители города Балхаша - пожилые, люди, у которых какие-то проблемы со здоровьем, они просто элементарно не выдержат дорогу от Балхаша до Жезказгана", - цитирует телеканал КТК жительницу Балхаша Ирину Рожкову.
Читаемое
26.03.2022, 10:49Казахстан завершил присоединение к международному протоколу об отмене смертной казни 26.03.2022, 13:4452786Назначен зампредседателя Комитета госдоходов 26.03.2022, 09:0520021Скорый поезд Алматы - Ташкент запустят со 2 апреля 26.03.2022, 09:3019561Метель на севере и дождь на юге прогнозируют синоптики в субботу 26.03.2022, 12:1116281Дворцу школьников передали подарок от президента 20.03.2022, 22:21130141Уголовное дело возбуждено по факту обрушения трубы на ТЭЦ-2 Петропавловска 20.03.2022, 22:05128876Причиной обрушения трубы на ТЭЦ-2 Петропавловска стал сильный ветер - ДЧС 20.03.2022, 20:10127296В Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба 20.03.2022, 13:15121031В Алматы произошла авария на теплотрассе 21.03.2022, 09:2995626Токаев поручил в кратчайшие сроки обеспечить подачу тепла жителям Петропавловска 03.03.2022, 11:24227706Токаев рассказал, о чем говорил с Путиным и Зеленским 03.03.2022, 11:09214571Лавров рассказал, что будет с Украиной после завершения спецоперации 02.03.2022, 11:45209156Посла Британии вызвали в МИД после заявлений Ходж о санкциях против Казахстана 04.03.2022, 18:21206181Касым-Жомарт Токаев в мае посетит Турцию 05.03.2022, 16:52202721Американский военный эксперт спрогнозировал сроки окончания спецоперации на Украине
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?