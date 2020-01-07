Айнур Куатова возглавила АО "Казына Капитал Менеджмент"

Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - Айнур Куатова избрана главой АО "Казына Капитал Менеджмент", передает Kazakhstan Today.

Решением единственного акционера в лице АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" председателем правления и членом совета директоров АО "Казына Капитал Менеджмент" (АО "ККМ") с 6 января 2020 года избрана Куатова Айнур Саиновна", - сообщили в пресс-службе АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", в структуру которого входит АО "ККМ".

Коллективу нового главу АО "ККМ" представил председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Айдар Арифханов. Он пожелал новому руководителю успехов в работе и поставил задачи продолжить дальнейшее развитие фондов и расширить их портфель проектов.

По данным пресс-службы, с июля 2016 года Куатова занимала должность управляющего директора АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и курировала работу с инвесторами, вопросы проектного финансирования и государственно-частного партнерства, экспортной поддержки.

Она имеет более 20 лет стажа на государственной службе и в сфере корпоративного управления.

В 2014-2015 годах Куатова была заместителем председателя правления по стратегии и трансформации бизнеса АО "НАК "Казатомпром" и заместителем председателя правления АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".

С 1995 по 2013 годы работала старшим специалистом ЗАО "КазИнтерБанк", главным финансовым менеджером Карачаганакского департамента НК "Казахойл", начальником отдела Министерства энергетики и минеральных ресурсов, менеджером по развитию бизнеса ТОО "Коноко Филлипс Казахстан", вице-президентом АО "Ланкастер Инвест", директором по развитию бизнеса и маркетингу АО "КМК Мунай", президентом АО "Карповский Северный", советником Министра окружающей среды и водных ресурсов.

Куатова окончила Middlesex University в Лондоне и Казахскую государственную академию управления.

В пресс-службе добавили, что бывший глава АО "ККМ" Ардак Касымбек освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" создан в соответствии с указом президента РК от 22 мая 2013 года. В холдинг входят: АО "Банк Развития Казахстана", АО "Инвестиционный фонд Казахстана", АО "Жилстройсбербанк Казахстана", АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания", АО "ЭСК "KazakhExport", АО "ФРП "Даму", АО "QazTech Ventures", АО "Фонд гарантирования жилищного строительства", АО "Казына Капитал Менеджмент", АО "Байтерек девелопмент", ТОО "Kazakhstan Project Preparation Fund".

АО "Казына Капитал Менеджмент" - фонд фондов private equity, созданный в 2007 году для содействия устойчивому развитию национальной экономики, формирования инфраструктуры private equity в Казахстане, привлечения иностранных инвестиций в приоритетные секторы экономики, использования ведущего международного опыта, трансферта инновационных знаний и технологий в private equity.

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