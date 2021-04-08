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АЗТМ перенесут из центра Алматы, на его месте возведут новый микрорайон

07.04.2021 413344
АЗТМ перенесут из центра Алматы, на его месте возведут новый микрорайон
aztm.kz
АЛМАТЫ. 7 АПРЕЛЯ - Алматинский завод тяжелого машиностроения переедет на новую производственную площадку. На его месте создадут новый микрорайон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Руководство АО "АЗТМ" совместно с инвесторами и городскими властями приняло решение о переносе завода из центра города Алматы и ревитализации бывшей территории предприятия, говорится в сообщении пресс-службы завода.
 
На предприятии отметили, что одновременно с передислокацией будет осуществлена модернизация завода. На АЗТМ планируют полностью обновить станочный парк и организовать современное литейное производство, что позволит значительно снизить себестоимость продукции.
 

Нами были приглашены иностранные инвесторы для переноса и модернизации завода с целью организации бесперебойного производства нефтедобывающего, металлургического, энергетического и горношахтного оборудования", - заявил генеральный директор АО "АЗТМ" Жетписбай Едигенов.

 
В пресс-службе заверили, что при переносе завода на предприятии будут сохранены все рабочие места. 
 

Вместе с тем, учитывая запланированную модернизацию оборудования, штат будет увеличен как минимум на 20-30%. Дополнительно будет создана система подготовки кадров, планируется строительство общежития и приобретения служебного транспорта для развозки сотрудников", - рассказали в пресс-службе.

 
Модернизация АЗТМ будет проведена в течение 3 лет и позволит сократить площади производственных и складских помещений при увеличении объемов выпуска продукции. Развитие инженерно-технического центра и, в частности, конструкторского отдела предприятия позволит значительно расширить номенклатуру выпускаемого оборудования.
 
Согласно информации, после переноса на территории завода площадью 37 гектаров планируется возведение современного микрорайона с полноценной инфраструктурой. Планируется создание школы на 2400 учащихся, три дошкольных учреждения вместимостью до 1000 детей, а также зеленый бульвар.


Ранее сообщалось, что власти Алматы приостановили проект застройки в районе Плодоконсервного комбината. На участке размером в 13 гектаров планировали построить 57 17-этажных домов. Также напомним, что алматинцы обеспокоены предстоящей вырубкой деревьев для пробивки проспекта Назарбаева.
 

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