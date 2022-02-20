Алматинцы рассказали, почему они против точечной застройки

АЛМАТЫ. 19 ФЕВРАЛЯ - Жители Алматы рассказали, почему они против точечной застройки, и какие последствия она имеет для города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ни инженерные коммуникации, ни социальная инфраструктура не готовы к новым нагрузкам, поэтому после завершения строительства здесь произойдет коммунальный коллапс", - сообщает агентство Sputnik Казахстан, корреспондент которого пообщался с алматинцами.
Напомним, 2 февраля аким Алматы Ерболат Досаев принял решение приостановить работу на девятнадцати строительных объектах города из-за нарушения запрета на точечную застройку.
Однако активистка Салтанат Ташимова в интервью агентству уверяет, что количество проблемных строек не 19, а 96.
У нас сейчас есть список из 96 строек. Это не полный список, а только те жители, которые обратились к нам. И это именно те стройки, на которых создалось социальное напряжение, и, можно сказать, противостояние между застройщиками и жителями", - рассказывает Ташимова.
По ее словам, на всех стройках нарушаются СНиПы, стройки также ухудшают экологическую ситуацию в городе: вырубаются зеленые насаждения, на месте парков, скверов и дворов строятся жилищные комплексы.
Это вопиющие факты, на которые не обращает внимания акимат и госструктуры", - подчеркнула активистка.
Точечная застройка давно стала больной темой. Города застраиваются хаотично, зачастую без учета мнения общественности, заявил 27 января министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола в СЦК.
Для решения этой проблемы МИИР РК совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана запускает портал "Берекелi бастама", где каждый казахстанец сможет предлагать идеи для улучшения инфраструктуры городов страны и голосовать за наиболее актуальные инициативы граждан, сообщил глава ведомства.
Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин 23 декабря 2021 года в ходе брифинга заявил, что точечная застройка в Алматы идет без согласования с МЧС.
Как сообщалось ранее, в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий.
Стоит отметить, что жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
15 января стало известно, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в рамках поручений главы государства подготовило ряд мер по демонополизации строительного рынка и его конкурентному развитию.