Глава МВД поддержал решение о возвращении скоростного режима на Аль-Фараби и ВОАД в Алматы

Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев поддержал решение акима Алматы о возвращении скоростного режима на улице Аль-Фараби и ВОАД, передает корреспондент агентства.

Как отметил министр, улица Аль-Фараби изначально была предусмотрена под скоростной режим 80 километров в час.

На этой улице практически нет светофоров и левых разворотов. По международным стандартам, по тому, как эта улица строилась, нет препятствующих ограничений. Я считаю, что аким принял правильное решение", - заявил Тургумбаев в комментарии журналистам.

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