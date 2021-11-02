Глава столичного управления образования принял на работу коррупционера

НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным делам Нур-Султана руководитель столичного управления образования привлечен к административной ответственности за принятие на работу лица, ранее совершившего коррупционное преступление, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе рассмотрения материалов административного производства, установлено, что гр. Ш. Сейсенбай, занимая должность руководителя столичного управления образования акимата Нур-Султана, принял на должность заведующего детским садом сотрудника, ранее осужденного по части 3 подпункта "б" "г" статьи 176 УК РК и части 1 статьи 317 УК РК (в редакции 1997 года)", - сообщает пресс-служба Агентства РК по борьбе с коррупцией.
В соответствии нормами, предусмотренными Трудовым кодексом РК, не допускается трудоустройство на руководящую должность в субъекты квазигосударственнного сектора лиц, ранее совершивших коррупционное преступление, пояснили в ведомстве.
Вместе с тем в соответствии с поправками, внесенными в трудовое законодательство в октябре 2020 года, данное ограничение распространяется на рядовые должности в квазигосударственном секторе.
Всего с начала текущего года столичным департаментом Агентства РК по противодействию коррупции привлечены к административной ответственности восемь лиц, пять из которых являются государственными служащими и лицами, приравненных к ним для осуществления государственных функций. Сумма взысканных штрафов составила 2,1 млн тенге", - добавили в антикоррупционном ведомстве.