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До 80 километров в час увеличат допустимую скорость и на улице Саина в Алматы

27.08.2019, 09:35 10018
До 80 километров в час увеличат допустимую скорость и на улице Саина в Алматы
Алматы. 27 августа. Kazakhstan Today - Допустимый скоростной режим по улице Саина в Алматы будет увеличен до 80 километров в час, передает Kazakhstan Today.
 
Ранее в полиции города сообщили, что с полуночи 27 августа в Алматы будет возвращен допустимый скоростной режим в 80 километров в час на проспекте Аль-Фараби и Восточной объездной автомобильной дороге. Исключением являются участки от поворота в микрорайон Баганашыл до улицы Ходжанова и на уровне улицы Малая Желтоксан. Там остался прежний скоростной режим - 60 километров в час, пишет inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.
 

При этом мы уточняли, что по улице Саина в эти дни проводился дополнительный анализ дорожной обстановки и аварийности. В результате допустимый скоростной режим на этой магистрали будет увеличен до 80 километров в час. Камеры автоматизированной информационной системы "Безопасность дорожного движения" уже технически перенастроены, дорожные знаки будут заменены до конца рабочего дня", - проинформировал начальник управления административной полиции департамента полиции Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

 
Напомним, средняя скорость движения на проспекте Аль-Фараби, улице Саина и Восточной объездной автомобильной дороге была снижена с 15 января 2019 года с целью снижения уровня смертности на дорогах
 
Горожане негативно отреагировали на нововведения, оставив большое количество комментариев в соцсетях. Некоторые горожане предложили на указанных дорогах установить регулируемое, то есть меняющееся ограничение скорости в зависимости от трафика либо использовать для регулирования скорости потоков систему "Сергек".
 
 

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