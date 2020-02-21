«Нужен ремонт». Байбек приехал в детский сад для особенных детей в Экибастузе

Экибастуз. 20 февраля. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек в рамках рабочей поездки в Павлодарскую область ознакомился с проблемными вопросами города Экибастуз, передает Kazakhstan Today.

Вместе с акимом области он осмотрел специальный детский сад "Алтынай", где воспитываются 138 детей с особыми потребностями. В последний раз капитальный ремонт здесь проводился более 10 лет назад. Кровля, фасад и система отопления находятся в аварийном состоянии. На встрече с родителями первый зампред правящей партии отметил, что поддержка и защита прав детей является приоритетом в работе "Nur Otan", поэтому будут приняты все меры для скорейшего решения данного вопроса.









Далее Бауыржан Байбек провел прием граждан в Экибастузской общественной приемной "Nur Otan". Среди рассмотренных вопросов на партийный контроль он взял и обращение 450 жителей села Сарыкамыс, вынужденных пользоваться питьевой водой из колодцев. По информации местных властей, работы по подведению централизованного водоснабжения завершат до конца года.

Первый зампред также встретился с работниками Экибастузской ГРЭС-1 и представителями профсоюзов горно-металлургической промышленности региона, чтобы обсудить вопросы и предложения по совершенствованию законодательства в сфере защиты социальных и трудовых прав.

В этот же день Бауыржан Байбек провёл несколько встреч с активными жителями города Павлодара. Вместе с представителями интеллигенцией, неправительственных организаций были рассмотрены актуальные проблемы региона, в том числе в сферах экологии, трудовой миграции, противодействия коррупции и др. Первый зампред подчеркнул, что по каждому вопросу "Nur Otan" будет заниматься системно, в том числе на законодательном уровне.

Стоит отметить, что вот уже несколько месяцев ведется работа по подготовке новых программ развития районов, городов и областей на ближайшие 5 лет, где будут отражены конкретные потребности граждан в каждом отдельном регионе с учётом местной специфики. В рамках этой работы в руководство партии "Nur Otan" планирует объехать все регионы, чтобы охватить все населенные пункты страны, в том числе самые отдаленные районы и села.

Накануне в ходе поездки в Павлодарскую область Бауыржан Байбек встретился с жителями села Новочерноярка, где почти 800 жителей 16 многоквартирных жилых домов живут без центрального отопления. Как заверило руководство региона, уже в этом году в селе будет построена котельная, которая также обеспечит теплом еще 5 социальных объектов, в том числе близлежащие школу, детский сад и врачебную амбулаторию.

Кроме того, непосредственно в областном центре была организована встреча с жителями микрорайона Второй Павлодар, где уже несколько лет существует серьезная проблема ежегодного подтопления частных домов талыми и грунтовыми водами. На встрече также были озвучены претензии касательно прозрачности тарифов, стоимости приборов учета воды к местному монополисту ТОО "Павлодар-Водоканал". Бауыржан Байбек поручил уже в ближайшее время провести на площадке партии открытые слушания с привлечением всех заинтересованных органов.

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