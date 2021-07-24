До 30 сентября необходимо вывезти временно ввезенные в РК транспортные средства - ДГД

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АЛМАТЫ. 23 ИЮЛЯ - Департамент государственных доходов по Алматы сообщает, что Совет Евразийской экономической комиссии Решением №25 от 5 апреля 2021 года продлил до 30 сентября 2021 года сроки нахождения на таможенной территории Евразийского экономического союза автомобилей и других транспортных средств, временно ввезенных из иностранных государств физическими лицами для личных нужд.

Сообщается, что указанным решением также приостановлено течение 18-месячного срока, когда возможен льготный беспошлинный ввоз на таможенную территорию Союза личного имущества иностранными гражданами, получившими статус лица, переселившегося на постоянное место жительства в Союз, беженца, вынужденного переселенца.

В целях недопущения возникновения негативных финансовых последствий для физических лиц, во владении которых находятся такие транспортные средства, просим обеспечить возможность вывоза с таможенной территории союза вышеупомянутых транспортных средств и информируем, что в случае их невывоза до 30 сентября 2021 года таможенные пошлины, налоги будут подлежать уплате в полном объеме", - проинформировали в департаменте госдоходов.

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