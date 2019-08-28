До 80 километров в час увеличат допустимую скорость и на улице Саина в Алматы

Алматы. 27 августа. Kazakhstan Today - Допустимый скоростной режим по улице Саина в Алматы будет увеличен до 80 километров в час, передает Kazakhstan Today.

Ранее в полиции города сообщили, что с полуночи 27 августа в Алматы будет возвращен допустимый скоростной режим в 80 километров в час на проспекте Аль-Фараби и Восточной объездной автомобильной дороге. Исключением являются участки от поворота в микрорайон Баганашыл до улицы Ходжанова и на уровне улицы Малая Желтоксан. Там остался прежний скоростной режим - 60 километров в час, пишет inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

При этом мы уточняли, что по улице Саина в эти дни проводился дополнительный анализ дорожной обстановки и аварийности. В результате допустимый скоростной режим на этой магистрали будет увеличен до 80 километров в час. Камеры автоматизированной информационной системы "Безопасность дорожного движения" уже технически перенастроены, дорожные знаки будут заменены до конца рабочего дня", - проинформировал начальник управления административной полиции департамента полиции Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

Горожане негативно отреагировали на нововведения , оставив большое количество комментариев в соцсетях. Некоторые горожане предложили на указанных дорогах установить регулируемое, то есть меняющееся ограничение скорости в зависимости от трафика либо использовать для регулирования скорости потоков систему "Сергек".

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