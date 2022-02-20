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Алматинцы рассказали, почему они против точечной застройки

19.02.2022, 12:15 53526
Алматинцы рассказали, почему они против точечной застройки
АЛМАТЫ. 19 ФЕВРАЛЯ - Жители Алматы рассказали, почему они против точечной застройки, и какие последствия она имеет для города, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ни инженерные коммуникации, ни социальная инфраструктура не готовы к новым нагрузкам, поэтому после завершения строительства здесь произойдет коммунальный коллапс", - сообщает агентство Sputnik Казахстан, корреспондент которого пообщался с алматинцами. 

 
Напомним, 2 февраля аким Алматы Ерболат Досаев принял решение приостановить работу на девятнадцати строительных объектах города из-за нарушения запрета на точечную застройку. 
 
Однако активистка Салтанат Ташимова в интервью агентству уверяет, что количество проблемных строек не 19, а 96. 
 

У нас сейчас есть список из 96 строек. Это не полный список, а только те жители, которые обратились к нам. И это именно те стройки, на которых создалось социальное напряжение, и, можно сказать, противостояние между застройщиками и жителями", - рассказывает Ташимова. 

 
По ее словам, на всех стройках нарушаются СНиПы, стройки также ухудшают экологическую ситуацию в городе: вырубаются зеленые насаждения, на месте парков, скверов и дворов строятся жилищные комплексы. 

Это вопиющие факты, на которые не обращает внимания акимат и госструктуры", - подчеркнула активистка. 

 
Точечная застройка давно стала больной темой. Города застраиваются хаотично, зачастую без учета мнения общественности, заявил 27 января министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола в СЦК. 
 
Для решения этой проблемы МИИР РК совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана запускает портал "Берекелi бастама", где каждый казахстанец сможет предлагать идеи для улучшения инфраструктуры городов страны и голосовать за наиболее актуальные инициативы граждан, сообщил глава ведомства. 
 
Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин 23 декабря 2021 года в ходе брифинга заявил, что точечная застройка в Алматы идет без согласования с МЧС. 
 
Как сообщалось ранее, в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий. 
 
Стоит отметить, что жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения. 
 
15 января стало известно, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в рамках поручений главы государства подготовило ряд мер по демонополизации строительного рынка и его конкурентному развитию. 
 

новости по теме

В воскресенье синоптики прогнозируют туман и гололед

20.02.2022, 12:03 2726
В воскресенье синоптики прогнозируют туман и гололед
НУР-СУЛТАН. 20 ФЕВРАЛЯ - Казахстанские синоптики представили прогноз погоды на воскресенье,20 февраля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днем 5-7 мороза.
 
В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура ночью 5-7 градусов мороза, днем 3-5 тепла.
 
В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днем 13-15 тепла.
 
В Актау ясно, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днем 8-10 тепла.
 
В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днем 3-5 мороза.
 
В Атырау облачно, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днем 5-7 тепла. По области ожидаются туман, гололед.
 
В Караганде ясно, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днем 3-5 мороза.
 
В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днем 4-6 мороза. По области ожидается туман.
 
В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22 градуса мороза, днем 9-11 мороза.
 
В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем 9-11 тепла. По области ожидается туман.
 
В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов мороза, днем 6-8 мороза.
 
В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днем 7-9 мороза.
 
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов мороза, днем 3-5 тепла.
 
В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 10-12 тепла.
 
В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днем 12-14 тепла.
 
В Уральске переменная облачность, ночью и днем дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днем 1-3 тепла. По области ожидаются туман, гололед.
 
В Усть-Каменогорске ясно, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днем 5-7 мороза.
 

Казахстанские месторождения выставят на аукцион

20.02.2022, 11:54 3786
НУР-СУЛТАН. 20 ФЕВРАЛЯ - Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр провел совещание по вопросу ревизии месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщается на сайте премьера, правительство ведет системную работу по пересмотру контрактов и лицензий, выданных недропользователям. 
 
Проведенный анализ выявил 148 контрактов по твердым полезным ископаемым и 27 контрактов по углеводородному сырью с низким исполнением обязательств. В рамках соответствующей дорожной карты планируется определить контракты и лицензии, по которым будут направлены соответствующие уведомления о расторжении.
 
В результате данной работы месторождения будут выставлены на аукцион с целью передачи новым инвесторам. 
 
Предоставление права недропользования на аукционе дает равную возможность для участия всех заинтересованных инвесторов. Информацию о проведении аукционов в обязательном порядке размещают в республиканских печатных изданиях и на интернет-ресурсах государственных органов. 
 
По итогам принимаемых мер увеличится приток инвестиций в сферу недропользования, в первую очередь по освоению месторождений твердых полезных ископаемых. Работа правительства в данном направлении будет продолжена, говорится в сообщении.
 

Завтра в большинстве регионов Казахстана сохранится погода без осадков

19.02.2022, 19:08 40321
Завтра в большинстве регионов Казахстана сохранится погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 19 ФЕВРАЛЯ - Завтра, 20 февраля, практически вся территория Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем сохранится погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Лишь на западе республики под влиянием ложбины циклона ожидаются осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями и усилением ветра. Местами по республики ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, в горных районах Жамбылской, в центре Кызылординской, на западе, севере Костанайской, на севере Туркестанской, ночью и утром на севере Мангыстауской областей ожидается туман. 
 
На западе, востоке и в центре Атырауской области ожидается туман, гололед. 
 
В Западно-Казахстанской области на северо-западе, севере ожидается гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. На западе, севере области - туман. 
 
В районе Алакольских озер Алматинской области усилится ветер до 18-23 метров в секунду. 
 

В Петропавловске пьяная мать оставила без присмотра двоих малолетних детей

19.02.2022, 11:05 56751
В Петропавловске пьяная мать оставила без присмотра двоих малолетних детей
Фото: ДП СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. 19 ФЕВРАЛЯ - Сотрудники отдела ювенальной полиции Петропавловска намерены лишить родительских прав 37-летнюю мать, оставившую без присмотра двоих малолетних детей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Утром 17 февраля в первый отдел полиции поступило сообщение, что в одном из частных домов по улице Копай без присмотра находятся двое детей: семилетняя девочка и трехмесячный мальчик. Их мать тоже дома, но она в состоянии алкогольного опьянения. В ходе разбирательства выяснилось, что в данном доме проживает нигде не работающая женщина, которая одна воспитывает двоих детей", - сообщили в департаменте полиции СКО. 

 
Женщину доставили на медицинское освидетельствование, которое показало алкогольное опьянение средней степени. Дети помещены в детскую областную больницу. 
 
В полиции уточнили, что горожанка попадает в поле зрения полицейских уже не в первый раз: она состоит на учете в отделе ювенальной полиции городского УП и была оштрафована за неисполнение родительских обязанностей. 
 
Сейчас рассматривается вопрос о лишении женщины родительских прав. 
 
В департаменте сообщили, что в январе этого года к ответственности было привлечено 43 родителя несовершеннолетних детей. 

Ранее сообщаслось, что в Шымкенте многодетную мать осудили за продажу собственного сына. 
 

Погоду без осадков обещают синоптики в субботу

19.02.2022, 10:03 58986
Погоду без осадков обещают синоптики в субботу
НУР-СУЛТАН. 19 ФЕВРАЛЯ - В субботу практически вся территория Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Лишь на крайнем западе республики ложбина циклона будет перемещаться, вызывая осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями", - сообщает РГП "Казгидромет.

 
Местами по республики ожидаются туман, на юге, юго-востоке - усиление ветра.
 
На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке области, в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере области - туман. 
 
В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром на северо-западе, юге Акмолинской области ожидается туман. 
 
На севере Туркестанской, Актюбинской, северо-западе Атырауской, западе, севере Костанайской областей ожидается туман.
 

Штормовое предупреждение объявили в пяти областях

18.02.2022, 21:17 79621
Штормовое предупреждение объявили в пяти областях
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 19 февраля ночью и утром на северо-западе, юге Акмолинской области ожидается туман.
 
В Алматинской области 19 февраля ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.
 
В Нур-Султане ночью и утром 19 февраля ожидается туман.
 
19 февраля на севере Актюбинской области ожидается туман.
 
Днем 19 февраля на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере области ожидается туман. 
 
19-21 февраля на севере Туркестанской области ожидается туман.
 

На Экибастузской ГРЭС-1 опровергли информацию об обнаружении на территории станции майнинговых ферм

18.02.2022, 19:51 83841
ПАВЛОДАР. 18 ФЕВРАЛЯ - ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им. Б.Нуржанова" заявляет, что на производственных площадках Экибастузской ГРЭС-1 нет и не может быть никаких посторонних организаций или объектов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Информация, распространенная сегодня о том, что, якобы, на территории станции обнаружены майнинговые фермы, не соответствует действительности. Возможно, речь идет о, так называемых, майнинговых дата-центрах, которые были выявлены в соседних со станцией организациях, но они не располагаются на территории ГРЭС-1 и станция к ним не имеет никакого отношения", - сообщили в пресс-службе ГРЭС-1. 

 
Напомним, территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности, выразившейся в реализации электроэнергии без соответствующей лицензии. Агентством установлено, что в Павлодарской области организовано незаконное потребление и реализация электроэнергии, используемое в целях бесперебойной работы майнинговых дата-центров, расположенных на территории Экибастузской ГРЭС-1. 
 
Ранее сообщалось, что добыча криптовалюты вредит окружающей среде. Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков рассказал о майнинге и его влиянии на энергосистему. 
 
В начале года стало известно о том, что плановая поставка электроэнергии в адрес потребителей, осуществляющих цифровой майнинг, приостановлена из-за дефицита электроэнергии, который наблюдается в настоящее время в Единой электроэнергетической системе Казахстана. Майнинговые фермы подключат к электричеству после исключения дефицита электроэнергии в Казахстане, сообщили в АО KEGOC в ответ на официальный запрос агентства KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет. К примеру, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году - 1,9%, уточнили в KEGOC. 
 
Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. 
 
26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По его словам, у KEGOC нет управы на "серых" майнеров, и они продолжают перегружать энергосистему страны. 
 
В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В октябре в KEGOC предупредили, что в стране есть риск крупной системной аварии из-за недостатка генерации, отклонения мощности и электроэнергии. В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании. 
 
21 января стало известно о планах Центрального банка России запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей. А Центробанк Индии назвал криптовалюту финансовой пирамидой

В настоящее время в Казахстане рассматривается вопрос об увеличении налога для майнеров, также предлагается конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса. 
 

Незаконный майнинг выявили в Павлодарской области

18.02.2022, 16:40 87061
Незаконный майнинг выявили в Павлодарской области
Фото: pixabay.com
ПАВЛОДАР. 18 ФЕВРАЛЯ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности, выразившейся в реализации электроэнергии без соответствующей лицензии, сообщили в пресс-службе АФМ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Агентством установлено, что в Павлодарской области организовано незаконное потребление и реализация электроэнергии, используемое в целях бесперебойной работы майнинговых дата-центров, расположенных на территории Экибастузской ГРЭС-1. 
 

При этом электроэнергия поступала от частного ТОО в адрес двух предприятий. Между тем, ТОО не имеет лицензию на реализацию электроэнергии, так как согласно закону "О разрешениях и уведомлениях" субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность по покупке электрической энергии в целях энергоснабжения обязаны иметь лицензию от Комитета по регулированию естественных монополий. В свою очередь данное ТОО приобретает электроэнергию у ЭГРЭС-1 для производственных нужд, которая является энергопроизводящей организацией. Согласно предварительного акта-заключения сумма установленного извлеченного дохода составила 805 миллионов тенге", - пояснили в агентстве.

 
По данному факту проводится расследование. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.



В начале года стало известно о том, что плановая поставка электроэнергии в адрес потребителей, осуществляющих цифровой майнинг, приостановлена из-за дефицита электроэнергии, который наблюдается в настоящее время в Единой электроэнергетической системе Казахстана. Майнинговые фермы подключат к электричеству после исключения дефицита электроэнергии в Казахстане, сообщили в АО KEGOC в ответ на официальный запрос агентства KAZAKHSTAN TODAY.    

Основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет. К примеру, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году - 1,9%, уточнили в KEGOC.    

Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте.    

26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По его словам, у KEGOC нет управы на "серых" майнеров, и они продолжают перегружать энергосистему страны.    

В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В октябре в KEGOC предупредили, что в стране есть риск крупной системной аварии из-за недостатка генерации, отклонения мощности и электроэнергии. В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании.    

21 января стало известно о планах Центрального банка России запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей. А Центробанк Индии назвал криптовалюту финансовой пирамидой.  

В настоящее время в Казахстане рассматривается вопрос об увеличении налога для майнеров, также предлагается конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса. 
 

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