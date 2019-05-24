Глобализацию и ее преимущества и недостатки обсудили на ЕАМФ в Алматы

Алматы. 23 мая. Kazakhstan Today - Глобализацию и ее преимущества и недостатки обсудили на Евразийском медиафоруме в Алматы, передает Kazakhstan Today.

23 мая в Алматы состоялось открытие XVI Евразийского медиафорума (ЕАМФ), программа которого рассчитана на три дня. Церемония открытия началась с приветствия президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, текст которого зачитал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, сообщили организаторы.

Евразийский медиафорум возник на волне осмысления мировой геополитики, произошедшей после известных событий в сентябре 2001 года в Нью-Йорке. Из года в год на ЕАМФ обсуждаются самые острые злободневные вопросы международной и региональной повестки дня. Форум, который изначально собирал не более 200 человек, превратился в масштабное событие в жизни всего региона. Сегодня в его работе принимает участие 7500 известных представителей медиа-сообщества, в том числе 700 экспертов из более 60 стран мира. Такова история успеха данного мероприятия", - отметил он.

Абаев также рассказал о таких современных угрозах, как деструктивное влияние Интернета и социальных сетей на подрастающее поколение, проблеме информационной безопасности, а также иных вызовах цифровой эпохи. Они были обозначены как тренды, которые следует изучать журналистам.

На церемонии открытия также выступили президент Армении Армен Саркисян и аким Алматы Бауыржан Байбек, было озвучено приветственное слово от имени председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

Армен Саркисян поблагодарил Даригу Назарбаеву и Нурсултана Назарбаева за создание Евразийского медиафорума и отметил, как сильно изменилось понятие "медиа" за последние 20 лет. Аким Алматы отметил соответствие тем форума современной международной повестке, в то время как Валентина Матвиенко уверена, что весомое и компетентное мнение экспертов ЕАМФ будет услышано далеко за пределами Евразийского региона.

Программа второго дня началась с панельной сессии на тему "Деглобализация: мир в поисках новых моделей развития", где спикеры обсудили влияние глобализации на текущий мировой кризис и тренд деглобализации. Большинство спикеров сошлись во мнении, что глобализация все еще является необходимой в реалиях современного мира, и обратный процесс не является решением актуальных политических и экономических проблем.

Член коллегии по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая (Россия), в частности, отметила, что реальная глобализация начинает зарождаться только сейчас.

Я не считаю, что у нас есть кризис глобализации или идёт процесс деглобализации, потому что не верю, что когда-либо была реальная глобализация. Это была её ассиметричная слабая форма. Есть глобальные рынки, компании, медиа, но нет глобального государственного управления", - уверена представитель ЕЭК.

Президент Армении обратил внимание, что глобализация все еще происходит, а экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес напомнил присутствующим о возможных опасностях деглобализации.

Телефон - пример того, что мы не можем остановить глобализацию без потерь. Каждая деталь производится в разных странах. Мы не сможем наслаждаться всеми прелестями современных технологий без глобализации", - отметил Ильвес.

Айван Роджерс, постоянный представитель Великобритании в ЕС (2013-2017), бывший главный советник премьер-министра по ЕС, Великобритания, упомянул ситуацию неравенства, созданную различными аспектами глобализации. Он привел в пример выход Великобритании из Европейского союза.

Большинство людей проголосовало за Брекзит (выход Великобритании из ЕС. - Прим. агентства), потому что они ощутили, что глобализация работает не на них", - сказал представитель Великобритании. Он также заявил, что решать проблемы глобализации необходимо на глобальном уровне.

Одна из проблем современного мира - неравное распределение капитала. Необходимо создать инструменты, которые будут справляться с этим, но они не могут быть только на национальном уровне", - подчеркнул Роджерс.

Армен Саркисян и заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев заявили о готовности Казахстана и Армении выступать в качестве международной площадки для обсуждения данной проблемы.

Казахстан имеет опыт жизни в условиях деглобализации. Отсутствие доступа к морю - объективное препятствие для участия в мировых процессах. В то же время у наших великих соседей есть это преимущество. Казахстан работает с этим и ищет свои пути к глобализации", - отметил Ашикбаев.

Президент Армении также обратил внимание, что Армения может быть новым политическим и экономическим мировым центром. Он отметил, что у Армении близкие отношения с Россией.

При этом Армения подписала соглашение с Европейским союзом, и я не вижу противоречий. Армению можно использовать в качестве моста для выстраивания отношений, а не для разделения", - сказал Саркисян.

Спикеры согласились, что мир находится на пороге новой эры, и отметили положительные стороны данного процесса.

Я с оптимизмом отношусь к эффектам глобализации", - сказал Роджерс. По его мнению, именно глобализация способствует экономическому росту и искоренению бедности.

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