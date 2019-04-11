Дата завершения отопительного сезона в столице пока неизвестна

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - Отопительный сезон в Нур-Султане подходит к концу, но точная дата его завершения пока неизвестна, передает Kazakhstan Today.

Подача тепла в дома горожан будет приостановлена при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10 градусов и выше в течение пяти суток, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Городские власти информируют, что в соответствии с законом "О местном государственном управлении и самоуправлении", а также Правилами подготовки и проведения отопительного сезона при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10 и выше в течение пяти суток принимается решение местного исполнительного органа (маслихата) об окончании отопительного сезона.

Отмечается, что отопительный сезон в Нур-Султане проходит в штатном режиме. Температурный режим работы тепловых сетей организован в соответствии с утвержденной режимной картой. Энергоисточники обеспечены нормативным запасом топлива.

С начала отопительного сезона на энергоисточниках, а также на сетях тепло-, электро- и водоснабжения аварий, отказов 1-й степени не зарегистрировано. На объектах социального, культурного и бытового назначения отопительный сезон проходит без срывов, температурный режим в зданиях в пределах нормы, подача тепловой энергии соответствует нормативам и тепловым нагрузкам", - сообщили в управлении топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства.

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