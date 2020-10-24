ЕНПФ призывает казахстанцев не передавать свои персональные данные третьим лицам

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) предупредил казахстанцев, что в социальных мессенджерах участились случаи мошеннических предложений о предоставлении выписки с индивидуального пенсионного счета за определенную плату, передает Kazakhstan Today.

Напоминаем, что каждый вкладчик ЕНПФ имеет право бесплатно получить все сведения со своего пенсионного счета, любым из выбранных способов информирования: посредством личного кабинета на сайте www.enpf.kz или в мобильном приложении ENPF; посредством электронной почты на адрес, представленный в ЕНПФ; на портале электронного правительства www.egov.kz; посредством почты; при личном обращении в отделения АО "ЕНПФ", - сообщили в пресс-службе фонда.

Отмечается, что с помощью электронного способа получения выписки можно не выходя из дома в любое время проверять свой индивидуальный пенсионный счёт.

Вы можете получать выписку через личный кабинет на сайте enpf.kz или через портал электронного правительства egov.kz. Для входа достаточно зарегистрироваться на сайте и ввести свои данные и пароль либо использовать электронную цифровую подпись (ЭЦП) или одноразовый пароль, который придет на Ваш номер телефона, зарегистрированный в базе mgov.kz. Либо можно воспользоваться обновлённым мобильным приложением для смартфонов и планшетов. В приложении ENPF доступно два способа авторизации: ввести ИИН и пароль либо использовать электронную цифровую подпись, также пользователь может воспользоваться последующим входом посредством Touch ID или Face ID при их наличии на мобильном устройстве. Мобильное приложение доступно на казахском и русском языках, в Google Play, AppStore и Huawei AppGallery", - проинформировали в фонде.

Кроме того, работники ЕНПФ всегда готовы оказать вкладчикам (получателям) консультацию по вопросам накопительной пенсионной системы и дистанционное сопровождение получения электронных услуг посредством: обращения по телефону у дежурных сотрудников региональных отделений (список размещен на сайте enpf.kz); обращения в call-центр по короткому номеру 1418; чат-бота в Whatsapp и Viber по номеру +7 777 000 14 18; онлайн-консультанта на корпоративном сайте www.enpf.kz; направления обращений по электронной почте enpf@enpf.kz; аккаунтов в социальных сетях: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Twitter, Одноклассники.

Важно помнить, что данные вкладчика о его накоплениях на индивидуальном пенсионном счёте защищены по статье 57 "Тайна пенсионных накоплений" закона "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан".

ЕНПФ убедительно рекомендует не передавать свои персональные данные третьим лицам, а проверять выписку самостоятельно", - резюмировали в фонде.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства