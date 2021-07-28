АЛМАТЫ. 27 ИЮЛЯ -27 июля заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров наградил победителей городского этапа общенационального конкурса "Мерейлі отбасы" - семью Ахметовых, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Конкурс "Мерейлі отбасы" проводится в целях укрепления института семьи, нравственности, духовности, признания важности ответственного супружества повышения ответственности родителей в воспитании детей; демонстрации и широкой пропаганды семейных ценностей, заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных и пожилых родителях.

Национальный конкурс "Мерейлі отбасы" учрежден Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в 2013 году. Конкурс стал традиционным: выявляются семьи, внесшие вклад в развитие нашей страны, что очень важно для духовности и поддержания здорового общества. Конкурс наглядно показывает, что семья является источником таланта детей, настроения, ценностей. Победителями нашего города являются семьи, которые станут примером для многих поколений алматинцев и казахстанцев", - поздравил победителей заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров и пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Для участия в городском этапе конкурса заявки подали 142 семьи. Победителем стала семья Ахметовых из Наурызбайского района. Семейная чета Ахметовых оба являются врачами, по стопам родителей пошла младшая дочь и внуки.

Мы очень благодарны за такое внимание, раньше такого мы не видели. Нам очень приятно, что нашу семью заметили и сделали замечательный подарок. Нам очень радостно, что наша семья является образцом для других и мы внесли вклад в развитие нашей Родины. Мне - 85 лет, моему супругу 90 лет. В этом году мы отмечаем железную свадьбу - 65 лет совместной жизни. Всех своих внуков я воспитала как родных детей, они сегодня являются успешными людьми. Мы рады, что нашей семье оказали почёт и уважение", - сказала Кунсары Ахметова.

В состав городской комиссии по проведению конкурса вошли инспектор акима города по делам женщин и семейно-демографической политике, руководители городских управлений, представители НПО, члены Общественного совета города Алматы, общественные деятели и так далее.

В Алматы также были награждены семьи, победившие на районном уровне:

Алатауский район - семья Изтилеуовых, посвятившая свой трудовой путь сфере образования, вырастившая не одно поколение молодежи. Они основали учебный центр Zerde Education с целью повышения знаний учащихся;

Алмалинский район - семья Сыдыковых, трудятся в сфере образования, искусства и безопасности;

Ауэзовский район - семья Биляловых, все члены которой работают в сфере образования;

Бостандыкский район - семья Бестембаевых внесла существенный вклад в области медицины;

Жетысуский район - семья Шоманбаевых, которая вносит вклад в экономику и сферу предпринимательства. Глава семьи совмещает предпринимательство с благотворительностью;

Медеуский район - многодетная семья Дарибаевых, воспитывающая шестерых детей, преуспевающих в учебе и спорте;

Турксибский район - многодетная семья Абилгазы, это представители искусства, члены семьи которой посвятили свою жизнь поэзии, литературы, музыке. Творческий опыт семьи Абилгазы, состоящей из семи поколений, насчитывает более ста лет.

Мероприятие проводилось в строгом соблюдении эпидемиологических норм без массового скопления людей. Участники, пришедшие на награждение, входят в число вакцинированных.

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