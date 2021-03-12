Факт картельного сговора во время торгов на закуп медоборудования установили в СКО

Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана выявило картельный сговор при торгах на закуп медицинского оборудования в Северо-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

По результатам проведенного антимонопольным департаментом СКО расследования, в 2019 году установлен факт антиконкурентного соглашения (картеля) в действиях участников торгов по закупкам медицинского оборудования ТОО "Гелика" и ТОО "Аманат". Путем картельного сговора субъекты создавали "мнимую конкуренцию", представляя поочередно заведомо проигрышные предложения посредством установления цены, соразмерной выделенной заказчиком. Таким образом, субъекты создавали наиболее выгодные условия для заключения договоров государственных закупок с медицинскими организациями. Рассматривая дело, суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу, что собранных департаментом доказательств картельного сговора недостаточно, и на этом основании вынесли решения в пользу субъектов рынка. При этом должная правовая оценка косвенным доказательствам, которые свидетельствовали о наличии картеля, не была дана", - сообщили в пресс-службе агентства.

По ее информации, в Верховном суде, изучив материалы дела на совокупность косвенных (непрямых) доказательств, пришли к выводу, что в действиях вышеуказанных субъектов доказан факт антимонопольного нарушения - картельного сговора. Постановлением Верховного суда решения судов первой и апелляционной инстанции были отменены.

В адрес ТОО "Гелика" внесено предписание о прекращении и устранении нарушений законодательства в области защиты конкуренции, а также возбуждено административное производство. Специализированным административным судом города Петропавловска наложен штраф в размере 1 741 369 тенге, с конфискацией монопольного дохода на сумму 3 402 758 тенге. Постановление суда не вступило в законную силу. Вынесенное предписание исполнено", - уточнили в ведомстве.





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