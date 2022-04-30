Антитеррористические учения проходят в Нур-Султане

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НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - С 8 утра и до 14 часов в Нур-Султане пройдут антитеррористические учения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как проинформировали в столичном оперативном штабе по борьбе с терроризмом, основные действия планового учения развернутся на территории технического пассажирского парка КТЖ. Он расположен в конце улицы Шу, в районе пересечения проспекта аль-Фараби и улицы Кошкарбаева, сообщает "Хабар 24".
В оперштабе планируют проверить готовности сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.
Отмечается, что учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности.
В ведомстве призывают гостей и жителей столицы с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.