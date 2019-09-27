Система Orphus

Авиабилеты из Павлодара в Нур-Султан будут стоить 999 тенге - FlyArystan

26.09.2019, 16:21 5806
Авиабилеты из Павлодара в Нур-Султан будут стоить 999 тенге - FlyArystan
Нур-Султан. 26 сентября. Kazakhstan Today - Отечественный лоукостер FlyArystan сообщает о начале распродажи билетов по направлению Павлодар - Нур-Султан по 999 тенге, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
 
Всего по акции будет продано 3000 мест. Период продажи билетов: с 26 по 30 сентября 2019 года. Период полета: с 4 октября по 12 декабря 2019 года.

Напомним, лоукостер FlyArystan был создан по поручению Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева с целью обеспечения доступными перелетами казахстанцев.
 
Менее чем за 5 месяцев авиаперевозчик продал более 440 000 билетов и перевез более 330 000 пассажиров по всем направлениям со средним коэффициентом загрузки рейсов в 94% и своевременностью выполнения рейсов в 93%.
 
На сегодняшний день перелеты осуществляются по 6 направлениям из Алматы. С октября борты FlyArystan начнут летать в Нур-Султан из городов ПавлодарСемейТараз и Шымкент.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая