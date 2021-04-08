АЗТМ перенесут из центра Алматы, на его месте возведут новый микрорайон

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АЛМАТЫ. 7 АПРЕЛЯ - Алматинский завод тяжелого машиностроения переедет на новую производственную площадку. На его месте создадут новый микрорайон, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Руководство АО "АЗТМ" совместно с инвесторами и городскими властями приняло решение о переносе завода из центра города Алматы и ревитализации бывшей территории предприятия, говорится в сообщении пресс-службы завода.

На предприятии отметили, что одновременно с передислокацией будет осуществлена модернизация завода. На АЗТМ планируют полностью обновить станочный парк и организовать современное литейное производство, что позволит значительно снизить себестоимость продукции.

Нами были приглашены иностранные инвесторы для переноса и модернизации завода с целью организации бесперебойного производства нефтедобывающего, металлургического, энергетического и горношахтного оборудования", - заявил генеральный директор АО "АЗТМ" Жетписбай Едигенов.

В пресс-службе заверили, что при переносе завода на предприятии будут сохранены все рабочие места.

Вместе с тем, учитывая запланированную модернизацию оборудования, штат будет увеличен как минимум на 20-30%. Дополнительно будет создана система подготовки кадров, планируется строительство общежития и приобретения служебного транспорта для развозки сотрудников", - рассказали в пресс-службе.

Модернизация АЗТМ будет проведена в течение 3 лет и позволит сократить площади производственных и складских помещений при увеличении объемов выпуска продукции. Развитие инженерно-технического центра и, в частности, конструкторского отдела предприятия позволит значительно расширить номенклатуру выпускаемого оборудования.

Согласно информации, после переноса на территории завода площадью 37 гектаров планируется возведение современного микрорайона с полноценной инфраструктурой. Планируется создание школы на 2400 учащихся, три дошкольных учреждения вместимостью до 1000 детей, а также зеленый бульвар.









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