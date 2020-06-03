Атамкулов рассказал о возобновлении международных авиарейсов

Нур-Султан. 2 июня. Kazakhstan Today - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на отчетной встрече перед населением назвал страны, авиарейсы в которые будут возобновлены в ближайшее время, передает Kazakhstan Today.

Межведомственной комиссией было принято решение с 1 июня начать работы по наиболее безопасному списку стран согласно рейтингу по коронавирусу. Это Азербайджан, Южная Корея и Китай. Вот по этим странам мы уже начали работу, с авиационными администрациями проводим соответствующие переговоры. Эта работа возложена не только на нас, по возобновлению авиарейсов, это также Министерство здравоохранения по своей линии отрабатывает, Министерство иностранных дел проводит работу", - сказал Атамкулов.

Он уточнил, что некоторые страны отменили визы, либо наоборот ввели визы или разрешения, если раньше был безвизовый режим.

Комплексная работа проводится на первом этапе. На втором этапе будут такие страны как Чехия, Германия, ОАЭ, Таиланд и Турция. Это следующая категория стран, с авиационными администрациями которых ведутся переговоры по возобновлению полетов", - сказал министр.

Он отметил, что главным санитарным врачом будет проводиться постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в этих странах и при ее ухудшении придется приостановить полеты.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства