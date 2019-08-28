Глава МВД поддержал решение о возвращении скоростного режима на Аль-Фараби и ВОАД в Алматы

Как отметил министр, улица Аль-Фараби изначально была предусмотрена под скоростной режим 80 километров в час.
На этой улице практически нет светофоров и левых разворотов. По международным стандартам, по тому, как эта улица строилась, нет препятствующих ограничений. Я считаю, что аким принял правильное решение", - заявил Тургумбаев в комментарии журналистам.
Напомним, новый скоростной режим на Аль-Фараби и Восточной объездной автодороге в Алматы начал действовать с сегодняшнего дня. Такое решение ранее принял аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. Также допустимую скорость до 80 километров в час увеличат и на улице Саина.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства