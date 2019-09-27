Авиабилеты из Павлодара в Нур-Султан будут стоить 999 тенге - FlyArystan

Всего по акции будет продано 3000 мест. Период продажи билетов: с 26 по 30 сентября 2019 года. Период полета: с 4 октября по 12 декабря 2019 года.
Напомним, лоукостер FlyArystan был создан по поручению Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева с целью обеспечения доступными перелетами казахстанцев.
Менее чем за 5 месяцев авиаперевозчик продал более 440 000 билетов и перевез более 330 000 пассажиров по всем направлениям со средним коэффициентом загрузки рейсов в 94% и своевременностью выполнения рейсов в 93%.
На сегодняшний день перелеты осуществляются по 6 направлениям из Алматы. С октября борты FlyArystan начнут летать в Нур-Султан из городов Павлодар, Семей, Тараз и Шымкент.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства