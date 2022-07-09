Антикор: выделенные для стабилизации цен на продукты 39 миллиардов тенге использованы безрезультатно

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НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Серьезные коррупционные риски выявлены в деятельности социально-предпринимательских корпораций. Об этом сообщил глава Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам Бектенова, имеет место повсеместное внеконкурсное предоставление земельных участков под реализацию якобы инвестиционных проектов, реализация активов аффилированным лицам по заниженной стоимости.
Без видимого результата использовано 39 млрд тенге, выделенных для стабилизации цен на продукты. Кредиты предоставлялись аффилированным компаниям, контроль за исполнением обязательств отсутствует", - сказал он на заседании коллегии по итогам первого полугодия 2022 года.
По данным фактам зарегистрировано 11 уголовных дел в отношении должностных лиц СПК. Ущерб составил более 7 млрд тенге.
В целом в работе СПК не реализуется ключевой принцип - стимулировать развитие бизнеса и поддерживать сферы, не занятые частным сектором. Основная прибыль СПК строится на получении процентов с депозитов и продаже имущества. Агентством внесены рекомендации по пересмотру их деятельности", - резюмировал спикер.
Он также сообщил, что проведенный мониторинг сферы цифровизации показал, что отечественный рынок информационных технологий монополизирован компаниями, аффилированными с госорганами.
Разрабатываются ненужные и дублирующие программы. Каждая третья информсистема, содержащаяся на балансе государства, подлежит списанию (178 из 572). Действующие технологии продаются под видом новых разработок", - рассказал глава Антикора.
При этом Бектенов подчеркнул, что государство уже затратило более 400 млрд тенге на цифровизацию. Ежегодно выделяется свыше 20 млрд тенге на содержание систем.