Авиабилеты из Павлодара в Нур-Султан будут стоить 999 тенге - FlyArystan

Нур-Султан. 26 сентября. Kazakhstan Today - Отечественный лоукостер FlyArystan сообщает о начале распродажи билетов по направлению Павлодар - Нур-Султан по 999 тенге, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Всего по акции будет продано 3000 мест. Период продажи билетов: с 26 по 30 сентября 2019 года. Период полета: с 4 октября по 12 декабря 2019 года.





Напомним, лоукостер FlyArystan был создан по поручению Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева с целью обеспечения доступными перелетами казахстанцев.

Менее чем за 5 месяцев авиаперевозчик продал более 440 000 билетов и перевез более 330 000 пассажиров по всем направлениям со средним коэффициентом загрузки рейсов в 94% и своевременностью выполнения рейсов в 93%.

Семей , Тараз и Шымкент . На сегодняшний день перелеты осуществляются по 6 направлениям из Алматы. С октября борты FlyArystan начнут летать в Нур-Султан из городов Павлодар

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