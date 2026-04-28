Декана освободили от должности после утечки данных в КазНУ
По словам главы Миннауки, причиной неоднократных утечек данных студентов стал человеческий фактор
Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - После выявленной утечки персональных данных в Казахском национальном университете имени аль-Фараби декан и ряд сотрудников были освобождены от должностей, сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в кулуарах мажилиса.
В случае КазНУ все-таки был, скажем так, человеческий фактор, и освобождены от должности декан и еще несколько сотрудников. Мы привлекли сотрудников Службы государственной охраны, у нас несколько семинаров прошло уже, обучаем всех сотрудников, которые ответственны за сохранение информации, кибербезопасность и защиту данных. Через единую платформу высшего образования также будет проведена определенная работа, чтобы все эти данные были обезличены", - цитирует министра МИА "Казинформ".
Ранее сообщалось, что прокуратура Алматы начала проверку по факту распространения персональных и медицинских данных студентов КазНУ имени аль-Фараби.
Напомним, КазНУ не впервые сталкиваются с утечкой информации. Два года назад в соцсети попали врачебные тайны студенток вуза. Как пояснил глава Миннауки, был некий список студентов, не прошедших флюорографию, в котором не убрали поле с личными данными студенток.
Сотрудник медицинского центра направил список студентов, которые не прошли флюорографию. При этом не убрал поля, содержащие дополнительную медицинскую информацию. По сути дела, он должен был просто дать список студентов, где там по метке вот эти не прошли флюорографию. Сотрудник деканата тоже не увидел и не посчитал важным. И вот как есть полученный файл, взял и сделал рассылку по всему деканату", - рассказал Саясат Нурбек.
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК попросило студенток, данные которых оказались в списках, обратиться в министерство с соответствующим заявлением, приложив материалы по нарушению, для привлечения к административной ответственности виновных. По указанию прокуратуры Алматы начато досудебное расследование.
Депутат сената Ольга Булавкина заявила, что утечка "списка девственниц" университета КазНУ в Алматы - это вопиющий случай. И все, включая ректора, должны нести ответственность.
27.04.2026, 14:00 99746
Новую систему реагирования на буллинг и насилие над детьми вводят в Казахстане
Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Новый межведомственный алгоритм реагирования на случаи буллинга, насилия, жестокого обращения с детьми вводят в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.
Совместный приказ принят в рамках реализации Закона Республики Казахстан "О профилактике правонарушений". Документ впервые четко распределяет зоны ответственности между полицией, организациями образования, медицинскими работниками и органами опеки", - уточнили в пресс-службе.
Как пояснили в ведомстве, теперь любая информация о нарушении прав ребенка запускает обязательную цепочку действий с конкретными сроками и ответственными лицами.
Главным нововведением системы стало внедрение института кейс-менеджеров, обеспечивающего персональную ответственность за каждый случай. За каждым выявленным инцидентом закрепляется конкретный специалист, который координирует работу всех служб и сопровождает ребенка до полного восстановления его прав", - проинформировали в министерстве.
По информации пресс-службы, такой подход исключает "размывание" ответственности между ведомствами и обеспечивает непрерывную поддержку пострадавшего.
Кроме того, впервые закреплены четкие сроки реагирования: информация о факте насилия передается во все уполномоченные органы незамедлительно.
В течение 1 часа данные направляются в орган по защите прав детей, в течение 1 рабочего дня назначается кейс-менеджер и проводится обследование условий жизни ребенка. На передачу материалов в комиссию по делам несовершеннолетних отводится не более 3 рабочих дней", - добавили в ведомстве.
Напомним, в Казахстане подавляющая часть обвиняемых в травле детей отделываются предупреждением.
25.04.2026, 19:48 223121
Картофель по завышенным ценам продавали на рынке в ЗКО
Уральск. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Завышение цен на картофель выявили на оптово-розничном рынке "Алтын Алма" в Западно-Казахстанской в ходе проверки региональной комиссии, сообщили в Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан.
Проверка установила, что стоимость картофеля формировалась с участием лишних посредников, из-за чего цена для покупателей достигала 230-250 тенге за килограмм. По итогам проверки два посредника были исключены из цепочки поставок.
При этом в ведомстве уточнили, что для стабилизации цен на рынок организованы прямые поставки из стабилизационного фонда. В результате картофель поступил в продажу по 165 тенге за килограмм при закупочной цене 145 тенге.
Предпринимателям также напомнили о необходимости соблюдения предельной торговой надбавки и других требований законодательства.
В Минторговли добавили, что с начала 2026 года в ЗКО выявлено 47 фактов превышения торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары. По всем нарушениям приняты административны меры.
Напомним, что в Казахстане на второй квартал установлен минимальный уровень цен на отдельные виды товаров.
24.04.2026, 20:36 280526
В Алматы не осталось земель под ИЖС
Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы нет свободных земельных участков, которые можно было бы выдавать под индивидуальное жилищное строительство, сообщает МИА "Казинформ".
С учетом того, что, согласно функциональному зонированию, в границах города Алматы не предусматриваются территории для развития индивидуального жилищного строительства, постановка на очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) не производится, посредством портала электронного правительства в Алматы также не осуществляется. Земельные участки под ИЖС не предоставляются", - сообщили изданию в управлении земельных отношений Алматы.
Как отметили в акимате, жилье в городе планируют развивать за счет многоэтажной и малоэтажной плотной застройки, а также реконструкции существующих жилых районов.
Напомним, за последние 15 лет город Алматы значительно расширился. В 2011 году по указу президента в состав мегаполиса были включены земли Алматинской области - 1330,25 гектара из Илийского, Карасайского и Талгарского районов. В 2012 году территория города увеличилась еще на 11 920,93 гектара. Последние изменения произошли в 2014 году, когда был образован Наурызбайский район, включивший части Бостандыкского и Ауэзовского районов, а также территорию Карасайского района области.
После расширения в состав города вошли значительные территории дачных массивов, однако их целевое назначение во многих случаях осталось "садоводство", то есть участки формально не переведены в статус жилой застройки. В результате внутри городской черты сформировались жилые зоны с дачным назначением. При этом стоимость таких участков ниже, чем у земель с городским статусом, что вызывает вопросы у жителей, проживающих там на постоянной основе.
Ранее эксперты заявили, что генплан развития Алматы до 2040 года не отвечает реалиям и потребностям мегаполиса.
24.04.2026, 20:09 283381
Демонтируют ли развлекательный комплекс среди кладбищ: акимат рассматривает вопрос
Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы продолжает рассматривать запрос Kazakhstan Today о возможном демонтаже частного развлекательного комплекса Gorki.kz в Бостандыкском районе, расположенного среди кладбищ, передает корреспондент агентства.
В рамках рассмотрения данного обращения направлен запрос, ответ на который в настоящее время ожидается. В связи с вышеизложенным прошу продлить срок рассмотрения данного обращения для всестороннего и детального рассмотрения, а также получения необходимой информации", - сообщили в управлении.
Напомним, этой зимой в предгорной зоне Алматы компания Gorki.kz организовала массовые катания с возведением горок. Площадка при этом расположена в непосредственной близости от трех кладбищ, два из которых являются мусульманскими. Информационное агентство Kazakhstan Today неоднократно поднимало вопрос о работе этого объекта.
Заместитель акима Алмасхан Сматлаев подтвердил наличие нарушений на указанном участке. По информации заместителя акима, территория площадью 18 гектаров находится в частной собственности, однако ее целевое назначение - сельскохозяйственные угодья. Организация массовых развлекательных мероприятий на землях данной категории является нарушением законодательства.
На данный момент площадка не функционирует, однако ее конструкции до сих пор остаются на месте и не демонтированы. Несмотря на благоприятные погодные условия, работ по разбору и вывозу сооружений не проводится: объект продолжает возвышаться посреди захоронений, что вызывает дополнительную обеспокоенность среди местных жителей. Собираются ли его демонтировать, остается неизвестным. Между тем акимат Алматы регулярно отчитывается о сносе незаконно возведенных объектов в различных районах города. Среди основных причин сноса отсутствие - разрешительных документов.
24.04.2026, 19:00 283381
Зачем в Алматы закрывают арыки, объяснили в акимате
Частичное накрытие осуществляется в целях повышения безопасности пешеходов и снижения риска ДТП
Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Арычная система на отдельных участках города Алматы частично накрывается в рамках модернизации городской инфраструктуры, сообщили в управлении развития общественных пространств Алматы.
Арыки являются важной частью исторического облика Алматы, однако значительная их часть сегодня фактически выполняет функцию ливневой канализации. В современных условиях города проводится поэтапное приведение этой системы к актуальным стандартам безопасности и комфорта", - проинформировали в акимате.
В акимате отметили, что частичное накрытие осуществляется в целях повышения безопасности пешеходов и снижения риска дорожно-транспортных происшествий; обеспечения санитарного состояния и упрощения обслуживания системы; создания условий для развития озеленения и внедрения системного полива.
При этом, как уточнили в акимате, функционирование системы водоотведения полностью сохраняется - обеспечивается отвод ливневых и талых вод, а доступ для обслуживания осуществляется через специальные технические решения.
Ранее сообщалось, что мужчина утонул в арыке во время сильных дождей в Алматы.
23.04.2026, 17:29 354606
У приюта для бездомных животных в Алматинской области изымают землю
Конаев. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Владелица приюта для бездомных животных ZooHome Евгения Мамаева в соцсетях сообщила, что, согласно решению суда, участок, на котором расположен приют, изымают в пользу государства.
По словам руководительницы, в настоящее время в приюте проживает более 600 питомцев.
Суд города Конаева вынес решение об изъятии нашей земли в фонд государства. Земля моя и находится в моей частной собственности. Землю я покупала 5 лет назад, и на данный момент вынесено решение суда о том, чтобы просто забрать. Мою землю, на которой живут не два человека и не три человека, а сотни животных, которых спасали годами", - рассказала женщина.
Евгения Мамаева уточнила, что причиной изъятия стало нецелевое использование земли. Она утверждает, что участок размером 2 гектара отберут без какой-либо компенсации.
Напомним, на днях мажилис РК одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность их умерщвления.
По словам одного из инициаторов законопроекта депутата мажилиса Едила Жанбыршина, государство планирует сэкономить миллиарды тенге за счет эвтаназии бродячих собак.
Законопроект вызвал волну возмущения среди активистов, зоозащитников и простых казахстанцев. Некоторые их них даже предложили демонтировать недавно установленный памятник спасению собаки в Алматы, назвав его установку "отвратительным лицемерием".
По мнению зоозащитников, принятые поправки делают государство карателем.
23.04.2026, 16:37 293151
КГД заявил об устранении проблем с оплатой соцплатежей самозанятых Эксклюзив КТ
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан ответили на жалобы самозанятых казахстанцев на невозможность оплатить обязательные отчисления, передает корреспондент агентства.
При осуществлении оплаты социальных платежей лицами, применяющими СНР для самозанятых, действительно наблюдались технические затруднения. В настоящее время сомазанятые лица могут оплачивать социальные платежи, оплата проходит, все работает в штатном режиме", - заявили в комитете в ответ на запрос Kazakhstan Today.
Напомним, вчера в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились казахстанцы с жалобами. По словам читателей, при попытке оплатить обязательные пенсионные взносы, ОПВР, социальные отчисления и медицинское страхование через банковские приложения платежи не проходят и спустя некоторое время возвращаются на счет отправителя. В причинах отмены платежа указывается следующее "Период в списочной части не совпадает с данными КГД".
Также самозанятые опасаются, что из-за невозможности своевременно перечислить платежи им могут быть начислены пени и даже штрафы.
Стоит отметить, что проблемы с оплатой также наблюдались в прошлом месяце. Тогда платежи тоже не проходили и возвращаются на счет отправителя.
Ранее начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today жалобы самозанятых казахстанцев на невозможность оплатить обязательные отчисления.
По его словам, если гражданин предпринимал реальные действия для уплаты обязательных платежей, однако не смог их выполнить по причинам, связанным с техническими сбоями банковских или государственных систем, применение штрафных санкций является незаконным.
28.04.2026, 10:09Казахстан перенаправит 260 тыс. тонн нефти из-за корректировки транзита по "Дружбе" 28.04.2026, 09:45Казахстанцев в мае ждет 14 выходных 28.04.2026, 10:42Страны СНГ будут обмениваться данными мониторинга радиационной обстановки 28.04.2026, 10:40В Алматы ликвидировали крупную фрод-сеть телефонных мошенников 28.04.2026, 09:14ЕНТ-2026: прием заявлений завершен
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?