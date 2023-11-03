ЧП на шахте Костенко: депутат потребовал привлечь к уголовной ответственности виновных в трагедии

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Шымкент. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На заправках Шымкента возник дефицит сжиженного газа.





С самого утра водители выезжают в поисках горючего и простаивают часами в очередях на АЗС. А уже днем на заправках таблички "Газа нет". Такая картина для жителей Шымкента не нова: ежегодно на юге не хватает топлива. А эксперты говорят, ситуация только будет ухудшаться, сообщает "31 канал"





В Минэнерго пояснили, что южные АЗС несвоевременно заключали и оплачивали договоры. Доставка затянулась. Сейчас Шымкентский нефтеперерабатывающий завод отгрузил 642 тонны газа. В ближайшее время, обещают в Минэнерго, ситуация в мегаполисе стабилизируется.





По словам эксперта нефтегазовой отрасли Олжаса Байдильдинова, ситуация будет только ухудшаться. Потребление газа растет с каждым годом. Если раньше в год казахстанцы расходовали 1,4 миллиона тонн голубого топлива, то уже в следующем году прогнозируют больше двух миллионов тонн. При этом производство, говорит эксперт, снижается. Это невыгодно - цена не покрывает расходы. Продавать газ должны дороже, говорит эксперт. Дефицит может перекрыть импортный, российский газ, но и там его стоимость выше.





Мы могли бы в теории оттуда импортировать, но, естественно, цена будет другой. У них там сейчас цена на внутреннем рынке 130-150 тенге в зависимости от субъекта Российской Федерации. С учетом логистики и так далее это будет 170-180 тенге", - сказал Олжас Байдильдинов.





Мощностей казахстанских НПЗ не хватает, а для того, чтобы расширить производство, потребуются вложения и годы. При этом все больше автолюбителей пересаживаются на авто с голубым топливом ради экономии. В Минэнерго ранее уже предупредили, что, вероятнее всего, цена на автогаз будет расти.



