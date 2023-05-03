02.05.2023, 14:35 67991
Дорожные специалисты Казахстана и Китая заключили меморандум о сотрудничестве
Казахстанские специалисты перенимают китайский опыт строительства дорог
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты КаздорНИИ отправились в Китай для ознакомления с нормативным регулированием, проектированием, строительством, эксплуатацией и экономикой дорожного строительства соседней страны. В состав делегации вошли вице-президент института Ерик Амирбаев, директор департамента дорожно-строительных материалов и новых технологий Асель Нугманова и другие.
Как сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, казахстанские специалисты также познакомятся с технической базой дорожно-строительной отрасли КНР.
В ходе рабочих встреч институт уже заключил меморандум о сотрудничестве с Транспортным институтом Цзянсу (Jiangsu Transportation Institute).
Подписан меморандум о сотрудничестве с JSTI, обсуждены вопросы по установлению и организации дорожно-исследовательского института двух стран, рассмотрены вопросы по реформированию нормативно-технической базы в КНР, изучена процедура внедрения новых технологий. Также обсуждены дальнейшие планы по тесному сотрудничеству", - отметила Нугманова.
Напомним, АО "КаздорНИИ" ведет работы по реформированию нормативно-технической базы автодорожной отрасли Республики Казахстан. Эксперты разрабатывают новую структуру нормативной базы дорожной отрасли с учетом новых технологий и мировой практики. К реализации этой задачи планируется привлечь опыт ведущих специалистов стран ближнего и дальнего зарубежья. В связи с этим в настоящий момент инициировано заключение соответствующих меморандумов о сотрудничестве.
Дорожные эксперты отмечают значительный рост качества дорожного строительства в КНР за последние десятилетия. Китай имеет богатый опыт быстрого развития скоростных шоссе и прочих автомобильных дорог высокого класса.
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03.05.2023, 16:40 166
В Алматы платные парковки работают в штатном режиме
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Алматы. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы городские парковки работают в штатном режиме. Специалистами ведется контроль за их работой. Об этом сообщили в городском акимате.
Не так давно платные парковки мегаполиса были возвращены в коммунальную собственность города. Теперь ими управляет единый оператор - коммунальное государственно предприятие "Алматы паркинг". Городские парковки работают в штатном режиме. Плата взимается согласно тарифу. Специалистами ведется контроль за их работой", - проинформировали в акимате.
Отмечается, что в случае неуплаты выписываются штрафы.
Ранее сообщалось, что в конце прошлого года в Алматы создали госоператора платных парковок.
Напомним, 14 апреля 2022 года территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматы было начато досудебное расследование в отношении ответственных лиц проекта "Парковки Алматы" (A-Parking), которые подозревались в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. В марте текущего года подсудимым по делу о платных парковках был вынесен приговор.
03.05.2023, 09:32 21611
Режим ЧС просят объявить жители Егиндыкольского района Акмолинской области из-за проблем с водой
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Режим ЧС просят объявить жители Егиндыкольского района Акмолинской области из-за проблем с водой.
Отсутствие воды стало ужасной, но привычной реальностью для жителей Егиндыколя. На протяжении последних тридцати лет услугу здесь дают с перебоями. Иногда живительной влаги люди не видят месяцами. Местные власти говорят, проблема в устаревшем водопроводе. Он был построен больше полувека назад и в буквальном смысле рассыпается, сообщает телеканал "Астана".
Районный центр находится в 300 километрах от Кокшетау и в 170 - от столицы, но местные жители уверяют, живительной влаги у них не бывает иногда месяцами. А если она и появляется, то качество оставляет желать лучшего.
В день подается вода на час-два. Но при этом выдается с перебоями. Также она очень низкого качества. В воде можно найти песок и другие осадки. Теперь в последние пять лет проблема перешла все границы. У нас вода вообще не выдается, выдавалась лишь один раз недавно", - рассказал местный житель Темирболат Таскынбай.
Из-за отсутствия воды сельчане не могут заниматься ни животноводством, ни земледелием. Это уже привело к тому, что люди стали массово уезжать из этих мест. Те, кто остался, возят воду из других сел или берут из местного котлована.
То постоянно говорят, порывы за порывами, месяцами ждем. Я привозил с Новочеркасска, а сейчас берем воду, двадцатки в магазине, которые продаются, потому что ту воду уже невозможно пить", - говорит житель района Серик Мусин.
Основная проблема, из-за которой люди не дополучают воду, заключается в Нуринском водопроводе, который снабжает Коргальжинский, Егиндыкольский и Атбасарский районы. Трубы старые, а потому случаются прорывы, говорят специалисты.
Основная причина заключается в том, что магистральная труба районов Коргалжын, Егиндыкол и Атбасар построена в 69-70 году. Поэтому ежедневно происходят порывы на участках трубы. Не один раз, а несколько. Если происходят пять-шесть порывов, работа затягивается. Все трубы железные. Сейчас готова проектно-сметная документация. Будут заменены трубы на пластиковые", - сказал начальник отдела эксплуатации Нуринского группового водопровода Саид Бектореев.
Проблема настолько замучила местных жителей, что они создали общественное объединение. Теперь уже от его лица просят ввести в Егиндыкольском районе режим ЧС. По их мнению, только так можно ускорить решение проблемы.
От акима мы требуем объявления чрезвычайной ситуации из-за того, что в нашем районе Егиндыколе отсутствует водоснабжение питьевой воды. Для чего это нужно, для того, чтобы ускорить процесс нового водопровода, который на протяжении последних тридцати лет никак не может решиться", - сказал заместитель председателя ОО "ТІРШІЛІК-2023" Данияр Айнабаев.
Аким Егиндыкольского района согласен с требованиями сельчан. Осталось определиться с масштабами режима ЧС.
У нас три района, которые закреплены в этой проблеме. Коргалжынский район - 100%, Егиндыкольский район и Атбасарский район, село Ладыженка. Вопрос только в том, как мы будем объявлять, или область, или район", - аким Егиндыкольского района Ерлан Мухамедин.
Проектно-сметная документация ремонта водопроводной магистрали уже готова, рассказали представители Нуринского водопровода. Теперь они планируют проводить конкурс, в котором определятся с подрядной организацией. Она займется ремонтом труб. Правда, не понятно сколько времени уйдет на эти работы. И когда в домах местных жителей вода станет бежать постоянно.
03.05.2023, 08:15 24681
В Алматы родители не смогли записать детей в бесплатные секции и кружки
Фото: Depositphotos
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Алматы. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в 18.00 начался прием заявок от родителей в бесплатные секции и кружки на портале damubala.kz. Однако на платформе произошел сбой, в связи с чем большинство пользователей не смогли подать заявки.
Как сообщили на официальной странице damubala.kz в Instagram, "незадолго до открытия записи в очередь для города Алматы в Центре хранения и обработки данных (ЦОД), где расположены сервера, произошла авария".
Отключение электроэнергии привело к масштабному сбою доступа к использованию программного обеспечения. Нам сообщили об этом только в 17.50. Несмотря на то, что авария произошла на стороне хостинга, нам очень жаль, что новым пользователям не удалось записаться в очередь. Мы будем ждать, когда ситуация стабилизируется, и обязательно сообщим вам о новых сроках записи", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией запись в очередь не была реализована, соответственно, ни один ваучер не был распределен.
Позже операторы программы сообщили, что процесс постановки в очередь будет перезапущен 3 мая в 18.00.
Напомним, платформа damubala.kz была запущена для программы подушевого финансирования вместо ArtSport.
02.05.2023, 20:23 50851
Синоптики рассказали, в каких регионах Казахстана в мае ожидается засуха
Фото: Казгидромет
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В целом в мае в главных зерносеющих регионах увлажнение в основном ожидается около нормы, сообщает пресс-служба РГП "Казгидроет".
Оптимально влажные условия увлажнения предполагаются в Костанайской области в Карасуском районе, в Акмолинской области в Аккольском, Атбасарском и в Астраханском районах, в Восточно-Казахстанской области в Куршимском, Глубоковском, Зыряновском, Уланском, Катон-Карагайском районах и в Усть-Каменогорске, в Алматинской области в Талгарском районе.
В Кызылординской области ожидается наступление засухи в Аральском и в Казалинском районах, здесь прогнозируются дефицит осадков и высокие температуры.
На остальной территории страны увлажнение в мае предполагается близким к многолетним значениям.
В конце марта Казгидромет выпустил прогноз запасов влаги в почве перед весенним севом. По его данным, в целом складывающиеся условия будут благоприятны для зерносеющих регионов на севере страны.
9 марта Япония и ПРООН передали оборудование для прогнозирования и предупреждения засух Национальной гидрометеорологической службе Казахстана.
02.05.2023, 17:34 61456
Ушел из жизни российский модельер Валентин Юдашкин
Фото: wowjournal.ru
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Москва. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Дизайнер Валентин Юдашкин ушел из жизни после продолжительной болезни на 60-м году жизни.
При жизни талантливый дизайнер Валентин Юдашкин сделал неоценимый вклад в российскую моду. Его наряды носили Раиса Горбачева, Наталья Ветлицкая и другие именитые звезды", - сообщает Первый канал.
Юдашкин также разрабатывал форму для участников летних Игр 1996-го, которые проходили в Атланте. Позже модельер создавал костюмы для российских фигуристов Татьяны Навки, Романа Костомарова и Евгения Плющенко.
Причиной ухода стала онкология.
В 2016 году у Юдашкина обнаружили рак почки, а после - метастазы в голове. Кутюрье мужественно переносил все тяготы болезни, не переставая работать. Ему было 59 лет. До своего 60-летия кутюрье не дожил всего полгода", - пишет tsargrad.tv.
За два дня до кончины Юдашкина мир моды потерял еще одного российского кутюрье - Вячеслава Зайцева. Мэтр скончался на 86 году жизни после тяжелой болезни.
02.05.2023, 12:38 73151
В Алматы 356 горожан обратились к медикам с укусами клещей
Зарегистрирован всего один лабораторно подтвержденный случай энцефалита.
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Алматы. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По данным еженедельного мониторинга, с начала эпидсезона текущего года в медицинские организации города обратились 356 пострадавших с укусами клещей, в том числе детей - 187 (52,5%). При этом зарегистрирован всего один лабораторно зарегистрированный случай энцефалита, сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач города Алматы Касымхан Алпысбайулы.
По словам главного санврача города, отмечается снижение количества пострадавших от укусов клещей в 1,5 раза. Всем пострадавшим от укусов клещей своевременно оказана экстренная помощь с введением противоклещевого иммуноглобулина.
В городе прививки можно получить в городских поликлиниках по месту жительства (или по месту прикрепления) бесплатно после консультации врача. Курс вакцинации состоит их двух прививок с интервалом 1-7 месяцев. Прививки можно проводить в течение всего года, в том числе и в эпидсезон. Наиболее оптимальный интервал между первой и второй прививками равен 5-7 месяцев (осень-зима). Посещение очага клещевого энцефалита в эпидсезон допускается не раньше чем через 2 недели после проведения второй вакцинации", - сообщил Касымхан Алпысбайулы.
Ревакцинацию проводят однократно через год после завершения курса вакцинации. Последующие отдаленные ревакцинации проводят каждые три года однократно. Согласно инструкции вакцина против клещевого энцефалита рекомендована детям с 3 лет и взрослым.
К контингенту, подлежащему вакцинации против клещевого энцефалита, относятся:
1) население, проживающее на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях;
2) прибывшие на эти территории лица, выполняющие следующие работы:
- сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные;
- по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения;
3) лица, посещающие эндемичные по клещевому энцефалиту территории с целью отдыха, туризма, работы на дачных и садовых участках;
4) лица, работающие с возбудителями клещевого энцефалита.
Клещевой энцефалит - опасная вирусная инфекция, которая встречается в стойких природных очагах, проявляется высокой температурой, интоксикацией и поражением нервной системы. Причиной заболевания является РНК-содержащий вирус клещевого энцефалита, который относится к роду флавовирусов. Вирус переносят иксодовые клещи, они же являются его главным резервуаром, информирует портал invitro.ru.
В организм человека вирус клещевого энцефалита попадает в первые минуты укуса клеща или, что происходит значительно реже, с молоком зараженной козы, еще реже - коровы. Первично вирус размножается и накапливается в клетках иммунной системы, затем выходит в кровь, поступает в лимфоузлы, печень, селезенку и другие органы. Там размножается и атакует нервные клетки шейного отдела спинного мозга, мозжечка, мозговых оболочек, оставаясь там надолго и проникая все глубже в ткани головного мозга.
Инкубационный период (от момента инфицирования до первых клинических проявлений) составляет в среднем 7-12 дней, но может варьироваться от 1 до 30 дней. Редко в этот период возникают предвестники заболевания - общее недомогание, слабость в мышцах конечностей и шеи, онемение кожи лица, головная боль, бессонница, подташнивание.
Болезнь начинается остро: с повышения температуры тела до 38-40°С, симптомов интоксикации (сильной слабости, быстрой утомляемости, нарушения сна), а также с симптомов раздражения оболочек головного мозга (тошноты, рвоты, резкой головной боли, невозможности прижать подбородок к груди).
Возникает заторможенность, спутанность сознания, покраснение лица, шеи, верхней половины туловища. Пациент может ощущать боль в мышцах всего тела, сильнее всего там, где впоследствии будут наблюдаться нарушения движения; может возникнуть онемение участков кожи или ощущение ползанья мурашек, жжения и др.
По мере развития заболевания появляются основные симптомы, которые и определяют его форму. Чаще всего клещевой энцефалит протекает по следующим клиническим вариантам:
- в виде лихорадки, продолжающейся 3-5 дней с явлениями общей интоксикации, но без признаков поражения нервной системы. Исходом является быстрое выздоровление;
- в виде поражения оболочек головного мозга (у взрослых встречается чаще всего), которое проявляется нестерпимой головной болью, головокружением, тошнотой и рвотой, не приносящей облегчения, светобоязнью; появляется вялость, заторможенность. Температура тела повышена, лихорадка продолжается 7-14 дней. Прогноз благоприятный;
- в виде поражения оболочек и вещества мозга, когда к симптомам раздражения мозговых оболочек добавляются нарушения движений в конечностях вплоть до параличей, нарушения зрения, слуха, речи, затруднение глотания и др. Иногда возникают судорожные припадки. Пациент плохо ориентирован в месте и времени, часто наблюдаются бред и галлюцинации. Восстановление происходит долго, нередко двигательные нарушения остаются пожизненно. Это тяжелая форма клещевого энцефалита, поэтому не исключен летальный исход;
- в виде поражения спинного мозга c развитием нарушений движений (парезов и параличей) в мышцах шеи и конечностей;
- в виде поражения нервных корешков и волокон с развитием нарушений чувствительности и движений в конечностях.
Клещевой энцефалит у детей чаще протекает в виде лихорадки или с признаками поражения оболочек головного мозга.
Иммунитет к вирусу после перенесенного клещевого энцефалита пожизненный.
Лечение клещевого энцефалита должно быть начато как можно раньше. В этих целях применяют противоклещевой иммуноглобулин, противовирусные препараты, воздействующие на РНК вируса, препараты интерферона, индукторы интерферона.
Проводят терапию, уменьшающую интоксикацию, улучшающую мозговое кровообращение, снижающую боль. По показаниям применяют противосудорожные, антиоксидантные препараты.
Возможны следующие осложнения клещевого энцефалита в остром периоде заболевания при поражении вещества мозга: отек головного мозга с последующим нарушением дыхания, сердечной деятельности и комой, кровоизлияния в ткань головного мозга.
При присоединении бактериальной инфекции развивается воспаление лор-органов, легких, почек и других систем организма.
Остаточные явления в виде парезов и параличей, атрофии мышц (уменьшении их массы) приводят к инвалидности. Возможны косметические дефекты - косоглазие, асимметрия лица и др.
02.05.2023, 09:53 79321
За розжиг костра в горах Алматы турист оштрафован почти на 350 тысяч тенге
с 20 марта текущего года на территориях государственного лесного фонда Алматы и Алматинской области объявлен пожароопасный период
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы за розжиг костра в Иле-Алатауском Национальном природном парке оштрафован 38-летний мужчина. Нарушителя оштрафовали на сумму 345 тысяч тенге, рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.
В ДЧС проинформировали, что с 20 марта текущего года в соответствии с приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира на территориях государственного лесного фонда Алматы и Алматинской области объявлен пожароопасный период. В это время весь личный состав ДЧС переведен на усиленный вариант несения службы, проводится мониторинг по предупреждению природных пожаров.
По данным ведомства, на территории города Алматы имеется 20 тыс.805 га. Иле - Алатауского национального парка. С начала года в Медеуском филиале Национального парка зарегистрировано два случая возгораний на территории природного парка. 23 апреля в Ущелье Алма-арасан, по пути следования на поляну Терра произошло загорание сухостоя на площади 0,5 Га. 27 апреля в Медеуском районе города, на территории Иле- Алатауского национального парка, в ущелье Просвещенец, произошло загорание двух валежников и сухостоя на южном склоне горы на общей площади 100 квадратных метров.
Чтобы недопустить природные пожары работают мобильные групп из числа сотрудников Департамента ЧС и полиции города Алматы. Помогают им нести службу конные и пешие патрули лесохозяйственных учреждений, также привлекаются волонтеры. Эти группы проверяют потенциально "горячие" точки, где могут возникнуть пожары. При рейдовых мероприятиях применяются беспилотные летательные аппараты (дроны) оснащенные тепловизорами и системой оповещения, автомобили оповещения, Как нам всем известно, территории природных парков расположенных на территории города имеют статус "Особо охраняемых природных территории", - рассказали спасатели.
В ведомстве предупредили, что факты розжига костров будут строго пресекаться, так как при засухе и жаркой погоде трава быстро воспламеняется, что может привести к пожару. Жителей и гостей южной столицы просят не бросать окурки на сухую траву, не оставлять бутылки, битое стекло, которые могут стать зажигательными линзами.
Особую опасность представляют люди, которые осознанно поджигают сухую траву, например, чтобы привести в порядок близлежащую территорию. К примеру, владельцы частных подворий и садоводы поджигают нескошенную, пересохшую от жаркого солнца траву и мусор", - сообщили в ДЧС Алматы.
В ведомстве подчеркнули, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, могут понести как административную, так и уголовную ответственность в зависимости от характера нарушения и причиненного ущерба.
За нарушение требований пожарной безопасности в лесах на особо охраняемых природных парков предусмотрена административная ответственность в размере 100 МРП (345 тыс. тенге), а в случаях наступления иных тяжких последствии предусмотрена уголовная ответственность в рамках статьи 204 УК РК (Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности либо повлекшее тяжкие последствия или причинившее особо крупный ущерб).
В пожароопасном периоде 2022 года за нарушение требований пожарной безопасности в лесах к административной ответственности привлечены 122 физических лица на общую сумму более 600 тыс. тенге.
K сведению отдыхающих. В Иле-Алатаускомнациональном парке имеются 14 специально оборудованных мест для приготовления горячей пищи (скамейка, стол, забетонированная площадка для розжига костров, мангалов) на территории ущелья Алмаарасан - 12 мест вдоль речки Б.Алматинка, р.Казачка, на "Бутаковке" - 2 места", - добавили в ДЧС.
02.05.2023, 09:40 80506
Массовая драка в Алматы: стали известны подробности
Фото: Скрин с видео
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Алматы. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на улице Розыбакиева возле торгового центра произошла массовая драка. Видео инцидента опубликовали очевидцы в соцсетях.
Позже певица Say Mo опубликовала отрывок из ролика и записала видео в Stories, информирует портал "Мой город".
Один мужик очень сильно избивал свою девушку. И сын моей подруги и двое его друзей хотели заступиться за нее, попросили его не делать этого, хотели остановить избиение. Но этот мужчина позвонил своим друзьям, которые, как гиены, прибежали и начали толпой избивать сына моей подруги и его друзей", - сообщила девушка.
В социальных сетях очевидцы писали, что проезжавшие мимо водители остановились и пытались прекратить драку. Видео зафиксировало момент избиения парня, еще двое молодых людей лежали избитые на земле. Один из нападавших взял предмет, похожий на большой камень, который выбили из его рук очевидцы. Нападавшие, увидев пришедших на помощь прохожих, скрылись.
На место происшествия прибыла вызванная заступниками полиция, один из нападавших был найден и задержан. Пострадавшие были направлены в больницу.
В полиции прокомментировали инцидент, сообщив, что по факту массовой драки в Алматы возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство).
Действиям каждого участника драки будет дана правовая оценка. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются", - проинформировали в полиции.
В пятницу пострадавшие от нападения обратились в Институт судебных экспертиз по городу Алматы для освидетельствования по факту нанесения телесных повреждений.
Пострадавшие и их родители 28 апреля в 15.45 обратились в Институт судебных экспертиз по городу Алматы по адресу: ул. Абдуллиных, 6, за освидетельствованием полученных травм к эксперту, который представился как Даулет Аубакиров. По словам пострадавших, данный специалист Института судебных экспертиз отказался проводить освидетельствование, сославшись на то, что у него закончился рабочий день, несмотря на то что график работы института на вывеске у входа в здание, свидетельствует о том, что учреждение работает с 09.00 до 18.30 с понедельника по пятницу. Более того, он в недопустимой форме высказался по поводу полученных пострадавшими повреждений, сказав, что не наблюдает повреждений, даже не начав процедуру освидетельствования.
При этом эксперт отказался дать пострадавшим письменный отказ с указаниями официальных причин и захлопнул дверь перед посетителями со словами, что он не желает ничего объяснять.
Между тем граждане обратились к эксперту в рабочее время для выполнения его служебных обязанностей, причем после получения всех медицинских справок, свидетельств и документов в правоохранительных органах, на которое у них ушла вся предыдущая часть дня.
Когда пострадавшие и их родители попытались еще раз на ходу уговорить эксперта принять их, тот на повышенных тонах заявил, что они "пытаются потрогать" его, и с этими словами удалился из служебного помещения.
Таким образом, по мнению посетителей, "эксперт, будучи сотрудником Министерства юстиции РК, не исполнил своих служебных обязанностей в рабочее время на рабочем месте, проявил неуважение к налогоплательщикам, пришедшим к должностному лицу, и, как нам кажется, нарушил требования к госслужащим по приему граждан", отметили пришедшие на прием.
Мы обратились в Институт судебных экспертиз по городу Алматы для освидетельствования пострадавших на предмет нанесения телесных повреждений, один из них - с контузией глаза третьей степени, которая в Институте глазных болезней была отнесена к категории тяжких, в результате жестокого избиения уличными хулиганами", - рассказали заявители.
Стоит отметить, что после данного инцидента в тот же день указанных граждан приняли для освидетельствования в Институте судебных экспертиз Алматы по адресу: ул. Казыбек би, 117.
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