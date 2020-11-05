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Алматинцы отчислили более 85 млрд тенге в Фонд медицинского страхования

04.11.2020 4591
Алматы. 4 ноября. Kazakhstan Today - Алматинцы отчислили более 85 млрд тенге в Фонд медицинского страхования, передает Kazakhstan Today. 
 
По данным на 2 ноября 2020 года в Фонд медицинского страхования поступило около 446,7 млрд тенге. Об этом сообщили представители филиала по Алматы НАО "Фонд социального медицинского страхования".
 
Пятая часть от всех поступающих по Казахстану средств в ФСМС по-прежнему принадлежит Алматы. В целом с 1 июля 2017 года по 2 ноября 2020 года общая сумма поступлений на ОСМС от Алматы составила более 85,5 млрд тенге за 1,7 млн человек.
 
Основная часть поступлений, или свыше 70,6 млрд тенге, - это отчисления работодателей, остальные 14,9 млрд тенге - взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера. 
 
Также с каждым месяцем наблюдается рост плательщиков ЕСП. Единый совокупный платеж за себя с начала 2019 года оплатили свыше 194 тысяч самозанятых алматинцев на сумму 330,4 млн тенге.
 

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