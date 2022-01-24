Архитектор предложил запустить трамваи вместо ЛРТ в Нур-Султане

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В интервью МИА Казинформ Абилов пояснил, что давно остановившийся проект ЛРТ (легкорельсового транспорта) можно эффективно заменить на трамвайные линии в столице.
…Можно запустить трамваи. Это обойдется дешевле, чем метро, и еще дешевле, чем ЛРТ. Трамваи - универсальный транспорт, вся Европа возвращается к нему. В 20-х годах ХХ века был пик развития трамваев. После Второй мировой войны их популярность пошла на спад, началась автомобилизация: люди приобретали автомобили, расширялись дороги. Ближе к 90-м годам европейцы поняли, что трамваи нужно возвращать, автомобилизация - не выход, расширение дорог тоже не помогает. Нужно пересаживать людей на общественный транспорт, создать удобные линии, чтобы люди отдавали предпочтение автобусам, а не автомобилям. Это улучшит экологию города, уменьшатся парниковые газы. В целом, у этого вида транспорта много плюсов", - отметил архитектор.
По словам Амира, широкие улицы столицы словно созданы для движения трамваев.
Я спроектировал сети по главным улицам столицы для движения трамваев. Этот проект можно реализовать поэтапно: от новой мечети до ЭКСПО, вдоль Кабанбай батыра на север, через мост на микрорайон Самал, дальше на проспект Республики, улицу Гете, до района вокзала. Это будет первой веткой. Можно поработать над этой веткой и посмотреть, как будет двигаться транспорт. Поэтапно можно будет наращивать сети. Раньше, когда ЛРТ строился, я предлагал идею, как его расширить, соединить с правым берегом. То есть, я предлагаю поэтапное развитие трамваев. Думаю, не нужно торопиться", - считает Амир Абилов.
За основу своего проекта Амир взял трамвайную систему Западной Европы.
В Париже в 2007 году выстроили новую трамвайную систему. В Марселе тоже неплохая трамвайная система. Сейчас в Европе происходит трамвайный ренессанс - этап возрождения", - добавил он.
Молодой специалист считает, что Нур-Султану не хватает школ из-за быстрого строительства жилых домов.
Общественных объектов не хватает. Думаю, нужно создавать больше общественного транспорта, досуговых центров. Я пользуюсь услугами своего родного города, поэтому хочется сделать инфраструктуру города лучше", - заключил Абилов.
Напомним, что проект ЛРТ в столице был остановлен несколько лет назад после того, как были выявлены множественные случаи коррупции и вывода финансов из проекта. Директор Талгат Ардан по-прежнему находится в международном розыске.
В Алматы трамвайные пути за последние несколько лет были окончательно демонтированы либо закатаны в асфальт. Вместо трамвайного депо был организован молодежный центр.