Банщиков покидает пост директора зоопарка Алматы

Алматы. 6 сентября. Kazakhstan Today - Вячеслав Банщиков покидает пост руководителя Алматинского зоопарка, передает Kazakhstan Today.

Банщиков принял решение о своем уходе с руководящей должности в пользу программы с поручением президента "Город без окраин", но приложит все усилия, чтобы заложенный им курс на обновление зоопарка сохранился, сообщила пресс-служба зоопарка в Instagram.

Приняв это решение, я остаюсь, как и был с 2017 года, спонсором Алматинского зоопарка, не снимаю с себя обязательства по завершению заявленных проектов", - заявил бывший руководитель учреждения.

В пресс-службе отметили, что за время работы в должности директора Банщиков сумел привлечь спонсорские средства в сумме более 230 млн тенге.

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