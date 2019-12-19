Иностранный интернет-ресурс с личными данными казахстанцев обнаружили в Сети

Курган. 18 декабря. Kazakhstan Today - Роскомнадзор России выявил французский интернет-ресурс с личными данными жителей 34 городов Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Специалисты управления Роскомнадзора по Курганской области в результате рассмотрения обращения гражданина выявили зарубежный интернет-ресурс, который хранит за пределами страны персональные данные россиян из 60 городов и жителей 34 городов Казахстана. Под запрет попал сайт nomerekaterinburga.com, домен которого расположен на территории Франции. В базе интернет-ресурса в алфавитном порядке собраны сведения (фамилии, имена, отчества, домашние адреса и телефоны) миллиона россиян", - сообщает сайт ведомства.

По обращению гражданина управлением Роскомнадзора по Курганской области было подготовлено исковое заявление о защите прав субъекта персональных данных. Суд вынес решение в пользу надзорного органа. В настоящее время сайт nomerekaterinburga.com внесен в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

В ведомстве добавили, что следующим шагом станет ограничение доступа к сайту nomerekaterinburga.com.

Напомним, ранее службой реагирования на компьютерные инциденты "KZ-CERT" выявлены мошеннические интернет-ресурсы , которые собирали персональные данные и данные банковских карт казахстанцев.

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