Новый скоростной режим на Аль-Фараби и ВОАД в Алматы начнет действовать с полуночи

Алматы. 26 августа. Kazakhstan Today - Новый скоростной режим на Аль-Фараби и Восточной объездной автодороге в Алматы начнет действовать сегодня в полночь, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском департаменте полиции, подготовительная работа по изменению скоростного режима уже завершена, техническая работа финиширует сегодня вечером.

Уже с 00.00 на вышеуказанных участках будет действовать новый допустимый скоростной режим - 80 километров в час. На двух участках проспекта Аль-Фараби предусмотрен прежний скоростной режим - 60 километров, с учетом аварийности и наличия опасных поворотов: от поворота в микрорайон Баганашыл до улицы Ходжанова и на уровне улицы Малая Желтоксан", - проинформировал начальник управления административной полиции ДП Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

Он также отметил, что на улице Саина разрешенная скорость осталась прежней - 60 километров в час. "По наиболее аварийным участкам этой магистрали сейчас проводится дополнительный анализ", - уточнил Жандос Мураталиев.

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