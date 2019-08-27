Новый скоростной режим на Аль-Фараби и ВОАД в Алматы начнет действовать с полуночи

Как сообщили в городском департаменте полиции, подготовительная работа по изменению скоростного режима уже завершена, техническая работа финиширует сегодня вечером.
Уже с 00.00 на вышеуказанных участках будет действовать новый допустимый скоростной режим - 80 километров в час. На двух участках проспекта Аль-Фараби предусмотрен прежний скоростной режим - 60 километров, с учетом аварийности и наличия опасных поворотов: от поворота в микрорайон Баганашыл до улицы Ходжанова и на уровне улицы Малая Желтоксан", - проинформировал начальник управления административной полиции ДП Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.
Он также отметил, что на улице Саина разрешенная скорость осталась прежней - 60 километров в час. "По наиболее аварийным участкам этой магистрали сейчас проводится дополнительный анализ", - уточнил Жандос Мураталиев.
Напомним, средняя скорость движения на проспекте Аль-Фараби, улице Саина и Восточной объездной автомобильной дороге была снижена с 15 января 2019 года с целью снижения уровня смертности на дорогах. Горожане негативно отреагировали на нововведения, оставив большое количество комментариев в соцсетях. Некоторые горожане предложили на указанных дорогах установить регулируемое, то есть меняющееся ограничение скорости в зависимости от трафика либо использовать для регулирования скорости потоков систему "Сергек".
19 августа акимат Алматы сообщил о возвращении прежнего скоростного режима на Аль-Фараби и ВОАД. Данное решение подержано экспертами.
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