МЦРИАП: Персональные данные пользователей Ashyq не будут передаваться третьим лицам

НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов на брифинге в СЦК заверил, что персональные данные пользователей системы Ashyq не будут передаваться третьим лицам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пользовательском соглашении указано, что все необходимые работы идут в соответствии с действующим законодательством, а по действующему законодательству передача данных третьим лицам невозможна, это первое. Второе. Все замечания мы выставили нашим партнёрам, для того чтобы они их исправили - в ближайшее время исправят, и у вас появится новое пользовательское соглашение. Это публичная оферта, как и в других приложениях. Но в данном случае будет распространяться то пользовательское соглашение, которое есть по Ashyq", - сказал Турысов.

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